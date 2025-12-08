Les actions se maintiennent alors que les marchés anticipent la baisse des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stabilité des bourses mondiales, légère hausse de Wall Street

Les actions chinoises progressent, les exportations de novembre dépassant les prévisions

La Fed devrait procéder à une réduction de ses taux d'intérêt restrictive mercredi

Les taux d'intérêt devraient rester inchangés au Canada, en Suisse et en Australie

(Mise à jour après l'ouverture des marchés européens) par Iain Withers et Wayne Cole

Les actions se sont maintenues lundi , les marchés pariant que la Réserve fédérale procéderait à une réduction des taux cette semaine, bien que les investisseurs aient spéculé sur le fait que la réunion pourrait être l'une des plus houleuses de mémoire récente.

Les contrats à terme impliquent environ 86 % de chances d'une réduction d'un quart de point du taux des fonds, qui se situe actuellement entre 3,75 % et 4,0 %, de sorte qu'une décision ferme constituerait un choc sismique. Selon un sondage Reuters réalisé auprès de 108 analystes, seuls 19 d'entre eux ne prévoientaucun changement, les autres s'attendant àune baisse.

"Tout le monde s'attend maintenant à ce que la Fed réduise son taux d'intérêt…, mais le plus important sera le nombre de dissidents", a déclaré Nabil Milali, gestionnaire de portefeuille chez Edmond de Rothschild Asset Management.

"Il pourrait s'agir de l'une des premières réunions de l'histoire où la décision pourrait être partagée entre sept membres en faveur d'une réduction et cinq membres contre, ce qui constituerait un signal important pour les prévisions de réduction des taux pour l'année prochaine."

Le Federal Open Market Committee n'a pas connu trois dissidences ou plus lors d'une réunion depuis 2019, et cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990.

Le responsable de l'économie américaine de JPMorgan, Michael Feroli, a écrit dans une note qu'il s'attendait à au moins deux dissidents en faveur de l'absence d'action. M. Feroli pense également que la Fed réduira ses taux en janvier afin de se prémunir contre un affaiblissement durable du marché du travail, avant de marquer une longue pause dans sa politique.

Les banques centrales du Canada , de la Suisse et de l'Australie se réunissent également cette semaine et toutes sont prêtes à rester stables. La Banque nationale suisse pourrait souhaiter un nouvel assouplissement pour compenser la force de son franc, mais elle est déjà à 0 % et hésite à devenir négative.

Une série de données économiques positives a conduit les marchés à abandonner tout espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Reserve Bank of Australia et même à tabler sur une hausse des taux pour la fin de l'année 2026.

L'espoir d'un nouvel assouplissement de la part de la Fed a contribué à soutenir les actions ces dernières semaines, et les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 étaient tous deux en hausse de 0,1 à 0,2 %.

Cette semaine, les bénéfices d'Oracle ORCL.N et de Broadcom AVGO.OQ mettront à l'épreuve l'appétit pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, tandis que Costco

COST.OQ donnera des indications sur la demande des consommateurs.

LES OBLIGATIONS DÉPENDENT BEAUCOUP DES ORIENTATIONS DE LA FED

Les actions mondiales sont restées globalement stables sur la journée .MIWD00000PUS , après une ouverture en demi-teinte pour les actions européennes en baisse d'environ 0,1%. .STOXX

Les blue chips chinoises .CSI300 ont gagné près de 1%, les données montrant que les exportations du pays ont dépassé les prévisions en novembre et sont restées résistantes face aux tarifs douaniers américains.

Le conflit diplomatique entre Pékin et Tokyo s'est aggravé lorsqu'un groupe d'attaque de porte-avions chinois a lancé des opérations aériennes intenses près du Japon au cours du week-end. Ailleurs dans la région, la Thaïlande a lancé des frappes aériennes le long de sa frontière contestée avec le Cambodge.

Sur les marchés obligataires, les bons du Trésor à plus long terme ont été sous pression étant donné le risque d'une orientation hawkish de la part de la Fed, même si elle se met d'accord sur une réduction cette semaine.

Les attaques du président Donald Trump contre l'indépendance de la Fed pourraient également conduire à des taux trop bas et alimenter l'inflation à long terme.

Lundi, les rendements à 10 ans US10YT=RR ont gagné environ 2 points de base à 4,1468%, après avoir grimpé de 9 points de base la semaine dernière. La hausse des rendements a permis au dollar de se stabiliser après deux semaines de baisse, bien que son indice ait perdu environ 0,1% sur la journée à 98,912 =USD .

Il a gagné 0,1% sur le yen à 155,425 JPY=EBS , les marchés étant de plus en plus convaincus que la Banque du Japon relèvera ses taux lors d'une réunion de politique générale la semaine prochaine.

L'euro s'est légèrement raffermi à 1,1654 EUR=EBS , juste à côté de son récent plus haut de sept semaines de 1,1682 $.

Les matières premières ont été généralement soutenues par les paris sur une plus grande stimulation de la politique américaine, avec le cuivre atteignant des sommets historiques grâce à un mélange de préoccupations de l'offre et de la demande de l'investissement dans l'infrastructure liée à l'IA. MET/L

L'or s'est maintenu à 4 208 $ l'once XAU= , après avoir atteint 4 259 $ vendredi, tandis que l'argent XAG= s'est rapproché d'un pic historique. GOL/

Le Brent LCOc1 a reculé de 0,2% à 63,64 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a également baissé de 0,2% à 59,98 dollars le baril. O/R