Les actions s'affaiblissent en raison de l'affaiblissement des espoirs concernant l'accord avec l'Iran et des résultats trimestriels mitigés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions ralentissent en raison de la hausse des prix du pétrole

* Tesla, IBM et Lockheed Martin en baisse après les résultats

* Texas Instruments progresse après les résultats

* Indices en baisse: Dow 0,48%, S&P 500 0,49%, Nasdaq 0,95%

(Mise à jour des échanges de l'après-midi à New York) par Chuck Mikolajczak et Niket Nishant

Les actions américaines ont chuté dans un marché agité ce jeudi, perturbées par les dernières mises à jour concernant la guerre en Iran, tandis que les investisseurs ont été confrontés à un ensemble mitigé de rapports sur les bénéfices , alors que les inquiétudes ont refait surface concernant les perturbations causées par l'intelligence artificielle dans le secteur des logiciels.

Les actions sont restées pratiquement inchangées après que l'Iran a renforcé son contrôle sur le détroit d'Ormuz . Téhéran a diffusé des images de ses commandos prenant d'assaut un énorme cargo qu'ils affirment avoir saisi, tout en exigeant des États-Unis qu'ils lèvent leur blocus naval sur les ports iraniens.

Les actions se sont affaiblies après l'annonce de la démission du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, de l'équipe de transactions. Les pertes se sont accentuées lorsque les prix du pétrole ont grimpé en flèche après des rapports d'attaques aériennes en Iran.

"Nous jouons aux chaises musicales entre la saison des bénéfices et ces gros titres sur la guerre qui ne devraient pas être très importants", a déclaré Jay Hatfield, directeur général et directeur des investissements d'Infrastructure Capital Advisors à New York.

"Nous avons connu une forte hausse, et certains cherchent à réduire leur exposition, et utiliser la guerre comme excuse n'est pas une mauvaise excuse

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 236,19 points, soit 0,48%, à 49 253,84, le S&P 500 .SPX a perdu 34,91 points, soit 0,49%, à 7 102,99 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 235,26 points, soit 0,95%, à 24 422,31.

Les marchés se sont redressés ces dernières semaines grâce à l'espoir d'une résolution de la guerre en Iran, ainsi qu'aux attentes de bénéfices solides des entreprises.

Mais les gains ont été plus difficiles à obtenir cette semaine. Lundi, leNasdaq a mis fin à une série de 13 séances de hausse, l'optimisme quant à une résolution de la guerre s'étant estompé .

Les prix du pétrole, qui se maintiennent à près de 100 dollars le baril, ont également entretenu les craintes d'une hausse de l'inflation.

Les données de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage initial n'ont augmenté que marginalement la semaine dernière, mais les risques de hausse des prix dus à la guerre pourraient entraver l'économie.

L'indice PMI composite américain flash de S&P Global, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a augmenté ce mois-ci après avoir presque stagné en mars, mais l'amélioration était en grande partie due à ce que l'on appelle "la constitution de stocks face aux préoccupations concernant la disponibilité de l'offre et les hausses de prix"

UN CALENDRIER DE RÉSULTATS BIEN REMPLI EN LIGNE DE MIRE

La saison des résultats a été largement positive jusqu'à présent, 82,1 % des 123 sociétés qui ont publié leurs résultats jusqu'à jeudi matin ayant dépassé les attentes des analystes, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats chez LSEG. Le taux de croissance des bénéfices de 15,6 % est en hausse par rapport aux 14,4 % enregistrés au début du mois.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a été le moins performant des 11 principaux secteurs du S&P, plombé en partie par une chute d'environ 8% d'IBM IBM.N après que la croissance du chiffre d'affaires ait ralenti au premier trimestre en raison de la faiblesse de son activité logicielle.

Le secteur a également été pénalisé par la chute de 17 % de ServiceNow NOW.N , qui a publié ses résultats trimestriels sur et déclaré que la croissance de son chiffre d'affaires avait été freinée par des retards dans la conclusion de contrats avec des gouvernements au Moyen-Orient.

Ces résultats ont ravivé les craintes que les modèles commerciaux traditionnels du secteur des logiciels ne soient bouleversés par les nouveaux outils d'IA . Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté de 3,3 % après que la société a augmenté son plan de dépenses à plus de 25 milliards de dollars pour l'année.

Les actions de la société de location de voitures Avis Budget CAR.O ont chuté d'environ 50 % et sont en passe de connaître leur plus forte baisse en deux jours, après une hausse vertigineuse qui rappelle l'engouement pour les "mèmes-stocks".

En revanche, Texas Instruments TXN.O a fait un bond de 18,2 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice du deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,5 pour 1 sur le NYSE et de 2,31 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 40 nouveaux sommets sur 52 semaines et huit nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 120 nouveaux sommets et 96 nouveaux creux.