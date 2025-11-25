 Aller au contenu principal
Les actions progressent, les rendements américains reculent en raison des attentes accrues de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 22:51

Les actions mondiales ont
grimpé mardi et étaient en passe de connaître une troisième
séance consécutive de hausse, les investisseurs restant
optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt américains
par la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, tandis
que les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.
A Wall Street, les actions américaines ont clôturé en hausse
, stimulées par les gains d'Alphabet  GOOGL.O  et de Meta
Platforms  META.O . La société mère de Google a terminé en
hausse de 1,53 % à une clôture record de 323,44 dollars, alors
qu'elle s'approchait des 4 000 milliards de dollars de
capitalisation boursière, ce qui ferait d'elle la quatrième
entreprise seulement à atteindre cette marque.
The Information a rapporté  que Meta Platforms  META.O ,
qui a progressé de 3,78 % et a constitué la plus forte hausse du
S&P 500, était en pourparlers avec Google pour dépenser des
milliards de dollars en puces de l'unité Alphabet qui seront
utilisées dans ses centres de données à partir de 2027.
    Les investisseurs ont également analysé une multitude de
données économiques, dont certaines ont été retardées en raison
de la fermeture du gouvernement américain pendant 43 jours.
    Les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % en septembre
, après une hausse non révisée de 0,6 % en août, selon le
département du Commerce, ce qui est inférieur à la hausse de 0,4
% attendue par les économistes interrogés par Reuters.
Le Département du travail a indiqué que l'indice des prix à la
production pour la demande finale  a augmenté  0,3%
après une baisse non révisée de 0,1% en août, ce qui correspond
aux attentes, le coût des biens énergétiques ayant augmenté et
les producteurs ayant répercuté certains coûts tarifaires.
Selon des données plus récentes publiées mardi par ADP, 
les employeurs privés américains ont supprimé en moyenne 13 500
emplois au cours des quatre semaines se terminant le 8 novembre.
    
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 664,18
points, soit 1,43%, pour atteindre 47 112,45, le S&P 500  .SPX 
a progressé de 60,76 points, soit 0,91%, pour atteindre 6 765,88
et le Nasdaq Composite  .IXIC  a grimpé de 153,59 points, soit
0,67%, pour atteindre 23 025,59.
Les actions se sont redressées depuis vendredi après que le
président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que
les taux d'intérêt  pouvaient baisser à court terme, même
si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les
coûts d'emprunt devraient rester stables pour l'instant, ce qui
a stimulé les paris du marché sur une réduction des taux
d'intérêt. Ces attentes ont été renforcées lundi par les
commentaires de Mary Daly , présidente de la Banque
fédérale de réserve de San Francisco, et de Christopher Waller,
gouverneur de la Fed, en faveur  d'une baisse des taux en
décembre. 
    "Au cours des deux derniers jours, nous avons assisté à une
plus grande convergence autour de la probabilité d'une baisse
des taux, qui a fluctué de manière spectaculaire au cours de la
semaine dernière", a déclaré Bill Merz, responsable de la
recherche sur le marché des capitaux chez U.S. Bank Wealth
Management à Minneapolis.
    "Et nous avons des données ce matin, encore une fois, avec
des marchés de l'emploi légèrement plus faibles, qui devraient
être une considération clé pour les membres de la Fed qui
votent, et je pense que c'est le cas. Ces marchés de l'emploi
légèrement plus mous corroborent le fait qu'il ne s'agissait pas
d'un simple soubresaut, mais que la situation persiste."
    Les attentes accrues en matière de réduction des taux
d'intérêt ont également stimulé les actions des petites
capitalisations, le Russell 2000  .RUT  clôturant en hausse de
2,14 %, soit sa troisième séance de hausse consécutive. 
    Le volume des transactions devrait diminuer à l'approche de
la fête de Thanksgiving aux États-Unis, jeudi, lorsque les
marchés seront fermés, suivi d'une session abrégée vendredi.
L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a augmenté
de 9 points, soit 0,92%, pour atteindre 991,31 et était en passe
de réaliser son plus grand gain en pourcentage sur trois jours
depuis plus de six mois. L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX 
a clôturé en hausse  0,91%, porté par la perspective d'une
baisse des taux de la Fed et l'optimisme quant à un éventuel
cessez-le-feu en Ukraine.
Les rendements américains ont chuté  après l'abondance de
données. Le rendement de l'obligation américaine de référence à
10 ans  US10YT=RR  a perdu 3,4 points de base à 4,002% après
avoir chuté à 3,988%, son premier passage sous la barre des 4%
depuis le 29 octobre.
Les marchés évaluent à 82,7% la probabilité d'une réduction de
25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de
décembre, bien au-dessus des 50,1% d'il y a une semaine, selon
l'outil FedWatch du CME .
Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a déclaré  lors
d'une interview télévisée que le marché de l'emploi se
détériorait en raison du niveau auquel la banque centrale a fixé
son objectif de taux d'intérêt à court terme.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, a baissé de 0,37% à 99,83, avec
l'euro  EUR=  en hausse de 0,4% à 1,15667 $.
    La livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,47% à 1,3164
avant l'annonce du budget britannique mercredi, tandis que les
traders se sont rués sur le marché des options à la recherche
d'une protection contre la hausse de la volatilité.
Les traders ont surveillé de près les signes d'une éventuelle
intervention japonaise  dans le yen  JPY= , qui s'est
renforcé de 0,53% contre le billet vert à 156,09 par dollar,
mais qui est en baisse de 1,3% pour le mois.
Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en baisse de 1,11
% à 57,95 $ le baril et le Brent  LCOc1  s'est établi à 62,48 $
le baril, en baisse de 1,4 % après que l'Ukraine ait signalé
 son soutien à un cadre soutenu par les États-Unis pour
mettre fin à la guerre avec la Russie.

Valeurs associées

ALPHABET-A
323,4400 USD NASDAQ +1,53%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 112,45 Pts Index Ex +1,43%
EUR/USD SPOT
1,1571 USD Six - Forex 1 +0,37%
GBP/USD SPOT
1,3166 Six - Forex 1 +0,43%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
636,2200 USD NASDAQ +3,78%
NASDAQ Composite
23 025,59 Pts Index Ex +0,67%
NVIDIA
177,8200 USD NASDAQ -2,59%
Nikkei 225
48 659,52 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 130,92 USD Six - Forex 1 -0,14%
Pétrole Brent
62,62 USD Ice Europ -1,18%
Pétrole WTI
58,09 USD Ice Europ -1,34%
S&P 500
6 765,88 Pts CBOE +0,91%
S&P 500 INDEX
6 765,88 Pts CBOE +0,91%
STOXX Europe 600
568,01 Pts DJ STOXX +0,91%
USA BENCHMARK 10A
4,048 Rates -0,39%
USD/JPY SPOT
155,9720 Six - Forex 1 -0,56%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
