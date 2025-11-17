Les actions se montrent prudentes à l'approche de la publication des résultats de Nvidia

Les marchés boursiers asiatiques ont adopté un ton prudent lundi, alors que les traders se tournent vers une semaine de résultats d'entreprises et de données américaines de rattrapage, en se concentrant sur les perspectives de taux d'intérêt et sur le sort d'un rallye effréné dans les actions de l'intelligence artificielle. Les décideurs politiques hésitants ont fait reculer les attentes du marché pour une réduction des taux américains en décembre de plus de 60 % il y a une semaine à 40 % lundi, ce qui a exercé une pression sur les actions. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 étaient en hausse de 0,3 % dans les premiers échanges. Le Nikkei .N225 du Japon est resté stable, mais les valeurs du tourisme et du commerce de détail ont fortement chuté après que la Chine ait déconseillé à ses citoyens de se rendre au Japon, alors que le conflit diplomatique s'aggrave. Les actions de l'opérateur de grands magasins Isetan Mitsukoshi 3099.T et du fabricant de cosmétiques Shiseido 4911.T ont enregistré des baisses d'environ 10%. En Australie, une baisse de 0,7% pour BHP BHP.AX après que la Haute Cour britannique l'ait jugée responsable de l'effondrement d'un barrage au Brésil a pesé sur la bourse, qui a atteint un plus bas de quatre mois .AXJO . Les indices de Wall Street se sont remis d'une chute brutale vendredi pour clôturer en ordre dispersé, avec une légère baisse pour le S&P 500 .SPX et un gain modeste pour le Nasdaq .IXIC . Les rendements du Trésor américain à dix ans US10YT=RR ont augmenté vendredi, s'établissant à 4,156% à Tokyo. EMPLOI, RETARDÉ Le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre sera la principale publication de la semaine aux Etats-Unis. Les chiffres pourraient être trop anciens pour être d'une grande utilité, puisque les enquêtes privées ont déjà signalé un ralentissement du marché de l'emploi. Mais avec 19 apparitions de responsables de la Réserve fédérale cette semaine, leur interprétation des données sera également examinée à la loupe. Vendredi, Jeffrey Schmid, président de la Réserve fédérale de Kansas City, et Lorie Logan, présidente de la Réserve fédérale de Dallas, se sont montrés fermes et ont mis en doute la nécessité de réduire les taux d'intérêt le mois prochain. "On s'attend à ce que des données plus faibles sur l'emploi et une inflation plus élevée se traduisent par des risques équilibrés. Ni l'un ni l'autre n'est bon pour le risque, car la stagflation revient dans le lexique", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie macroéconomique des marchés de BNY. Les données en Asie ont montré que l'économie japonaise s'est contractée pour la première fois en six trimestres, en raison de l'impact des tarifs douaniers américains . Le journal Nikkei a rapporté au cours du week-end que le Japon envisage de dépenser environ 17 000 milliards de yens (110 milliards de dollars) dans le premier plan de relance de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi, soulignant son accent sur la politique fiscale expansionniste. Cela a maintenu la pression sur le yen JPY= à 154,54 pour un dollar et a mis les marchés sous surveillance, tandis que le marché obligataire a chuté et a envoyé les rendements à 10 ans JP10YTN=JBTC à leur plus haut niveau depuis 2008. FRX/ JP/ Certains analystes voient des risques de fuite si la confiance des investisseurs dans la discipline fiscale est ébranlée, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne la semaine dernière lorsque les actions, les obligations et la livre sterling ont chuté à la suite d'informations selon lesquelles la ministre des Finances Rachel Reeves reculait devant les hausses d'impôts. GB/ RÉSULTATS DE NVIDIA Home Depot HD.N , Target TGT.N , Walmart WMT.N et Nvidia NVDA.O publient leurs résultats cette semaine aux États-Unis et tous les regards sont tournés vers le fabricant de puces, dont la réaction du marché s'annonce comme un test du rallye étincelant. "Si vous ne voyez pas la croissance que le marché attend autour de Nvidia ou les commentaires positifs que nous sommes susceptibles de recevoir de la part de Nvidia à l'avenir, je pense que vous verrez plus d'inconvénients à ce genre de transactions", a déclaré M. Orton. Les actions de Nvidia ont grimpé d'environ 1 000 % depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Cela inclut un gain de plus de 40 % depuis le début de l'année, qui a fait de Nvidia la première entreprise à dépasser les 5 000 milliards de dollars en valeur de marché le mois dernier. Ailleurs, sur le marché des changes, le dollar a légèrement progressé, maintenant l'euro EUR= à 1,1607 $ et progressant sur les autres devises principales. L'or XAU= a maintenu ses pertes de vendredi à 4 084 dollars l'once. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont glissé de 1% à 63,78 dollars dans la matinée en Asie. Le bitcoin BTC= , qui s'est récemment comporté comme un baromètre de la liquidité et de l'humeur des valeurs technologiques, a subi sa plus forte chute hebdomadaire depuis mars, après avoir perdu plus de 10% la semaine dernière. Il s'est échangé à 94 717 dollars.