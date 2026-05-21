Les actions progressent légèrement alors que les investisseurs examinent les négociations sur l'Iran et les résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions européennes progressent, les contrats à terme américains restent stables

* Les traders examinent les négociations de paix avec l'Iran et l'essor de l'IA

* Le titre Nvidia recule malgré des résultats supérieurs aux prévisions

(Mises à jour tout au long de la séance matinale en Europe) par Harry Robertson et Gregor Stuart Hunter

Les actions européennes ont progressé et les contrats à terme américains sont restés stables jeudi, alors que les investisseurs examinaient les signes timides de progrès dans les pourparlers de paix avec l'Iran , tandis que l'action Nvidia reculait malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le géant des puces électroniques.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,2 %, après avoir reculé plus tôt dans la séance.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq, axé sur les technologies NQcv1 , sont restés pratiquement inchangés.

Le S&P 500 .SPX a progressé de 1,1 % mercredi après trois jours de baisse, alors que les cours du pétrole ont chuté après que le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale , tout en précisant qu'il pourrait également relancer les attaques.

La reprise s'est poursuivie en Asie pendant la nuit, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS grimpant de 2,6 %.

L'action Samsung 005930.KS a bondi de 8,5 % après que le syndicat du géant de l'électronique a annoncé qu'il suspendrait son action syndicale , évitant ainsi une grève qui menaçait l'approvisionnement mondial en puces électroniques.

Jeudi, les investisseurs américains et européens se sont retrouvés face aux messages contradictoires de Trump concernant l'Iran. Le président américain a déclaré mercredi qu'il pourrait attendre quelques jours pour obtenir “les bonnes réponses” de Téhéran, mais qu'il était également prêt à reprendre les frappes contre le pays.

Le Pakistan intensifiait ses efforts diplomatiques pour maintenir les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sur les rails, tandis que les responsables à Téhéran indiquaient qu'ils examinaient les dernières réponses de Washington.

“La conviction est moindre cette fois-ci”, a déclaré Francesco Pesole, stratège en devises chez ING. “La rhétorique des deux camps reste belliqueuse, et les marchés sont plus réticents à se laisser porter par des titres optimistes après les déceptions précédentes.”

NVIDIA DÉÇOIT SUR UN MARCHÉ DE L'IA EN PLEINE EFFERVESCENCE

L'action de Nvidia NVDA.O , première entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière, a reculé de 0,4 % en pré-ouverture, bien que la société ait dépassé les attentes de Wall Street.

Mercredi, Nvidia a prévu des bénéfices de 91 milliards de dollars pour le deuxième trimestre et a annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

“Les investisseurs attendent tout de Nvidia”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

“Bien que la société ait une nouvelle fois dépassé les estimations consensuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices trimestriels, l’action a chuté en pré-ouverture en raison des inquiétudes quant à la pérennité de sa croissance rapide.”

Les questions sur la durabilité de la reprise liée à l'IA n'ont toutefois pas entamé la hausse massive des actions américaines, qui ont progressé de plus de 8 % cette année.

Sur le marché des devises, l'indice mesurant le dollar américain =USD , qui a servi de valeur refuge aux investisseurs pendant la guerre, est resté stable à 99,15.

Il a reculé par rapport à son plus haut niveau en six semaines, atteint mercredi à 99,47, sur fond d'espoirs de progrès dans les pourparlers de paix.

L'euro EUR=EBS est resté stable à 1,16 dollar jeudi, juste au-dessus de son plus bas niveau en six semaines.

Par ailleurs, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , qui donnent le ton aux coûts d'emprunt dans le monde entier, ont progressé de 1 point de base à 4,58 %.

Ils ont atteint mardi leur plus haut niveau en 16 mois, à 4,687 %, les traders continuant à abandonner leurs paris antérieurs sur des baisses de taux de la Réserve fédérale.