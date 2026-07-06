Les actions progressent, le pétrole recule alors que l'Iran et le secteur des semi-conducteurs font osciller les marchés

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* Les actions américaines en hausse grâce au retour de l'optimisme chez les fabricants de puces

* Les cours du pétrole reculent, les prix revenant à leurs niveaux d'avant-guerre

* La remontée des fabricants de puces intervient à l'approche d'une saison cruciale de publication des résultats dans le secteur de l'IA

par Pete Schroeder

Wall Street était en hausse lundi à la mi-journée, porté par un optimisme persistant autour des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que le pétrole perdait du terrain dans un contexte de hausse anticipée de l’offre.

En début d’après-midi, les trois principaux indices américains étaient en hausse, après que les actions européennes ont frôlé des niveaux records plus tôt dans la journée avant de reculer à l’approche d’une saison cruciale de publication des résultats pour le secteur de l’IA. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,07%, à 52.938,04, le S&P 500 .SPX affichait en dernière cotation une hausse de 0,73%, à 7.537,75, et le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de 1,25%, à 26.155,56. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 0,45%, à 1.128,87. L’essor mondial de l’IA a continué de dominer les marchés. Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a lancé lundi une émission d’actions aux États-Unis visant à lever 43.000 milliards de wons (28,07 milliards de dollars) et a recueilli des manifestations d’intérêt pouvant atteindre 7 milliards de dollars de la part d’investisseurs majeurs. Par ailleurs, Broadcom AVGO.O a annoncé avoir étendu son partenariat avec Apple AAPL.O pour développer et fournir des puces sur mesure jusqu’en 2031. Par ailleurs, Microsoft MSFT.O s’est joint à la vague de licenciements dans le secteur technologique, en annonçant la suppression d’environ 4 800 postes, soit environ 2,1% de ses effectifs mondiaux. Les investisseurs suivront de près les performances des entreprises liées à l’intelligence artificielle, dans un contexte où certains craignent l’apparition d’une bulle lors de la prochaine saison des résultats. Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O sont les grands noms américains qui publient leurs résultats cette semaine. Samsung Electronics 005930.KS devrait faire sensation mardi, les analystes s'attendant à une multiplication par 18 de son bénéfice.

LE PÉTROLE RECULE

Les cours du pétrole étaient en baisse lundi, mais se négociaient à des niveaux proches de ceux d’avant la guerre avec l’Iran. Le brut américain CLc1 a reculé de 0,55% à 68,31 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 71,75 dollars le baril, en baisse de 0,51% sur la journée.

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveaux développements dans les négociations de paix houleuses entre les États-Unis et l’Iran, les navires continuent de transiter par le détroit d’Ormuz: 160 navires auraient ainsi franchi le détroit entre lundi et samedi de la semaine dernière.

L'OPEP+ a également convenu d’une nouvelle augmentation de ses objectifs de production de 188 000 barils par jour à partir du mois d’août.

La baisse des cours du pétrole semble apporter un certain soulagement au secteur privé, car elle a contribué à ralentir le rythme de hausse de l’inflation dans les services, selon de nouvelles données de l’Institute for Supply Management (ISM). L’ISM a indiqué que l’activité du secteur des services américain avait reculé en juin, mais que l’emploi avait rebondi après trois mois consécutifs de contraction. Le président américain Donald Trump participera cette semaine à une réunion de l’OTAN en Turquie, et les observateurs de la Fed auront un nouvel aperçu de la manière dont le nouveau président Kevin Warsh dirige la banque centrale lors de la publication mercredi du compte-rendu du Comité fédéral de l’open market (FOMC), le premier de son mandat.

"Nous nous attendons à ce que Kevin Warsh rende le procès-verbal du FOMC moins révélateur des opinions exprimées lors des réunions du FOMC. ... Kevin Warsh a explicitement évité de donner des indications sur la politique monétaire dans le communiqué et lors de la conférence de presse; il semble donc peu probable qu’il autorise de telles indications dans le procès-verbal", a écrit Steve Englander, responsable mondial de la recherche sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique nord-américaine chez Standard Chartered Bank, dans une note. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 0,22% point de base, passant de 4,479% jeudi en fin de journée à 4,481%.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar a progressé de 0,07% à 100,94 =USD après avoir fléchi à la suite de la publication, jeudi, d’un rapport sur l’emploi américain du mois de juin inférieur aux attentes . Le dollar s’est raffermi de 0,53% à 162,23 yens JPY=EBS , non loin de son plus haut niveau depuis 40 ans à 162,84, alors que les spéculateurs testent la détermination des autorités japonaises à intervenir . Sur les marchés des matières premières, l’or a reculé de 0,56% à 4.152,11 dollars l’once XAU= , après avoir rebondi de 2% la semaine dernière. GOL/