Les actions progressent, les rendements américains reculent en raison des attentes accrues de réduction des taux de la Fed

Les actions mondiales ont grimpé mardi et étaient en passe de connaître une troisième séance consécutive de hausse, les investisseurs restant optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt américains par la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont baissé. A Wall Street, les actions américaines ont clôturé en hausse , stimulées par les gains d'Alphabet GOOGL.O et de Meta Platforms META.O . La société mère de Google a terminé en hausse de 1,53 % à une clôture record de 323,44 dollars, alors qu'elle s'approchait des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui ferait d'elle la quatrième entreprise seulement à atteindre cette marque. The Information a rapporté que Meta Platforms META.O , qui a progressé de 3,78 % et a constitué la plus forte hausse du S&P 500, était en pourparlers avec Google pour dépenser des milliards de dollars en puces de l'unité Alphabet qui seront utilisées dans ses centres de données à partir de 2027. Les investisseurs ont également analysé une multitude de données économiques, dont certaines ont été retardées en raison de la fermeture du gouvernement américain pendant 43 jours. Les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % en septembre , après une hausse non révisée de 0,6 % en août, selon le département du Commerce, ce qui est inférieur à la hausse de 0,4 % attendue par les économistes interrogés par Reuters. Le Département du travail a indiqué que l'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté 0,3% après une baisse non révisée de 0,1% en août, ce qui correspond aux attentes, le coût des biens énergétiques ayant augmenté et les producteurs ayant répercuté certains coûts tarifaires. Selon des données plus récentes publiées mardi par ADP, les employeurs privés américains ont supprimé en moyenne 13 500 emplois au cours des quatre semaines se terminant le 8 novembre. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 664,18 points, soit 1,43%, pour atteindre 47 112,45, le S&P 500 .SPX a progressé de 60,76 points, soit 0,91%, pour atteindre 6 765,88 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 153,59 points, soit 0,67%, pour atteindre 23 025,59. Les actions se sont redressées depuis vendredi après que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt pouvaient baisser à court terme, même si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les coûts d'emprunt devraient rester stables pour l'instant, ce qui a stimulé les paris du marché sur une réduction des taux d'intérêt. Ces attentes ont été renforcées lundi par les commentaires de Mary Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, en faveur d'une baisse des taux en décembre. "Au cours des deux derniers jours, nous avons assisté à une plus grande convergence autour de la probabilité d'une baisse des taux, qui a fluctué de manière spectaculaire au cours de la semaine dernière", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur le marché des capitaux chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "Et nous avons des données ce matin, encore une fois, avec des marchés de l'emploi légèrement plus faibles, qui devraient être une considération clé pour les membres de la Fed qui votent, et je pense que c'est le cas. Ces marchés de l'emploi légèrement plus mous corroborent le fait qu'il ne s'agissait pas d'un simple soubresaut, mais que la situation persiste." Les attentes accrues en matière de réduction des taux d'intérêt ont également stimulé les actions des petites capitalisations, le Russell 2000 .RUT clôturant en hausse de 2,14 %, soit sa troisième séance de hausse consécutive. Le volume des transactions devrait diminuer à l'approche de la fête de Thanksgiving aux États-Unis, jeudi, lorsque les marchés seront fermés, suivi d'une session abrégée vendredi. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 9 points, soit 0,92%, pour atteindre 991,31 et était en passe de réaliser son plus grand gain en pourcentage sur trois jours depuis plus de six mois. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse 0,91%, porté par la perspective d'une baisse des taux de la Fed et l'optimisme quant à un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Les rendements américains ont chuté après l'abondance de données. Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a perdu 3,4 points de base à 4,002% après avoir chuté à 3,988%, son premier passage sous la barre des 4% depuis le 29 octobre. Les marchés évaluent à 82,7% la probabilité d'une réduction de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de décembre, bien au-dessus des 50,1% d'il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME . Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a déclaré lors d'une interview télévisée que le marché de l'emploi se détériorait en raison du niveau auquel la banque centrale a fixé son objectif de taux d'intérêt à court terme. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,37% à 99,83, avec l'euro EUR= en hausse de 0,4% à 1,15667 $. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,47% à 1,3164 avant l'annonce du budget britannique mercredi, tandis que les traders se sont rués sur le marché des options à la recherche d'une protection contre la hausse de la volatilité. Les traders ont surveillé de près les signes d'une éventuelle intervention japonaise dans le yen JPY= , qui s'est renforcé de 0,53% contre le billet vert à 156,09 par dollar, mais qui est en baisse de 1,3% pour le mois. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en baisse de 1,11 % à 57,95 $ le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 62,48 $ le baril, en baisse de 1,4 % après que l'Ukraine ait signalé son soutien à un cadre soutenu par les États-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie.