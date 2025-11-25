Les actions progressent, les rendements américains baissent en raison des attentes accrues de réduction des taux de la Fed

Les actions mondiales ont augmenté mardi et étaient en passe de connaître une troisième séance consécutive de hausse, les investisseurs restant optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de décembre, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont diminué. A Wall Street, les actions américaines étaient en hausse, tirées par les gains d'Alphabet GOOGL.O , et Meta Platforms META.O . La société mère de Google a atteint un record intrajournalier de 328,83 dollars et a augmenté de plus de 1 % en dernier lieu, alors qu'elle s'approche des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui ferait d'elle la quatrième entreprise seulement à atteindre cette marque. The Information a rapporté que Meta Platforms META.O , qui a augmenté d'environ 3 % et a été le plus grand stimulant du S&P 500, était en pourparlers avec Google pour dépenser des milliards de dollars en puces de la société appartenant à Alphabet pour les utiliser dans ses centres de données à partir de 2027. Les investisseurs ont également analysé une multitude de données économiques, dont certaines ont été retardées en raison de la fermeture du gouvernement américain pendant 43 jours. Les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % en septembre après un gain non révisé de 0,6 % en août, a déclaré le département du Commerce, ce qui est inférieur à la hausse de 0,4 % attendue par les économistes interrogés par Reuters. Un rapport séparé du Département du travail a montré que l'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté 0,3% après une baisse non révisée de 0,1% en août, ce qui correspondait aux attentes, le coût des biens énergétiques ayant augmenté et les producteurs ayant répercuté certains tarifs douaniers. Selon des données plus récentes publiées mardi par ADP, les employeurs privés américains ont supprimé en moyenne 13 500 emplois au cours des quatre semaines se terminant le 8 novembre. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 546,82 points, soit 1,18%, à 46 995,09, le S&P 500 .SPX a augmenté de 45,45 points, soit 0,68%, à 6 750,53 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 80,42 points, soit 0,35%, à 22 952,43. Les actions se sont redressées depuis vendredi après que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt pouvaient baisser à court terme, même si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les coûts d'emprunt devraient rester stables pour le moment, ce qui a renforcé les attentes du marché pour une réduction des taux. Ces attentes ont été renforcées lundi par les commentaires de Mary Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, en faveur d'une baisse des taux en décembre. "Au cours des deux derniers jours, nous avons assisté à une plus grande convergence autour de la probabilité d'une baisse des taux, qui a fluctué de manière spectaculaire au cours de la semaine dernière", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur le marché des capitaux chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "Et nous avons des données ce matin, encore une fois, avec des marchés de l'emploi légèrement plus faibles, qui devraient être une considération clé pour les membres de la Fed qui votent, et je pense que c'est le cas. Ces marchés de l'emploi légèrement plus mous corroborent le fait qu'il ne s'agissait pas d'un simple soubresaut, mais que la situation persiste." Le volume des échanges devrait diminuer à l'approche de la fête de Thanksgiving aux États-Unis, jeudi, lorsque les marchés seront fermés, et de la session abrégée de vendredi. La jauge MSCI des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a augmenté de 7,72 points, ou 0,79%, à 990,03 et est en voie d'obtenir son plus grand gain en pourcentage sur trois jours en un mois. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,91%, porté par la perspective d'une baisse des taux de la Fed et l'optimisme quant à un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Les rendements américains ont baissé après la surabondance de données, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR ayant baissé de 3,8 points de base à 3,998%, tombant sous la barre des 4% pour la première fois depuis le 29 octobre. Les marchés évaluent à 84,7% la probabilité d'une réduction de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de décembre, en légère hausse par rapport aux 84,4% de la session précédente et bien au-dessus des 50,1% d'il y a une semaine. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré lors d'une interview télévisée que la détérioration du marché de l'emploi était due au fait que la banque centrale avait fixé son objectif de taux d'intérêt à court terme. En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,48% à 99,72, avec l'euro EUR= en hausse de 0,49% à 1,1577 $. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,77% à 1,3204 $ avant l'annonce du budget britannique mercredi, tandis que les traders se sont rués sur le marché des options à la recherche d'une protection contre la volatilité accrue. Les traders ont surveillé de près les signes d'une éventuelle intervention japonaise dans le yen JPY= , qui s'est renforcé de 0,64% contre le billet vert à 155,93 pour un dollar, mais qui est en baisse de 1,3% pour le mois. Le brut américain CLc1 a chuté de 1,61% à 57,89 dollars le baril et le Brent LCOc1 a baissé à 62,40 dollars le baril, en baisse de 1,53% après que l'Ukraine ait signalé son soutien à un cadre soutenu par les États-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie,