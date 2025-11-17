 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 011,53
-0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions se montrent prudentes à l'approche de la publication des résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 02:36

Les marchés boursiers
asiatiques ont adopté un ton prudent lundi, alors que les
traders se tournent vers une semaine de résultats d'entreprises
et de données américaines de rattrapage, en se concentrant sur
les perspectives de taux d'intérêt et sur le sort d'un rallye
effréné dans les actions de l'intelligence artificielle. 
    Les décideurs politiques hésitants ont fait reculer les
attentes du marché pour une réduction des taux américains en
décembre de plus de 60 % il y a une semaine à 40 % lundi, ce qui
a exercé une pression sur les actions.
    Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  étaient en hausse de
0,3 % dans les premiers échanges.
    Le Nikkei  .N225  du Japon est resté stable, mais les
valeurs du tourisme et du commerce de détail ont fortement chuté
après que la Chine ait déconseillé à ses citoyens  de se
rendre au Japon, alors que le conflit diplomatique s'aggrave.
 Les actions de l'opérateur de grands magasins Isetan Mitsukoshi
 3099.T  et du fabricant de cosmétiques Shiseido  4911.T  ont
enregistré des baisses d'environ 10%. 
    En Australie, une baisse de 0,7% pour BHP   BHP.AX 
après que la Haute Cour britannique l'ait jugée responsable de
l'effondrement d'un barrage au Brésil a pesé sur la bourse, qui
a atteint un plus bas de quatre mois  .AXJO . 
    Les indices de Wall Street se sont remis d'une chute brutale
vendredi pour clôturer en ordre dispersé, avec une légère baisse
pour le S&P 500  .SPX  et un gain modeste pour le Nasdaq
 .IXIC . Les rendements du Trésor américain à dix ans
 US10YT=RR  ont augmenté vendredi, s'établissant à 4,156% à
Tokyo.
    
    EMPLOI, RETARDÉ
    Le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre sera la
principale publication de la semaine aux Etats-Unis.
    Les chiffres pourraient être trop anciens pour être d'une
grande utilité, puisque les enquêtes privées ont déjà signalé un
ralentissement du marché de l'emploi. Mais avec 19 apparitions
de responsables de la Réserve fédérale cette semaine, leur
interprétation des données sera également examinée à la loupe. 
    Vendredi, Jeffrey Schmid, président de la Réserve fédérale
de Kansas City, et Lorie Logan, présidente de la Réserve
fédérale de Dallas, se sont montrés fermes et ont mis en doute
la nécessité de réduire les taux d'intérêt le mois prochain.
    "On s'attend à ce que des données plus faibles sur l'emploi
et une inflation plus élevée se traduisent par des risques
équilibrés. Ni l'un ni l'autre n'est bon pour le risque, car la
stagflation revient dans le lexique", a déclaré Bob Savage,
responsable de la stratégie macroéconomique des marchés de BNY.
    Les données en Asie ont montré que l'économie japonaise
s'est contractée  pour la première fois en six trimestres,
en raison de l'impact des tarifs douaniers américains .
    Le journal Nikkei a rapporté au cours du week-end que le
Japon envisage de dépenser environ 17 000 milliards de yens (110
milliards de dollars) dans le premier plan de relance de la
nouvelle Première ministre Sanae Takaichi, soulignant son accent
sur la politique fiscale expansionniste.
    Cela a maintenu la pression sur le yen  JPY=  à 154,54 pour
un dollar et a mis les marchés sous surveillance, tandis que le
marché obligataire a chuté et a envoyé les rendements à 10 ans
 JP10YTN=JBTC  à leur plus haut niveau depuis 2008.  FRX/  JP/  
    Certains analystes voient des risques de fuite si la
confiance des investisseurs dans la discipline fiscale est
ébranlée, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne la semaine
dernière lorsque les actions, les obligations et la livre
sterling ont chuté à la suite d'informations selon lesquelles la
ministre des Finances Rachel Reeves  reculait devant les
hausses d'impôts.  GB/ 
    
    RÉSULTATS DE NVIDIA
    Home Depot  HD.N , Target  TGT.N , Walmart  WMT.N  et Nvidia
 NVDA.O  publient leurs résultats cette semaine aux États-Unis
et tous les regards sont tournés vers le fabricant de puces,
dont la réaction du marché s'annonce comme un test du rallye
étincelant.
    "Si vous ne voyez pas la croissance que le marché attend
autour de Nvidia ou les commentaires positifs que nous sommes
susceptibles de recevoir de la part de Nvidia à l'avenir, je
pense que vous verrez plus d'inconvénients à ce genre de
transactions", a déclaré M. Orton.
    Les actions de Nvidia ont grimpé d'environ 1 000 % depuis le
lancement de ChatGPT en novembre 2022. Cela inclut un gain de
plus de 40 % depuis le début de l'année, qui a fait de Nvidia la
première entreprise à dépasser les 5 000 milliards de dollars en
valeur de marché le mois dernier.
    Ailleurs, sur le marché des changes, le dollar a légèrement
progressé, maintenant l'euro  EUR=  à 1,1607 $ et progressant
sur les autres devises principales. 
    L'or  XAU=  a maintenu ses pertes de vendredi à 4 084
dollars l'once. Les contrats à terme sur le pétrole Brent
 LCOc1  ont glissé de 1% à 63,78 dollars dans la matinée en
Asie.
    Le bitcoin BTC= , qui s'est récemment comporté comme un
baromètre de la liquidité et de l'humeur des valeurs
technologiques, a subi sa plus forte chute hebdomadaire depuis
mars, après avoir perdu plus de 10% la semaine dernière. Il
s'est échangé à 94 717 dollars.

Valeurs associées

BHP GRP
23,670 EUR Tradegate -1,60%
BTC/USD
95 397,2338 USD CryptoCompare -0,20%
EUR/USD SPOT
1,1600 USD Six - Forex 1 -0,19%
HOME DEPOT
362,410 USD NYSE -1,54%
ISETAN MITSUKOSH
21,5200 USD OTCBB 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 900,59 Pts Index Ex +0,13%
NVIDIA
190,1700 USD NASDAQ +1,77%
Nikkei 225
50 011,53 Pts Six - Forex 1 -0,72%
Or
4 080,26 USD Six - Forex 1 +0,02%
Pétrole Brent
63,79 USD Ice Europ -0,78%
Pétrole WTI
59,47 USD Ice Europ -0,75%
S&P 500 INDEX
6 734,11 Pts CBOE -0,05%
SHISEIDO
14,850 EUR Tradegate -2,27%
SHISEIDO
18,1900 USD OTCBB 0,00%
TARGET
89,910 USD NYSE -0,79%
USA BENCHMARK 10A
4,134 Rates +0,94%
USD/JPY SPOT
154,7315 Six - Forex 1 +0,13%
WALMART
102,485 USD NYSE -0,08%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank