 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions progressent, les investisseurs étant moins nerveux avant les négociations entre les États-Unis et l'Iran ; le pétrole devrait connaître une baisse hebdomadaire
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 13:21

Les actions ont progressé
vendredi, les marchés européens étant en voie de réaliser leur
troisième gain hebdomadaire consécutif et les marchés asiatiques
enregistrant leur meilleure semaine depuis plus de trois ans.
Israël a déclaré jeudi  qu'il avait cherché à discuter
avec le Liban, ce qui a fait naître l'espoir d'une pause dans
les hostilités au Moyen-Orient et d'une réouverture du détroit
d'Ormuz.
L'Iran a cité la poursuite des attaques israéliennes contre le
Liban  comme l'un des principaux points d'achoppement de
son accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, qui exige que
l'Iran rouvre le détroit, par lequel transite généralement un
cinquième de l'approvisionnement mondial en énergie. Des
délégations de Téhéran et de Washington doivent s'entretenir au
Pakistan samedi.
L'indice paneuropéen.STOXX  a progressé de 0,6 %, les
valeurs de la santé.SXDP  et de la technologie.SX8P 
étant en tête, avec des hausses respectives de 1,3 % et 0,8 %.
    Les contrats à terme de Wall Street sont restés globalement
stables  EScv1  après avoir inversé les pertes antérieures.
Jeudi, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 0,6%, sa septième journée
consécutive de hausse.
    "Pour les marchés au moins, le stress financier a continué à
s'atténuer avant les négociations du week-end", ont écrit les
analystes de la Deutsche Bank. "Les espoirs d'une désescalade au
Liban ont contribué à atténuer les craintes que le cessez-le-feu
ne s'effondre avant les négociations de ce week-end."
    Soulignant le soulagement croissant, un indice clé de la
volatilité des options sur actions est retombé aux niveaux
d'avant-guerre  .VIX , bien qu'il s'agisse du seul indicateur
majeur à le faire.
    L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors
Japon  .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 0,9 % pour atteindre une
hausse de 7,3 % sur la semaine, sa plus forte progression depuis
novembre 2022. 
    "Nous pensons qu'il pourrait s'agir du début de la fin" de
la guerre, et cela représente "une opportunité pour les
investisseurs de se concentrer sur les tendances et les
fondamentaux d'avant-guerre", a déclaré Rupal Agarwal, stratège
quantitative Asie chez Bernstein à Singapour. 
    Néanmoins, les marchés pétroliers sont restés nerveux,
remontant légèrement depuis leurs plus bas niveaux de cette
semaine. Le Brent  LCOc1  a augmenté de 1% à 96,96 dollars le
baril, bien qu'il soit toujours en route pour une chute
d'environ 11% cette semaine, ce qui serait sa plus grande baisse
hebdomadaire depuis juin 2025. 
Le détroit d'Ormuz  reste largement fermé à la navigation,
avec un trafic maritime bien inférieur à 10 % des volumes
normaux jeudi, alors que Téhéran affirme son contrôle sur cette
voie d'eau stratégique.
Dans un post  sur Truth Social, le président américain
Donald Trump a averti Téhéran de ne pas imposer de péages aux
navires traversant le détroit d'Ormuz, déclarant que l'Iran
faisait un "très mauvais travail" en permettant au pétrole de
passer par le détroit. "Ce n'est pas l'accord que nous avons!",
a-t-il écrit.
    L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six devises, était en
passe de perdre 1,3 % cette semaine, sa pire performance
hebdomadaire depuis janvier. Il était en hausse de 0,1% à 98,93.
L'euro EUR=  a baissé de 0,2 % à 1,167 $ mais est resté
au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. La devise a dépassé
cette ligne pour la première fois en plus d'un mois au début de
la semaine, ce qui indique qu'elle est prête pour de nouveaux
gains.
Les investisseurs attendaient les données sur l'inflation
américaine, prévues plus tard dans la journée, pour avoir un
aperçu de la manière dont le conflit au Moyen-Orient a affecté
la plus grande économie du monde. Les prix à la consommation ont
probablement enregistré leur plus forte hausse en près de quatre
ans  en mars, la guerre avec l'Iran  ayant fait
grimper les prix du pétrole et la répercussion des droits de
douane ayant persisté, ce qui réduirait encore les espoirs d'une
réduction des taux d'intérêt cette année.
Dans un premier signe que le conflit au Moyen-Orient alimente
les pressions sur les coûts dans la deuxième plus grande
économie du monde, les prix à l'usine de la Chine  ont
augmenté pour la première fois en 3 ans et demi en mars, selon
les données officielles. 
Sur les marchés obligataires, les rendements des Bunds
allemands,  une référence pour la zone euro, étaient sur
la bonne voie pour une hausse hebdomadaire malgré leur plus
forte baisse depuis des années mercredi. Le rendement de
l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 0,4
point de base à 4,295%.

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1716 USD Six - Forex 1 +0,12%
FAST RETAILING
410,800 EUR Tradegate +8,39%
FAST RETAILING
495,2250 USD OTCBB +15,14%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
56 924,11 Pts Six - Forex 1 +1,84%
Or
4 764,93 USD Six - Forex 1 -0,02%
Pétrole Brent
95,85 USD Ice Europ -0,58%
Pétrole WTI
97,95 USD Ice Europ +0,10%
S&P 500 INDEX
6 824,66 Pts CBOE +0,62%
STOXX Europe 600
617,09 Pts DJ STOXX +0,73%
STOXX Europe 600 Health Care
1 143,78 Pts DJ STOXX +0,99%
STOXX Europe 600 Technology
847,79 Pts DJ STOXX +1,46%
USD/JPY SPOT
159,1710 Six - Forex 1 +0,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes marchent sur Wall Street près de la Bourse de New York
    Wall Street vue indécise, l'Europe dans le vert avec les pourparlers américano-iraniens dans le viseur
    information fournie par Reuters 10.04.2026 14:08 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sans direction et les Bourses européennes progressent prudemment vendredi à mi-séance, les ‌investisseurs attendant les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran prévus dans les prochaines heures, dans un contexte ... Lire la suite

  • Cette photo distribuée par l'agence d'Etat russe Spoutnik montre le dirigeant russe Vladimir Poutine lors d'une réunion en visioconférence dans la résidence de Novo-Ogaryovo, près de Moscou, le 7 avril 2026 ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Cessez-le-feu annoncé en Ukraine pour la pâque orthodoxe
    information fournie par AFP 10.04.2026 14:07 

    Un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine pour la pâque orthodoxe - samedi et dimanche - a été annoncé jeudi par le président russe Vladimir Poutine, une rare pause dans les combats acceptée par Kiev. "Par décision du commandant suprême, (...) V. Poutine, en lien ... Lire la suite

  • Un immeuble résidentiel ravagé par une frappe russe à Odessa, qui a fait trois morts dont un enfant, le 6 avril 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Trêve pascale entre la Russie et l'Ukraine: ce que l'on sait
    information fournie par AFP 10.04.2026 14:04 

    La Russie et l'Ukraine sont convenues d'un cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe, une trêve qui doit s'étendre de samedi après-midi à dimanche soir selon le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné cette trêve jeudi soir, plus d'une semaine après ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.04.2026 13:45 

    (Actualisé avec contrats à terme, action TSMC cotée aux Etats-Unis) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI et en très légère hausse pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank