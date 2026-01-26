Les actions progressent, le yen se renforce par rapport au dollar alors qu'une intervention est envisagée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen repart à la hausse après deux épisodes de hausse vendredi

Takaichi promet d'agir, mais les inquiétudes concernant l'intervention ne cessent de croître

Les métaux précieux continuent de s'envoler grâce aux valeurs refuges et à la faiblesse du dollar

Les investisseurs attendent la réunion de la Fed plus tard dans la semaine

(Mise à jour à la clôture des marchés européens) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont progressé pour la quatrième séance consécutive lundi, les investisseurs attendant les résultats d'une série de grandes entreprises américaines, tandis que le yen s'est renforcé face au dollar, les investisseurs restant à l'affût de tout signe d'intervention sur la monnaie japonaise. En outre, l'or a progressé pour dépasser les 5 100 dollars l'once pour la première fois , alors qu'une série de tensions géopolitiques continue de peser sur le dollar américain.

À Wall Street, les actions américaines étaient en hausse, soutenues en partie par des gains dans les secteurs des services de communication .SPLRCL et de la technologie .SPLRCT du S&P 500. Les marchés attendent également cette semaine les résultats de poids lourds tels que Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O , tandis que la Réserve fédérale devrait publier sa déclaration de politique générale mercredi. "Les communications et la technologie se négocient bien aujourd'hui, avant les résultats de nombreuses grandes entreprises", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management, à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Il semble que nous ayons une expansion des bénéfices des entreprises et une expansion de l'économie, donc de manière générale, les investisseurs sont prudemment optimistes et attendent avec impatience la saison des résultats."

Le secteur des matériaux du S&P 500 .SPLRCM a également été l'un des plus performants de la journée, la hausse de l'or ayant contribué à soutenir des titres tels que Freeport-McMoRan

FCX.N et Newmont Mining NEM.N . Le secteur des matériaux a le deuxième taux de croissance des bénéfices le plus élevé de tous les secteurs au premier trimestre, avec 24,4 %, selon les données du LSEG. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 286,86 points, soit 0,58%, à 49 385,57, le S&P 500 .SPX a gagné 44,47 points, soit 0,64%, à 6 960,08 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 162,21 points, soit 0,69%, à 23 663,46. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 7,29 points, soit 0,7%, à 1 044,84 et était en passe de connaître une quatrième séance consécutive de hausse, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,2%, soutenu par des gains dans les valeurs financières avant les résultats des banques plus tard dans la semaine.

L'OR ATTEINT UN NIVEAU RECORD L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,96% à 5 080,04 dollars l'once après avoir atteint un sommet de 5 110,50 dollars. Il est en hausse de plus de 17% sur le mois. "Nous voyons maintenant l'or atteindre 6 000 dollars l'once d'ici la fin de l'année, avec la réserve qu'il s'agit probablement d'une estimation conservatrice et qu'il pourrait bien aller plus haut", ont déclaré les analystes de la Société Générale. La Fed devrait largement maintenir ses taux inchangés, selon l'outil FedWatch du CME , tandis que les investisseurs surveilleront les commentaires du président Jerome Powell pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a perdu 0,22% à 97,01, avec l'euro

EUR= en hausse de 0,47% à 1,1881 $. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,34% à 1,3688 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 1,01% à 154,13 après avoir atteint son plus bas niveau depuis la mi-novembre à 153,30 yens, après que les fortes hausses de la monnaie japonaise vendredi aient suscité des spéculations sur une intervention potentielle. La Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux vendredi, ont déclaré des sources à Reuters. Les principales autorités japonaises ont déclaré lundi qu'elles étaient en étroite coordination avec les États-Unis sur le marché des changes, ce qui constituerait la première intervention coordonnée entre les deux pays depuis 15 ans.

"Alors qu'une position prudemment hawkish de la (Fed) cette semaine, ainsi que des données résistantes pourraient offrir un certain soutien au dollar, toute intervention potentielle sur le marché du yen pourrait aggraver le tableau déjà faible des flux pour le dollar", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note. Alors que les marchés surveilleront les commentaires de Powell dans le sillage de la déclaration de politique de la Fed, la réunion sera probablement éclipsée par une enquête criminelle de l'administration Trump sur le chef de la banque centrale, un effort évolutif pour licencier la gouverneure de la Fed Lisa Cook, et la nomination prochaine d'un successeur pour prendre la relève de Powell en mai.

Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,8 points de base à 4,211%. Une adjudication de 69 milliards de dollars de billets à deux ans

US2YT=RR a été considérée comme solide par les analystes.

LE DÉFI FISCAL DU JAPON

Le yen est sous pression depuis que Sanae Takaichi a pris ses fonctions de Première ministre du Japon en octobre, en partie à cause des inquiétudes concernant la dette publique du Japon qui représente plus du double de sa production économique. Une hausse historique des taux d'intérêt du marché a suscité des craintes quant à la capacité du Japon à assurer le service de sa dette, mais Takaichi a déclaré qu'elle réduirait les impôts alors qu'elle fait campagne pour des élections anticipées qui se tiendront le 8 février. Les données du marché monétaire de la BOJ publiées lundi suggèrent qu'il n'y a pas eu d'intervention vendredi. Le président américain Donald Trump a offert un bref répit aux marchés la semaine dernière lorsqu'il a semblé revenir sur ses menaces d'imposer des droits de douane aux alliés européens, à moins qu'ils ne le laissent s'emparer du Groenland. Cependant, avec la perspective de nouvelles sanctions contre l'Iran en perspective , la géopolitique continue d'avoir un impact sur les marchés. Le brut américain CLc1 a chuté de 0,64% à 60,68 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 65,62 dollars le baril, en baisse de 0,39% sur la journée après avoir grimpé de plus de 2% lors de la session précédente en raison des perturbations de la production dans les régions productrices de brut aux États-Unis et des tensions entre les États-Unis et l'Iran.