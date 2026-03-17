Les actions progressent alors que la hausse des prix du pétrole se modère ; l'attention se tourne vers la Fed

Les actions mondiales ont progressé mardi pour la deuxième séance consécutive, même si la guerre en Iran a continué à faire grimper les prix du pétrole et avant une multitude d'annonces de politiques des banques centrales mondiales cette semaine. Israël a déclaré avoir tué le chef de la sécurité iranienne, tandis qu'un haut responsable iranien a déclaré que le nouveau chef suprême avait rejeté les offres de désescalade transmises par des intermédiaires. Le président Donald Trump a déclaré aux journalistes que les États-Unis n'étaient pas encore prêts à quitter l'opération militaire en Iran, mais que "nous partirons dans un avenir très proche." Le brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 2,9% à 96,21 dollars le baril et le Brent LCOc1 a grimpé de 3,2% pour s'établir à 103,42 dollars le baril, soutenu par les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis qui ont attisé les craintes d'approvisionnement alors que le détroit d'Ormuz est resté en grande partie fermé. Les deux contrats ont perdu des gains antérieurs d'environ 5 %, mais restent en hausse de plus de 40 % pour le mois. LES PRINCIPAUX SECTEURS DU S&P PROGRESSENT A Wall Street, les actions américaines ont clôturé en hausse , tirées par une augmentation de 1% de l'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY . Malgré la hausse des prix du carburant, les titres des compagnies aériennes et des agences de voyage ont également progressé après que Delta Air DAL.N et American Airlines AAL.O ont fait état d'une forte demande au printemps alors que l'attention des investisseurs s'est tournée vers l'annonce de la politique de la Réserve fédérale mercredi. "Nous pourrions avoir des problèmes si la Fed considère le choc pétrolier comme inflationniste et décide d'y répondre par une politique monétaire plus dure", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird Private Wealth Management. "Le meilleur scénario serait une confirmation demain (mercredi) que la Fed surveille la situation, mais qu'elle s'en tient à ce qu'elle a fait par le passé, à savoir passer outre les grands chocs pétroliers." Le Dow Jones Industrial Average .DJI a légèrement augmenté de 47,40 points, soit 0,10%, à 46 993,81, le S&P 500 .SPX a augmenté de 16,75 points, soit 0,25%, à 6 716,13 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 105,35 points, soit 0,47%, à 22 479,53. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 5,19 points, soit 0,51%, à 1 013,34 et s'apprêtait à enregistrer ses premiers gains quotidiens consécutifs en trois semaines, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,67%, soutenu par les valeurs énergétiques .SXEP et les services aux collectivités .SX6P . Les actions ont connu des difficultés depuis le début de la guerre en Iran. Alastair Pinder, stratège de HSBC pour les actions mondiales, a déclaré dans une note que si "la discussion sur un changement vers la stagflation s'intensifie", l'action récente des marchés boursiers "est plus indicative de transactions en vue d'une récession." La hausse des prix du pétrole et son potentiel de relance de l'inflation ont incité les marchés à ajuster les prévisions d'assouplissement des banques centrales mondiales cette année. Les marchés prévoient environ 26 points de base de réduction de la part de la Réserve fédérale américaine d'ici la fin de l'année, contre plus de 50 points de base en début de semaine, et 36 points de base de hausse de la part de la Banque centrale européenne, alors qu'ils prévoyaient une faible probabilité de réduction en février dernier, selon les données de LSEG. Alors que les investisseurs ne prévoyaient pas de réductions de la part de la Fed lors de l'annonce de mercredi, le calendrier de toute réduction future a été repoussé plus loin cette année. Les marchés boursiers se sont redressés lundi, alors que les prix du pétrole ont baissé dans l'espoir d'une amélioration des flux maritimes du Golfe et que l'optimisme à l'égard de l'intelligence artificielle a stimulé les entreprises technologiques américaines . LES BANQUES CENTRALES AUX PRISES AVEC LES PRIX DE L'ÉNERGIE La Reserve Bank of Australia a voté mardi en faveur d'une hausse des taux d'intérêt pour le deuxième mois consécutif, portant son taux de référence à 4,1 % et mettant en garde contre un risque d'inflation important lié à la guerre en Iran. Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que le risque d'une troisième hausse consécutive était "important", mais pas leur scénario de base. Cette décision a donné le ton avant les déclarations des banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni, de la zone euro, du Japon, du Canada, de la Suisse et de la Suède, qui se réuniront cette semaine pour la première fois depuis le début de la guerre en Iran. Les investisseurs chercheront des indices sur la manière dont la hausse des prix du pétrole brut pourrait influencer les perspectives de taux. On s'attend généralement à ce que la Fed maintienne ses taux, et les décideurs politiques devraient adopter un ton prudent, voire hawkish, en raison du choc pétrolier actuel. Les changements dans les attentes des banques centrales ont conduit à des mouvements importants dans les obligations d'État récemment, bien que ce marché ait été modéré mardi. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 1,8 point de base à 4,202 %, mais est en hausse d'environ 24 points de base pour le mois de mars. Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux de la Fed, a baissé de 0,9 point de base à 3,672% mais est en hausse de près de 30 points de base pour le mois. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a perdu 0,27% à 99,59, avec l'euro EUR= en hausse de 0,28% à 1,1535 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,02% à 159,03, juste en dessous du niveau clé de 160 qui a déjà déclenché des interventions de la Banque du Japon, malgré les avertissements verbaux des autorités japonaises mardi.