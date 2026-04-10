Les actions progressent, les investisseurs étant moins nerveux avant les négociations entre les États-Unis et l'Iran ; le pétrole devrait connaître une baisse hebdomadaire

Les actions ont progressé vendredi, les marchés européens étant en voie de réaliser leur troisième gain hebdomadaire consécutif et les marchés asiatiques enregistrant leur meilleure semaine depuis plus de trois ans. Israël a déclaré jeudi qu'il avait cherché à discuter avec le Liban, ce qui a fait naître l'espoir d'une pause dans les hostilités au Moyen-Orient et d'une réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran a cité la poursuite des attaques israéliennes contre le Liban comme l'un des principaux points d'achoppement de son accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, qui exige que l'Iran rouvre le détroit, par lequel transite généralement un cinquième de l'approvisionnement mondial en énergie. Des délégations de Téhéran et de Washington doivent s'entretenir au Pakistan samedi. L'indice paneuropéen.STOXX a progressé de 0,6 %, les valeurs de la santé.SXDP et de la technologie.SX8P étant en tête, avec des hausses respectives de 1,3 % et 0,8 %. Les contrats à terme de Wall Street sont restés globalement stables EScv1 après avoir inversé les pertes antérieures. Jeudi, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,6%, sa septième journée consécutive de hausse. "Pour les marchés au moins, le stress financier a continué à s'atténuer avant les négociations du week-end", ont écrit les analystes de la Deutsche Bank. "Les espoirs d'une désescalade au Liban ont contribué à atténuer les craintes que le cessez-le-feu ne s'effondre avant les négociations de ce week-end." Soulignant le soulagement croissant, un indice clé de la volatilité des options sur actions est retombé aux niveaux d'avant-guerre .VIX , bien qu'il s'agisse du seul indicateur majeur à le faire. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,9 % pour atteindre une hausse de 7,3 % sur la semaine, sa plus forte progression depuis novembre 2022. "Nous pensons qu'il pourrait s'agir du début de la fin" de la guerre, et cela représente "une opportunité pour les investisseurs de se concentrer sur les tendances et les fondamentaux d'avant-guerre", a déclaré Rupal Agarwal, stratège quantitative Asie chez Bernstein à Singapour. Néanmoins, les marchés pétroliers sont restés nerveux, remontant légèrement depuis leurs plus bas niveaux de cette semaine. Le Brent LCOc1 a augmenté de 1% à 96,96 dollars le baril, bien qu'il soit toujours en route pour une chute d'environ 11% cette semaine, ce qui serait sa plus grande baisse hebdomadaire depuis juin 2025. Le détroit d'Ormuz reste largement fermé à la navigation, avec un trafic maritime bien inférieur à 10 % des volumes normaux jeudi, alors que Téhéran affirme son contrôle sur cette voie d'eau stratégique. Dans un post sur Truth Social, le président américain Donald Trump a averti Téhéran de ne pas imposer de péages aux navires traversant le détroit d'Ormuz, déclarant que l'Iran faisait un "très mauvais travail" en permettant au pétrole de passer par le détroit. "Ce n'est pas l'accord que nous avons!", a-t-il écrit. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en passe de perdre 1,3 % cette semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis janvier. Il était en hausse de 0,1% à 98,93. L'euro EUR= a baissé de 0,2 % à 1,167 $ mais est resté au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. La devise a dépassé cette ligne pour la première fois en plus d'un mois au début de la semaine, ce qui indique qu'elle est prête pour de nouveaux gains. Les investisseurs attendaient les données sur l'inflation américaine, prévues plus tard dans la journée, pour avoir un aperçu de la manière dont le conflit au Moyen-Orient a affecté la plus grande économie du monde. Les prix à la consommation ont probablement enregistré leur plus forte hausse en près de quatre ans en mars, la guerre avec l'Iran ayant fait grimper les prix du pétrole et la répercussion des droits de douane ayant persisté, ce qui réduirait encore les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt cette année. Dans un premier signe que le conflit au Moyen-Orient alimente les pressions sur les coûts dans la deuxième plus grande économie du monde, les prix à l'usine de la Chine ont augmenté pour la première fois en 3 ans et demi en mars, selon les données officielles. Sur les marchés obligataires, les rendements des Bunds allemands, une référence pour la zone euro, étaient sur la bonne voie pour une hausse hebdomadaire malgré leur plus forte baisse depuis des années mercredi. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 0,4 point de base à 4,295%.