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Les actions reculent, les prix du pétrole augmentent en raison de l'incertitude liée à la guerre
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 22:52

Les indices boursiers
de Wall Street se sont repliés mardi et les prix du pétrole ont
prolongé leurs récents gains importants, car les inquiétudes
persistent quant à la durée de la guerre américano-israélienne
contre l'Iran, même si le président Donald Trump a déclaré que
les États-Unis discutaient avec "les bonnes personnes" en Iran
pour parvenir à un accord visant à mettre fin aux hostilités.
Washington a envoyé à l'Iran une proposition en 15 points 
visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, ont rapporté
mardi Reuters et d'autres médias aux États-Unis et en Israël
après la fermeture des marchés. Auparavant, deux personnes au
fait du dossier ont déclaré à Reuters que le Pentagone devrait
envoyer au Moyen-Orient des milliers de soldats  de la 82e
division aéroportée d'élite de l'armée américaine, ce qui
viendrait s'ajouter à l'important renforcement de l'armée
américaine.
    "Il y a encore beaucoup de confusion et de manque de clarté
concernant l'Iran, la durée des opérations militaires et les
conséquences pour le pétrole et le commerce mondial. C'est le
facteur clé", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et
conseiller chez Wealthspire Advisors.
    "Aujourd'hui, nous voyons un peu plus de sentiments négatifs
s'infiltrer à nouveau dans les marchés", a-t-il ajouté. 
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 84,41 points,
soit 0,18%, à 46 124,06, le S&P 500  .SPX  a perdu 24,63 points,
soit 0,37%, à 6 556,37 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu
184,86 points, soit 0,84%, à 21 761,89.
    Les rendements du Trésor américain ont ajouté aux gains
après une faible vente aux enchères de bons du Trésor à deux
ans, et le dollar a regagné le terrain perdu.
Les actions se sont redressées lundi après que Donald Trump a
déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de reporter les frappes
contre les centrales électriques iraniennes à la suite de
"conversations productives" avec Téhéran. L'Iran  a nié
toute discussion avec les États-Unis.
    Les contrats à terme sur le Brent  LCOc1  se sont établis en
hausse à 104,49 dollars le baril. Le pétrole américain West
Texas Intermediate  CLc1  a grimpé de 4,79%, à 92,35 dollars.
 O/R 
    La guerre faisant rage et les expéditions d'environ un
cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde par le
détroit d'Ormuz étant réduites, les prix du pétrole devraient
rester élevés.
    Les services de communication  .SPLRCL  et la technologie
 .SPLRCT  ont été parmi les secteurs les plus en baisse de la
journée dans le S&P 500.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 0,91 point, soit 0,09%, pour atteindre 985,82.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de
0,43%.
Plus tôt, les données ont montré que la croissance du secteur
privé de la zone euro s'est presque arrêtée ce mois-ci 
alors que les attentes d'inflation ont augmenté et que les
délais de livraison ont grimpé en flèche, ajoutant à la preuve
croissante que le bloc souffre déjà d'un ralentissement tangible
de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.
Le risque d'une inflation persistante découlant de l'escalade de
la guerre avec l'Iran était suffisamment important pour
convaincre le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, de
changer son soutien  en faveur du maintien des taux
d'intérêt plutôt que de leur réduction, a-t-il déclaré la
semaine dernière, alors que les attentes du marché concernant la
prochaine action de la banque centrale américaine s'orientaient
vers une augmentation des coûts d'emprunt.
    En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des
obligations américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  a
augmenté de 2 points de base à 4,356%, contre 4,336% lundi en
fin de journée.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises dont le yen et l'euro, a progressé de
0,06% à 99,24, l'euro  EUR=  étant en baisse de 0,09% à 1,1602
dollar.
    Par rapport au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé
de 0,18% à 158,72.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,34% à 4 464,66
dollars l'once.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 124,06 Pts Index Ex -0,18%
EUR/USD SPOT
1,1613 USD Six - Forex 1 -0,04%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
21 761,89 Pts Index Ex -0,84%
Nikkei 225
52 252,28 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 461,50 USD Six - Forex 1 +0,97%
Pétrole Brent
99,91 USD Ice Europ -0,15%
Pétrole WTI
88,48 USD Ice Europ -0,43%
S&P 500 INDEX
6 556,37 Pts CBOE -0,37%
STOXX Europe 600
579,28 Pts DJ STOXX +0,43%
USA BENCHMARK 10A
4,440 Rates +0,59%
USD/JPY SPOT
158,6870 Six - Forex 1 +0,23%
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