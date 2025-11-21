 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 906,80
-0,94%
Indices
Chiffres-clés

Les actions s'effondrent, l'emploi américain n'apportant pas d'éclaircissement sur les perspectives de la Fed ; la technologie est mise à mal
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 07:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Nikkei chute de 2,2%, la Corée du Sud plonge de 3,7%

*

Le dollar atteint de nouveaux sommets face au yen, à l'australien et au kiwi

*

Le Japon dévoile son plan de relance, les rendements obligataires reculent après des sommets

(Mise à jour des prix avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont prolongé la déroute mondiale vendredi, alors que le rapport très attendu sur l'emploi américain n'a pas permis de clarifier la trajectoire à court terme des taux d'intérêt, les investisseurs se débarrassant des actifs à risque même après que les bénéfices de Nvidia aient été éblouissants.

Les marchés européens s'attendent à une ouverture en forte baisse, les contrats à terme de l'EURO STOXX 50 STXEc1 perdant 1,4 % et les contrats à terme du FTSE FFIc1 perdant 1 %. Les contrats à terme de Wall Street étaient en hausse de 0,2 % dans les échanges asiatiques.

Les actions américaines ont chuté dans la nuit sur les craintes concernant les prix gonflés des actions technologiques - malgré les prévisions stellaires de Nvidia - ce qui a entraîné la plus grande variation du Nasdaq en une journée depuis le 9 avril, lorsque les tarifs douaniers de l'administration Trump ont effrayé les marchés.

Les données ont montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en septembre, mais une augmentation du taux de chômage et des révisions à la baisse des mois précédents ont peint une image sombre pour la Réserve fédérale qui examinera ses taux d'intérêt le mois prochain.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé alors que les contrats à terme impliquaient une probabilité de 40 % d'une réduction des taux américains en décembre, contre 30 % un jour plus tôt, mais le prochain rapport sur l'emploi n'étant disponible qu'après la réunion de la Fed, les investisseurs n'étaient pas convaincus qu'un assouplissement interviendrait le mois prochain.

Vendredi, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 2,2 % pour porter sa perte hebdomadaire à 3,5 %, la plus importante depuis le début du mois d'avril. L'indice japonais Nikkei .N225 a chuté de 2,2% et a perdu 3,3% sur la semaine.

Les actions de Taiwan .TWII ont chuté de 3,4 %, tandis que le marché sud-coréen .KS11 a plongé de 3,7 %.

Les actions chinoises ont également été malmenées, l'indice CSI 300 .CSI300 et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI ayant tous deux perdu 1,5 %.

"Il ne fait aucun doute que le secteur technologique américain présente de nombreuses caractéristiques similaires à celles d'une bulle... mais cela ne signifie pas que les prix doivent exploser", a déclaré Diana Mousina, économiste en chef adjointe chez AMP. "La bulle pourrait simplement se dégonfler un peu."

"Maintenant que la fermeture du gouvernement est terminée, Trump et son équipe font plus de concessions et de tarifs douaniers et les actions américaines se comportent généralement bien en novembre et décembre en raison de la saisonnalité, (donc les actions) devraient avoir une meilleure fin d'année."

Au cours de la nuit, les responsables de la Fed ont adopté un ton prudent sur l'inflation. Certains ont exprimé de nouvelles inquiétudes concernant la stabilité des marchés financiers , y compris la possibilité d'une chute brutale des prix des actifs, alors qu'ils débattaient du moment et même de l'opportunité d'abaisser davantage les taux d'intérêt.

Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a averti qu'une nouvelle baisse des taux d'intérêt dans l'immédiat comportait un large éventail de risques pour l'économie. Lisa Cook, gouverneur de la Fed, a déclaré qu'elle voyait un risque de baisse excessive des prix des actifs.

LE JAPON DÉVOILE SON PLAN DE RELANCE

Vendredi, le cabinet japonais, dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi, a approuvé un plan de relance économique de 21,3 billions de yens (135,5 milliards de dollars) , sa première initiative politique majeure en tant que dirigeante.

Les inquiétudes concernant la croissance de l'expansion fiscale ont pesé sur le yen japonais, qui peinait à 157,24 pour un dollar JPY= , juste au-dessus de son plus bas niveau en 10 mois. La dépréciation rapide de la monnaie japonaise - en baisse de 6% ce trimestre - a augmenté le risque d'une intervention gouvernementale imminente.

Les investisseurs obligataires ont poussé un soupir de soulagement après que Takaichi a déclaré que l'émission globale de JGB devrait être plus petite que celle de l'année dernière. Le rendement des obligations du gouvernement japonais à dix ans JP10YTN=JBTC a baissé de 3 points de base à 1,785%, s'éloignant d'un pic de 17 ans à 1,835%.

Pendant ce temps, les données ont montré que les prix à la consommation de base au Japon ont augmenté de 3% en octobre, maintenant les attentes d'une augmentation des taux à court terme. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda , a déclaré que la banque centrale discuterait de la "faisabilité et du calendrier" d'une augmentation des taux lors des prochaines réunions.

"Si le yen japonais reste faible et que les données à venir confirment la reprise économique et l'augmentation de l'inflation, nous pensons que la BOJ agira, en basant sa décision sur les données et en maintenant son indépendance par rapport à l'influence politique", a déclaré Min Joo Kang, économiste principal chez ING.

Les bons du Trésor se sont stabilisés après avoir progressé au cours de la nuit. Les rendements du Trésor à deux ans

US2YT=RR sont restés stables à 3,545%, après avoir perdu 4 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a peu changé à 4,0922% après avoir perdu 3 points de base au cours des heures de transactions aux États-Unis.

Les prix du pétrole ont prolongé leur baisse de la nuit vendredi, le gouvernement américain faisant pression pour que l'Ukraine accepte un accord de paix avec la Russie. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a chuté de 1,2% à 58,29 dollars et a baissé de 3% cette semaine.

Le prix de l'or au comptant XAU= a baissé de 0,5% à 4 055 dollars l'once; il a peu bougé durant la nuit.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 453,61 Pts Six - Forex 1 -2,44%
EUR/USD SPOT
1,1543 USD Six - Forex 1 +0,10%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 255,72 Pts Six - Forex 1 -2,24%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
180,6400 USD NASDAQ -3,15%
Nikkei 225
48 625,88 Pts Six - Forex 1 -2,40%
Or
4 036,20 USD Six - Forex 1 -1,00%
Pétrole Brent
62,46 USD Ice Europ -1,16%
Pétrole WTI
58,09 USD Ice Europ -1,11%
TAIEX
26 434,94 Pts Six - Forex 1 -3,61%
USA BENCHMARK 10A
4,138 Rates +0,11%
USA BENCHMARK 2A
3,582 Rates +0,56%
USD/JPY SPOT
157,0480 Six - Forex 1 -0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

