Les actions progressent alors que le prix du pétrole reste sous la barre des 90 dollars ; l'euro s'apprécie légèrement ; l'Iran au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions européennes et les contrats à terme sur les actions américaines en territoire positif

* Le conflit avec l'Iran revient sur le devant de la scène, mais les cours du pétrole reculent face aux signes d'un ralentissement de la demande

* Le dollar américain cède ses gains antérieurs, l'euro progresse

* Les opérateurs tablent sur une probabilité de 65 % que la Fed maintienne ses taux inchangés le mois prochain

(Ajout de commentaires sur le déficit budgétaire américain, mise à jour des cours) par Stefano Rebaudo

Les actions ont progressé et les cours du pétrole ont reculé jeudi,alors même que les investisseurs reportaient leur attention sur la guerre en Iran , les données américaines moins bonnes que prévu ayant renforcé les anticipations d’un maintien des taux inchangés par la Réserve fédérale le mois prochain.

Les cours du pétrole ont reculé de 2 % à 87,30 dollars, les signes d’une baisse de la demande l’emportant sur l’impasse persistante dans les négociations de paix concernant l’Iran. Les stocks commerciaux de pétrole brut ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier 2023, et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026.

Les opérateurs ont revu à la baisse leurs anticipations d’une hausse des taux en septembre, tablant désormais sur une probabilité de 65 % que la Fed maintienne ses taux inchangés le mois prochain, contre 50 % mercredi avant la publication des dernières données économiques et des chiffres de l’inflation.

Une série de résultats encourageants publiés par des entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA a stimulé les valeurs technologiques à Wall Street et sur les marchés boursiers asiatiques pendant la nuit: l’indice américain des semi-conducteurs .SOX a progressé d’environ 2,5 %, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en près d’une semaine, tandis que le Nasdaq a surperformé ses pairs .

L'indice mondial des actions de MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,20 %. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a gagné 0,26 %, les valeurs technologiques .SX8P enregistrant une hausse de 0,36 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont légèrement progressé de 0,08 % et ceux sur le S&P 500 EScv1 ont augmenté de 0,13 %. L'indice S&P .SPX a atteint un plus haut historique la semaine dernière.

« La saison des résultats (des entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA) a été solide et ne montre aucun signe de ralentissement des dépenses d’investissement », a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies, avant d’ajouter que la banque maintenait une position « surpondérée » dans le secteur de l’IA.

« La présence de liquidités abondantes dans le système et le fait que la Fed ne relève pas ses taux (Jefferies view) devraient continuer à soutenir les actifs risqués », a-t-il ajouté.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,08 %, tiré par les actions sud-coréennes .KS11 qui ont bondi de 3,78 %. Le Nikkei japonais .N225 a gagné 1,67 % grâce aux valeurs liées aux semi-conducteurs et à des perspectives de bénéfices solides.

L'attention se porte désormais sur les données relatives aux prix à la production, attendues plus tard dans la journée, afin de confirmer que les pressions inflationnistes s'atténuent .

Jeudi, Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés au sujet d’un accord visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, d’une importance stratégique capitale. Les États-Unis ont déclaré que l’Iran n’avait pas respecté ses obligations, tandis que l’Iran a rétorqué que Washington n’avait pas tenu sa promesse de mettre fin au blocus des ports iraniens.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LE DÉFICIT AMÉRICAIN

Le dollar américain s’est légèrement raffermi pour atteindre son plus haut niveau en près de deux semaines, sur fond d’inquiétudes liées à l’impasse avec l’Iran. Les prix élevés de l’énergie devraient peser davantage sur les économies de la zone euro et du Japon, tous deux grands importateurs d’énergie, tandis que les États-Unis sont considérés comme relativement à l’abri des chocs pétroliers.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,08 % à 99,90 après avoir atteint 100,08, son plus haut niveau depuis le 31 juillet.

L'euro, qui bénéficie en revanche de la baisse des cours du pétrole, a progressé de 0,12 % à 1,1537 dollar. EUR=EBS

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement reculé, les analystes estimant que la hausse du déficit budgétaire fédéral américain à 432 milliards de dollars risque d’exercer une pression à la hausse sur les coûts d’emprunt à long terme.

« Je resterais prudent quant à la poursuite des rebonds (des bons du Trésor américain), en particulier sur les échéances longues, où l’offre, les inquiétudes budgétaires et la prime de risque liée au pétrole restent difficiles à écarter », a déclaré Evelyne Gomez-Liechti, stratège chez Mizuho, rappelant que les données de l’IPP constitueront le prochain test, aux côtés des demandes d’allocations chômage et de l’adjudication des bons du Trésor américain à 30 ans.

Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR n’étaient pas loin de leur plus haut niveau depuis près de 30 ans, en recul de 1 point de base à 5,24 %. Ils avaient atteint 5,2811 % le 31 juillet, leur plus haut niveau depuis l’été 2007.

Face au yen JPY= , le dollar a reculé de 0,08 % à 159,33. Les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon le mois prochain, plus tôt que prévu initialement, ont été renforcées par l’indice des prix à la production japonais, qui a progressé de 7,2 % en juillet par rapport à l’année précédente.