Les actions progressent, les investisseurs étant rassurés par des résultats positifs et la baisse du prix du pétrole

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* Les États-Unis et l'Iran lancent des attaques dans le Golfe

* Les prix du pétrole reculent mais restent supérieurs à 100 dollars le baril

* Les traders surveillent de près une éventuelle intervention sur le yen

(Mise à jour des cours) par Rae Wee et Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mardi, encouragés par une série de résultats solides, tandis que les tensions latentes entre les États-Unis et l'Iran au sujet du détroit d'Ormuz ont maintenu le prix du pétrole bien au-dessus de 100 dollars le baril. Les traders avaient également les yeux rivés sur le yen JPY= après que la devise japonaise ait brièvement bondi lors de la séance précédente, alimentant les spéculations sur une nouvelle intervention de Tokyo.

En Europe, l'indice STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,5 %, porté par le brasseur Anheuser-Busch ABI.BR , qui a dépassé les prévisions avec ses résultats du premier trimestre, et par les actions de la banque italienne Unicredit CRDI.MI , qui a annoncé des bénéfices trimestriels records.

Les États-Unis et l'Iran ont lancé lundi de nouvelles attaques dans le Golfe alors qu'ils se disputaient le contrôle du détroit d'Ormuz par des blocus maritimes croisés, peu après que le président américain Donald Trump eut lancé une nouvelle initiative pour permettre aux pétroliers et autres navires bloqués de franchir ce goulet d'étranglement vital pour le commerce énergétique.

Maersk MAERSKb.CO a déclaré que l'Alliance Fairfax, un transporteur de véhicules battant pavillon américain et exploité par sa filiale Farrell Lines, avait quitté le golfe via le détroit d'Ormuz, escorté par des moyens militaires américains, lundi.

Les actions et autres actifs à risque ont bénéficié d'un répit grâce à un léger recul du prix du pétrole, qui est passé sous le pic de lundi, autour de 115 dollars le baril LCOc1 .

Néanmoins, la reprise des hostilités a secoué les marchés et a rappelé de manière brutale que la guerre au Moyen-Orient était loin d’être terminée. Sur les marchés pétroliers , les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,5 % à 112,74 dollars le baril, après avoir bondi lors de la séance précédente en raison de craintes accrues concernant une perturbation de l'approvisionnement.

« Les marchés pourraient trouver un certain soulagement aujourd’hui après les commentaires du président Trump cette nuit, suggérant que le conflit pourrait se poursuivre pendant encore deux à trois semaines. Cependant, les marchés sont susceptibles de considérer cela avec un scepticisme considérable, compte tenu de la récente escalade et des prolongations répétées des délais prévus pour la fin des hostilités depuis le début du conflit », a déclaré Warren Patterson, responsable de la stratégie sur les matières premières chez ING.

Les données de S&P Global Market Intelligence montrent que 83 % des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont dépassé les estimations de bénéfice par action et que 78,2 % d'entre elles ont dépassé les estimations de chiffre d'affaires. Les données de LSEG indiquent que la croissance des bénéfices du S&P 500 devrait désormais dépasser 18 % au premier trimestre, contre des estimations d'environ 12,8 % il y a seulement un mois. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,7 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 de 0,5 %, laissant entrevoir une reprise après la clôture en baisse de lundi.

« En l'absence de signes de ralentissement, les dépenses liées à l'IA devraient continuer à jouer un rôle moteur dans la croissance des bénéfices du S&P 500, sous l'impulsion du secteur technologique », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

SURVEILLANCE DE L'INTERVENTION SUR LE YEN Le yen s'est légèrement affaibli en fin de journée, laissant le dollar en hausse de 0,3 % à 157,736 < JPY=>, après la brève flambée de lundi qui avait vu la devise japonaise atteindre un plus haut intrajournalier de 155,69. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, s'est exprimée lundi contre les opérations spéculatives sur le marché des changes, laissant les acteurs du marché en alerte quant à de nouvelles interventions après que des sources ont indiqué à Reuters que Tokyo était intervenue jeudi pour soutenir sa devise en difficulté.

Abbas Keshvani, stratège macroéconomique pour l'Asie chez RBC Capital Markets, a déclaré que les autorités pourraient intervenir à nouveau si le dollar/yen continuait à tester le seuil de 160, qu'elles ont toujours défendu par le passé, soulignant qu'en 2022, Tokyo avait « lancé trois vagues d'intervention en l'espace de quelques semaines ».

« Nous pensons que l'intervention ne servira qu'à contenir le USD/JPY, et non à catalyser une vigueur prolongée du yen », a-t-il déclaré. Du côté des autres devises, le dollar australien AUD= a clôturé en baisse de 0,1 % à 0,7161 $, après que la Banque centrale australienne a relevé mardi ses taux d'intérêt pour la troisième fois cette année, une décision largement attendue. Par ailleurs, l'or au comptant XAU= a progressé de 1 % à 4 565 dollars l'once, dépassant le creux de lundi à 4 500 dollars, son plus bas niveau depuis le 31 mars.