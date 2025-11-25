 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 060,50
+1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions progressent, les rendements américains baissent en raison des attentes accrues de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 20:43

Les actions mondiales ont
augmenté mardi et étaient en passe de connaître une troisième
séance consécutive de hausse, les investisseurs restant
optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt par la
Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de décembre,
tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont
diminué. 
A Wall Street, les actions américaines étaient en hausse, tirées
par les gains d'Alphabet  GOOGL.O , et Meta Platforms  META.O .
La société mère de Google a atteint un record intrajournalier de
328,83 dollars et a augmenté de plus de 1 % en dernier lieu,
alors qu'elle s'approche des 4 000 milliards de dollars de
capitalisation boursière, ce qui ferait d'elle la quatrième
entreprise seulement à atteindre cette marque. The Information a
rapporté  que Meta Platforms  META.O , qui a augmenté
d'environ 3 % et a été le plus grand stimulant du S&P 500, était
en pourparlers avec Google pour dépenser des milliards de
dollars en puces de la société appartenant à Alphabet pour les
utiliser dans ses centres de données à partir de 2027.
    Les investisseurs ont également analysé une multitude de
données économiques, dont certaines ont été retardées en raison
de la fermeture du gouvernement américain pendant 43 jours. 
    Les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % en septembre
 après un gain non révisé de 0,6 % en août, a déclaré le
département du Commerce, ce qui est inférieur à la hausse de 0,4
% attendue par les économistes interrogés par Reuters. 
Un rapport séparé du Département du travail a montré que
l'indice des prix à la production pour la demande finale 
a augmenté  0,3% après une baisse non révisée de 0,1% en
août, ce qui correspondait aux attentes, le coût des biens
énergétiques ayant augmenté et les producteurs ayant répercuté
certains tarifs douaniers. 
Selon des données plus récentes publiées mardi par ADP, 
les employeurs privés américains ont supprimé en moyenne 13 500
emplois au cours des quatre semaines se terminant le 8 novembre.
    
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 546,82
points, soit 1,18%, à 46 995,09, le S&P 500  .SPX  a augmenté de
45,45 points, soit 0,68%, à 6 750,53 et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a augmenté de 80,42 points, soit 0,35%, à 22 952,43. 
Les actions se sont redressées depuis vendredi après que le
président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que
les taux d'intérêt  pouvaient baisser à court terme, même
si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les
coûts d'emprunt devraient rester stables pour le moment, ce qui
a renforcé les attentes du marché pour une réduction des taux.
Ces attentes ont été renforcées lundi par les commentaires de
Mary Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve de
San Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed,
en faveur  d'une baisse des taux en décembre. 
    "Au cours des deux derniers jours, nous avons assisté à une
plus grande convergence autour de la probabilité d'une baisse
des taux, qui a fluctué de manière spectaculaire au cours de la
semaine dernière", a déclaré Bill Merz, responsable de la
recherche sur le marché des capitaux chez U.S. Bank Wealth
Management à Minneapolis.
    "Et nous avons des données ce matin, encore une fois, avec
des marchés de l'emploi légèrement plus faibles, qui devraient
être une considération clé pour les membres de la Fed qui
votent, et je pense que c'est le cas. Ces marchés de l'emploi
légèrement plus mous corroborent le fait qu'il ne s'agissait pas
d'un simple soubresaut, mais que la situation persiste."
    Le volume des échanges devrait diminuer à l'approche de la
fête de Thanksgiving aux États-Unis, jeudi, lorsque les marchés
seront fermés, et de la session abrégée de vendredi.
La jauge MSCI des actions à travers le monde  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 7,72 points, ou 0,79%, à 990,03 et est en voie
d'obtenir son plus grand gain en pourcentage sur trois jours en
un mois. L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en
hausse de  0,91%, porté par la perspective d'une baisse
des taux de la Fed et l'optimisme quant à un éventuel
cessez-le-feu en Ukraine.
Les rendements américains ont baissé  après la
surabondance de données, le rendement des obligations
américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  ayant baissé de
3,8 points de base à 3,998%, tombant sous la barre des 4% pour
la première fois depuis le 29 octobre. 
    Les marchés évaluent à 84,7% la probabilité d'une réduction
de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de
décembre, en légère hausse par rapport aux 84,4% de la session
précédente et bien au-dessus des 50,1% d'il y a une semaine. 
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré
lors d'une interview télévisée  que la détérioration du
marché de l'emploi était due au fait que la banque centrale
avait fixé son objectif de taux d'intérêt à court terme.
    En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar  =USD ,
qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a
baissé de 0,48% à 99,72, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,49% à
1,1577 $.
La livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,77% à 1,3204 $
avant l'annonce du budget britannique mercredi, tandis que les
traders se sont rués sur le marché des options à la recherche
d'une protection contre la volatilité accrue.
Les traders ont surveillé de près les signes d'une éventuelle
intervention japonaise  dans le yen  JPY= , qui s'est
renforcé de 0,64% contre le billet vert à 155,93 pour un dollar,
mais qui est en baisse de 1,3% pour le mois. 
Le brut américain  CLc1  a chuté de 1,61% à 57,89 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  a baissé à 62,40 dollars le baril, en
baisse de 1,53% après que l'Ukraine ait signalé  son
soutien à un cadre soutenu par les États-Unis pour mettre fin à
la guerre avec la Russie,

Valeurs associées

ALPHABET-A
321,8100 USD NASDAQ +1,01%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 101,49 Pts Index Ex +1,41%
EUR/USD SPOT
1,1568 USD Six - Forex 1 +0,35%
GBP/USD SPOT
1,3176 Six - Forex 1 +0,51%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
633,5300 USD NASDAQ +3,34%
NASDAQ Composite
22 969,13 Pts Index Ex +0,42%
NVIDIA
176,0110 USD NASDAQ -3,58%
Nikkei 225
48 659,52 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 132,48 USD Six - Forex 1 -0,11%
Pétrole Brent
62,55 USD Ice Europ -1,29%
Pétrole WTI
57,96 USD Ice Europ -1,56%
S&P 500
6 757,76 Pts CBOE +0,79%
S&P 500 INDEX
6 757,76 Pts CBOE +0,79%
STOXX Europe 600
568,01 Pts DJ STOXX +0,91%
USA BENCHMARK 10A
4,048 Rates -0,39%
USD/JPY SPOT
156,0960 Six - Forex 1 -0,48%
