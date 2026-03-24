Les actions reculent, les prix du pétrole augmentent en raison de l'incertitude liée à la guerre

Les indices boursiers de Wall Street se sont repliés mardi et les prix du pétrole ont prolongé leurs récents gains importants, car les inquiétudes persistent quant à la durée de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, même si le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis discutaient avec "les bonnes personnes" en Iran pour parvenir à un accord visant à mettre fin aux hostilités. Washington a envoyé à l'Iran une proposition en 15 points visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, ont rapporté mardi Reuters et d'autres médias aux États-Unis et en Israël après la fermeture des marchés. Auparavant, deux personnes au fait du dossier ont déclaré à Reuters que le Pentagone devrait envoyer au Moyen-Orient des milliers de soldats de la 82e division aéroportée d'élite de l'armée américaine, ce qui viendrait s'ajouter à l'important renforcement de l'armée américaine. "Il y a encore beaucoup de confusion et de manque de clarté concernant l'Iran, la durée des opérations militaires et les conséquences pour le pétrole et le commerce mondial. C'est le facteur clé", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors. "Aujourd'hui, nous voyons un peu plus de sentiments négatifs s'infiltrer à nouveau dans les marchés", a-t-il ajouté. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 84,41 points, soit 0,18%, à 46 124,06, le S&P 500 .SPX a perdu 24,63 points, soit 0,37%, à 6 556,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 184,86 points, soit 0,84%, à 21 761,89. Les rendements du Trésor américain ont ajouté aux gains après une faible vente aux enchères de bons du Trésor à deux ans, et le dollar a regagné le terrain perdu. Les actions se sont redressées lundi après que Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran. L'Iran a nié toute discussion avec les États-Unis. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont établis en hausse à 104,49 dollars le baril. Le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 a grimpé de 4,79%, à 92,35 dollars. O/R La guerre faisant rage et les expéditions d'environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde par le détroit d'Ormuz étant réduites, les prix du pétrole devraient rester élevés. Les services de communication .SPLRCL et la technologie .SPLRCT ont été parmi les secteurs les plus en baisse de la journée dans le S&P 500. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 0,91 point, soit 0,09%, pour atteindre 985,82. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,43%. Plus tôt, les données ont montré que la croissance du secteur privé de la zone euro s'est presque arrêtée ce mois-ci alors que les attentes d'inflation ont augmenté et que les délais de livraison ont grimpé en flèche, ajoutant à la preuve croissante que le bloc souffre déjà d'un ralentissement tangible de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Le risque d'une inflation persistante découlant de l'escalade de la guerre avec l'Iran était suffisamment important pour convaincre le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, de changer son soutien en faveur du maintien des taux d'intérêt plutôt que de leur réduction, a-t-il déclaré la semaine dernière, alors que les attentes du marché concernant la prochaine action de la banque centrale américaine s'orientaient vers une augmentation des coûts d'emprunt. En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 2 points de base à 4,356%, contre 4,336% lundi en fin de journée. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a progressé de 0,06% à 99,24, l'euro EUR= étant en baisse de 0,09% à 1,1602 dollar. Par rapport au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,18% à 158,72. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,34% à 4 464,66 dollars l'once.