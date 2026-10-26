Les actions progressent alors que le dépôt de la demande d'introduction en bourse d'Anthropic stimule les titres liés à l'IA

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(Mise à jour sur les échanges de l'après-midi, avec l'ajout des commentaires d'analystes et des détails sur le marché)

* Les géants de l'informatique Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats cette semaine

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi

* Tesla atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois après la révision à la hausse de Barclays

* Les indices sont en hausse: Dow Jones 0,16%, S&P 500 0,67%, Nasdaq 0,89%

par Chuck Mikolajczak et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont progressé lundi, le S&P 500 et le Nasdaq sortant d’une série de baisses hebdomadaires consécutives, le dépôt du dossier d’introduction en bourse d’Anthropic ayant contribué à stimuler les valeurs liées à l’IA au cours d’une semaine marquée par de nombreux catalyseurs de marché.

Dans son dossier de demande d’introduction en bourse aux États-Unis, Anthropic a révélé des pertes importantes et une croissance fulgurante de son chiffre d’affaires, exposant son ambition de développer des systèmes d’IA capables de transformer l’économie mondiale malgré les coûts élevés liés au développement de cette technologie.

Le laboratoire d’IA poursuit ses projets d’introduction en bourse alors même que le calendrier des introductions, autrefois très chargé en automne, s’est ralenti, la récente volatilité des marchés incitant les entreprises à reporter leurs offres.

Le dossier d’Anthropic intervient alors que les investisseurs analysent de plus en plus minutieusement le retour sur investissement potentiel des dépenses massives consacrées à l’IA, et au début d’une semaine riche en événements. Au programme: la déclaration de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi, les chiffres de la croissance économique et de l’inflation jeudi, ainsi qu’une multitude de rapports sur les résultats des entreprises tout au long de la semaine.

Plus d’un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants du cloud Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , dont les résultats seront analysés à la loupe pour déterminer si les investissements massifs dans l’IA se traduisent par de la croissance.

“Aujourd’hui, tout tourne autour de l’introduction en bourse d’Anthropic; je dirais donc que nous retrouvons un certain optimisme. Mais cette introduction recèle de nombreux enjeux. Il sera intéressant de voir comment elle sera accueillie lors de sa mise en cotation”, a déclaré JP Powers, directeur des investissements chez RWA Wealth Partners à Boston.

“Le risque, c’est peut-être de subir quelques fluctuations si tout ne va pas dans le même sens. Un peu d’optimisme aujourd’hui, mais qui sait ce que donneront certaines des autres publications prévues cette semaine”, a ajouté Powers.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 81,86 points, soit 0,16%, pour atteindre 52.297,02, le S&P 500 .SPX a gagné 51,39 points, soit 0,67%, à 7.675,07 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 231,59 points, soit 0,89%, à 26.186,93.

LES BÉNÉFICIAIRES DE L'IA STIMULENT LA HAUSSE

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques, largement considérées comme parmi les principales bénéficiaires de l’essor de l’IA, ont contribué à alimenter cette hausse. L’indice Philadelphia Semiconductor ( .SOX ), qui regroupe l’ensemble du secteur des puces électroniques, a progressé de plus de 3%, mais affiche toujours une baisse de près de 12% sur le mois.

Meta a annoncé lundi son intention de lever jusqu’à 95 milliards de dollars de capitaux propres afin de financer son expansion dans le domaine de l’IA, notamment en matière de centres de données, de puissance de calcul dans le cloud et d’autres infrastructures. Son titre a clôturé en baisse de 0,4%.

Le secteur de l’IA a été mis sous pression ce mois-ci, sur fond d’inquiétudes quant à la difficulté croissante de justifier des dépenses financées par l’endettement face à la hausse des coûts d’emprunt.

Le dépôt de dossier d’Anthropic a toutefois contribué à soutenir le moral des investisseurs, puisque des entreprises de “néocloud” telles que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , qui ont été au cœur de la tempête autour de l’IA, ont effacé leurs pertes initiales et ont clôturé en hausse lors de la séance.

D’autres sociétés liées à l’IA, notamment les fabricants de produits photoniques Lumentum LITE.O , en hausse d’environ 10%, et Coherent COHR.N , en hausse d’environ 7%, figuraient parmi les valeurs les plus performantes du S&P 500. L’indice technologique .SPLRCT a mené la hausse parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, avec une progression de 1,6%.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont également pour la plupart progressé. Tesla

TSLA.O a bondi de 6,3% pour atteindre son plus haut niveau intrajournalier depuis plus de trois mois, après que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre de “neutre” à “surpondérer”.

Alors que les marchés n’anticipent qu’une probabilité de 12,7% d’une hausse des taux de la Fed mercredi, selon le CME FedWatch , et que les pressions inflationnistes ne montrent aucun signe d’essoufflement, les acteurs du marché ne pensent pas que la banque centrale maintiendra ses taux inchangés très longtemps.

Les investisseurs se préparent également aux élections de mi-mandat du 3 novembre , qui détermineront la composition du Congrès américain.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,46 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,18 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 74 nouveaux plus hauts et 298 nouveaux plus bas.