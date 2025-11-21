Les actions s'effondrent, l'emploi américain n'apportant pas d'éclaircissement sur les perspectives de la Fed ; la technologie est mise à mal

Le Nikkei chute de 2,2%, la Corée du Sud plonge de 3,7%

Le dollar atteint de nouveaux sommets face au yen, à l'australien et au kiwi

Le Japon dévoile son plan de relance, les rendements obligataires reculent après des sommets

(Mise à jour des prix avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont prolongé la déroute mondiale vendredi, alors que le rapport très attendu sur l'emploi américain n'a pas permis de clarifier la trajectoire à court terme des taux d'intérêt, les investisseurs se débarrassant des actifs à risque même après que les bénéfices de Nvidia aient été éblouissants.

Les marchés européens s'attendent à une ouverture en forte baisse, les contrats à terme de l'EURO STOXX 50 STXEc1 perdant 1,4 % et les contrats à terme du FTSE FFIc1 perdant 1 %. Les contrats à terme de Wall Street étaient en hausse de 0,2 % dans les échanges asiatiques.

Les actions américaines ont chuté dans la nuit sur les craintes concernant les prix gonflés des actions technologiques - malgré les prévisions stellaires de Nvidia - ce qui a entraîné la plus grande variation du Nasdaq en une journée depuis le 9 avril, lorsque les tarifs douaniers de l'administration Trump ont effrayé les marchés.

Les données ont montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en septembre, mais une augmentation du taux de chômage et des révisions à la baisse des mois précédents ont peint une image sombre pour la Réserve fédérale qui examinera ses taux d'intérêt le mois prochain.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé alors que les contrats à terme impliquaient une probabilité de 40 % d'une réduction des taux américains en décembre, contre 30 % un jour plus tôt, mais le prochain rapport sur l'emploi n'étant disponible qu'après la réunion de la Fed, les investisseurs n'étaient pas convaincus qu'un assouplissement interviendrait le mois prochain.

Vendredi, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 2,2 % pour porter sa perte hebdomadaire à 3,5 %, la plus importante depuis le début du mois d'avril. L'indice japonais Nikkei .N225 a chuté de 2,2% et a perdu 3,3% sur la semaine.

Les actions de Taiwan .TWII ont chuté de 3,4 %, tandis que le marché sud-coréen .KS11 a plongé de 3,7 %.

Les actions chinoises ont également été malmenées, l'indice CSI 300 .CSI300 et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI ayant tous deux perdu 1,5 %.

"Il ne fait aucun doute que le secteur technologique américain présente de nombreuses caractéristiques similaires à celles d'une bulle... mais cela ne signifie pas que les prix doivent exploser", a déclaré Diana Mousina, économiste en chef adjointe chez AMP. "La bulle pourrait simplement se dégonfler un peu."

"Maintenant que la fermeture du gouvernement est terminée, Trump et son équipe font plus de concessions et de tarifs douaniers et les actions américaines se comportent généralement bien en novembre et décembre en raison de la saisonnalité, (donc les actions) devraient avoir une meilleure fin d'année."

Au cours de la nuit, les responsables de la Fed ont adopté un ton prudent sur l'inflation. Certains ont exprimé de nouvelles inquiétudes concernant la stabilité des marchés financiers , y compris la possibilité d'une chute brutale des prix des actifs, alors qu'ils débattaient du moment et même de l'opportunité d'abaisser davantage les taux d'intérêt.

Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a averti qu'une nouvelle baisse des taux d'intérêt dans l'immédiat comportait un large éventail de risques pour l'économie. Lisa Cook, gouverneur de la Fed, a déclaré qu'elle voyait un risque de baisse excessive des prix des actifs.

LE JAPON DÉVOILE SON PLAN DE RELANCE

Vendredi, le cabinet japonais, dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi, a approuvé un plan de relance économique de 21,3 billions de yens (135,5 milliards de dollars) , sa première initiative politique majeure en tant que dirigeante.

Les inquiétudes concernant la croissance de l'expansion fiscale ont pesé sur le yen japonais, qui peinait à 157,24 pour un dollar JPY= , juste au-dessus de son plus bas niveau en 10 mois. La dépréciation rapide de la monnaie japonaise - en baisse de 6% ce trimestre - a augmenté le risque d'une intervention gouvernementale imminente.

Les investisseurs obligataires ont poussé un soupir de soulagement après que Takaichi a déclaré que l'émission globale de JGB devrait être plus petite que celle de l'année dernière. Le rendement des obligations du gouvernement japonais à dix ans JP10YTN=JBTC a baissé de 3 points de base à 1,785%, s'éloignant d'un pic de 17 ans à 1,835%.

Pendant ce temps, les données ont montré que les prix à la consommation de base au Japon ont augmenté de 3% en octobre, maintenant les attentes d'une augmentation des taux à court terme. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda , a déclaré que la banque centrale discuterait de la "faisabilité et du calendrier" d'une augmentation des taux lors des prochaines réunions.

"Si le yen japonais reste faible et que les données à venir confirment la reprise économique et l'augmentation de l'inflation, nous pensons que la BOJ agira, en basant sa décision sur les données et en maintenant son indépendance par rapport à l'influence politique", a déclaré Min Joo Kang, économiste principal chez ING.

Les bons du Trésor se sont stabilisés après avoir progressé au cours de la nuit. Les rendements du Trésor à deux ans

US2YT=RR sont restés stables à 3,545%, après avoir perdu 4 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a peu changé à 4,0922% après avoir perdu 3 points de base au cours des heures de transactions aux États-Unis.

Les prix du pétrole ont prolongé leur baisse de la nuit vendredi, le gouvernement américain faisant pression pour que l'Ukraine accepte un accord de paix avec la Russie. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a chuté de 1,2% à 58,29 dollars et a baissé de 3% cette semaine.

Le prix de l'or au comptant XAU= a baissé de 0,5% à 4 055 dollars l'once; il a peu bougé durant la nuit.