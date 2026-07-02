Les actions progressent et le dollar s'affaiblit après la publication d'un rapport sur l'emploi qui tempère les anticipations de hausse des taux

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* Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 57 000 le mois dernier

* Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 110 000

* Le pétrole atteint son plus bas niveau depuis quatre mois, alors que les négociations de Doha s'achèvent

* L'or s'envole alors que la probabilité d'une hausse des taux s'amenuise

(Dernières informations à l'ouverture des marchés américains) par Stephen Culp

Les actions américaines ont emboîté le pas à leurs homologues européennes à la hausse jeudi, tandis que le dollar a reculé après la publication d’un rapport sur l’emploi du mois de juin plus faible que prévu, qui a réduit la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine d’ici la fin de l’année.

Les trois principaux indices américains ont progressé et l'or a bondi à la suite de ce rapport très attendu.

L'économie américaine a créé 57 000 emplois le mois dernier, soit 48,2 % de moins que les prévisions consensuelles. Ce chiffre marque un ralentissement de 55,8 % par rapport à mai, dont les chiffres ont été fortement révisés à la baisse, passant de 172 000 à 129 000. Toutefois, le taux de chômage a baissé de manière inattendue à 4,2 %, se rapprochant ainsi de l'objectif de plein emploi inscrit dans le mandat de la banque centrale. “Ces chiffres sont un peu en deçà des attentes du marché… mais avec un taux de chômage tombant à 4,2 % et une hausse des salaires horaires annuels de 3,5 %, on pourrait considérer ce rapport comme un scénario "Goldilocks"”, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities, à New York.

“(Une hausse des taux) reste d’actualité”, a ajouté Peter Cardillo. “Le marché semble parier sur au moins une hausse des taux, probablement au cours du dernier trimestre de l’année.”

Mercredi, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a réaffirmé l’objectif d’inflation annuel moyen de 2 % de la banque centrale, tout en indiquant que les risques liés aux pressions sur les prix induites par la guerre s’étaient atténués. Sur le plan géopolitique, une série de pourparlers indirects entre les États-Unis et l’Iran , axés sur le détroit crucial d’Ormuz, s’est achevée sans qu’aucun signe ne laisse entrevoir que les négociateurs aient fait des progrès vers une paix durable. Dans le même temps, la Russie a lancé des centaines de drones et des dizaines de missiles sur Kyiv, la capitale ukrainienne, touchant plusieurs immeubles résidentiels et faisant au moins 18 morts. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 477,33 points, soit 0,92 %, pour atteindre 52 786,09, le S&P 500 .SPX a progressé de 49,89 points, soit 0,65 %, à 7 531,95 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 141,19 points, soit 0,53 %, à 26 177,28.

Les actions européennes ont progressé, la vigueur des valeurs défensives compensant la faiblesse du secteur technologique, et ont pris de l'élan après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 6,42 points, soit 0,57 %, pour atteindre 1 124,28. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 1,6 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 41,08 points, soit 1,60 %. L'indice des actions des marchés émergents .MSCIEF a reculé de 31,97 points, soit 1,86 %, à 1 689,96.

Le dollar a reculé après la publication d’un rapport sur l’emploi décevant, tandis que le yen japonais s’est envolé, les opérateurs se préparant à une éventuelle intervention des autorités japonaises. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,73 % à 100,66, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,69 % à 1,1455 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 1,03 % à 160,88. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a gagné 2,92 % à 61 831,86 $. L’ethereum ETH= a progressé de 5,84 % à 1 710,85 $. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 0,42 point de base, passant de 4,475 % mercredi en fin de journée à 4,479 %. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a progressé de 1,14 point de base, passant de 4,966 % mercredi en fin de séance à 4,9774 %. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 2,69 points de base, passant de 4,164 % mercredi en fin de séance à 4,137 %.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis quatre mois, les craintes liées à l'offre s'étant apaisées à l'issue des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran à Doha. Le brut américain CLc1 a reculé de 1,28 % à 67,70 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 70,81 dollars le baril, en baisse de 1,08 % sur la journée.

L'or a bondi après que le rapport sur l’emploi, décevant, a réduit la probabilité d’un resserrement monétaire de la Fed cette année. L’or au comptant XAU= a progressé de 2,45 % à 4 128,69 dollars l’once. Les contrats à terme sur l’or américain GCc1 ont augmenté de 1,74 % à 4 139,20 dollars l’once.