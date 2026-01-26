"Nouvelle République": le journal ironise sur le "plagiat" d'Attal

Le logo du quotidien régional La Nouvelle République sur l'écran d'une tablette, le 20 janvier 2025 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le quotidien régional La Nouvelle République a ironisé sur le "plagiat" de Gabriel Attal, qui entend rebaptiser du même nom le parti Renaissance, évoquant un "hommage embarrassant" dans un éditorial lundi soir.

"Le parti du président de la République changera bientôt de nom. Problème, il opterait pour le nom d'un groupe de presse historique : le nôtre", écrit la "NR", qui revendique cette marque depuis "huit décennies".

"L’hommage est embarrassant même si la timidité de Gabriel Attal est émouvante. Le leader politique n'a en effet pas osé informer la NR de son idée", poursuit le titre de presse, qui dit vendre "120.000 journaux" chaque jour "dans cinq départements".

Si Renaissance, créé par Emmanuel Macron en avril 2016 sous le nom d'En Marche!, ne sera officiellement rebaptisé qu'après les municipales, cette nouvelle appellation s'affiche déjà sur le fronton du siège du parti.

Gabriel Attal, président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, à l'Assemblée nationale, le 26 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Selon RTL, M. Attal a pris conseil de juristes pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de conflit avec le journal, qui ironise en retour sur la "prudence" de l'ancien Premier ministre et espère qu'il "ne lui empruntera pas ses vieux logos et autres slogans fédérateurs".

"Si Gabriel Attal manque d'inspiration, qu'il s'intéresse aux municipales. Ce rendez-vous électoral dans lequel son parti peine à peser mais que La Nouvelle République chronique sans parti pris", grince encore le quotidien régional dans son éditorial signé de Luc Bourriane, son directeur de la rédaction.