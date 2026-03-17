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Les actions progressent alors que la hausse des prix du pétrole se modère ; l'attention se tourne vers la Fed
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 21:36

Les actions mondiales ont
progressé mardi pour la deuxième séance consécutive, même si la
guerre en Iran  a continué à faire grimper les prix du
pétrole et avant une multitude d'annonces de politiques des
banques centrales mondiales cette semaine. 
    Israël a déclaré avoir tué  le chef de la sécurité
iranienne, tandis qu'un haut responsable iranien a déclaré que
le nouveau chef suprême avait rejeté les offres de désescalade
transmises par des intermédiaires. 
Le président Donald Trump a déclaré aux journalistes  que
les États-Unis n'étaient pas encore prêts à quitter l'opération
militaire en Iran, mais que "nous partirons dans un avenir très
proche."
Le brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de 2,9% à 96,21
dollars le baril et le Brent  LCOc1  a grimpé de 3,2% pour
s'établir à 103,42 dollars le baril, soutenu par les attaques
iraniennes contre les Émirats arabes unis qui ont attisé les
craintes d'approvisionnement  alors que le détroit d'Ormuz
est resté en grande partie fermé. Les deux contrats ont perdu
des gains antérieurs d'environ 5 %, mais restent en hausse de
plus de 40 % pour le mois. 
    
    LES PRINCIPAUX SECTEURS DU S&P PROGRESSENT
A Wall Street, les actions américaines ont clôturé en hausse
, tirées par une augmentation de 1% de l'indice S&P 500 de
l'énergie  .SPNY . Malgré la hausse des prix du carburant, les
titres des compagnies aériennes et des agences de voyage ont
également progressé après que Delta Air  DAL.N  et American
Airlines  AAL.O  ont fait état d'une forte demande au printemps
 alors que l'attention des investisseurs s'est tournée
vers l'annonce de la politique de la Réserve fédérale mercredi. 
    "Nous pourrions avoir des problèmes si la Fed considère le
choc pétrolier comme inflationniste et décide d'y répondre par
une politique monétaire plus dure", a déclaré Ross Mayfield,
stratège en investissement chez Baird Private Wealth Management.
"Le meilleur scénario serait une confirmation demain (mercredi)
que la Fed surveille la situation, mais qu'elle s'en tient à ce
qu'elle a fait par le passé, à savoir passer outre les grands
chocs pétroliers."
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a légèrement augmenté
de 47,40 points, soit 0,10%, à 46 993,81, le S&P 500  .SPX  a
augmenté de 16,75 points, soit 0,25%, à 6 716,13 et le Nasdaq
Composite  .IXIC  a grimpé de 105,35 points, soit 0,47%, à 22
479,53. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 5,19 points, soit 0,51%, à 1 013,34 et s'apprêtait à
enregistrer ses premiers gains quotidiens consécutifs en trois
semaines, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a
clôturé en hausse  de 0,67%, soutenu par les valeurs
énergétiques  .SXEP  et les services aux collectivités  .SX6P .
    Les actions ont connu des difficultés depuis le début de la
guerre en Iran. Alastair Pinder, stratège de HSBC pour les
actions mondiales, a déclaré dans une note que si "la discussion
sur un changement vers la stagflation s'intensifie", l'action
récente des marchés boursiers "est plus indicative de
transactions en vue d'une récession."
    La hausse des prix du pétrole et son potentiel de relance de
l'inflation ont incité les marchés à ajuster les prévisions
d'assouplissement des banques centrales mondiales cette année.
    Les marchés prévoient environ 26 points de base de réduction
de la part de la Réserve fédérale américaine d'ici la fin de
l'année, contre plus de 50 points de base en début de semaine,
et 36 points de base de hausse de la part de la Banque centrale
européenne, alors qu'ils prévoyaient une faible probabilité de
réduction en février dernier, selon les données de LSEG.
    Alors que les investisseurs ne prévoyaient pas de réductions
de la part de la Fed lors de l'annonce de mercredi, le
calendrier de toute réduction future a été repoussé plus loin
cette année. 
Les marchés boursiers se sont redressés lundi, alors que les
prix du pétrole ont baissé dans l'espoir d'une amélioration des
flux maritimes du Golfe  et que l'optimisme à l'égard de
l'intelligence artificielle a stimulé les entreprises
technologiques américaines . 
    
    LES BANQUES CENTRALES AUX PRISES AVEC LES PRIX DE L'ÉNERGIE
La Reserve Bank of Australia a voté mardi en faveur d'une hausse
des taux d'intérêt  pour le deuxième mois consécutif,
portant son taux de référence à 4,1 % et mettant en garde contre
un risque d'inflation important lié à la guerre en Iran.
    Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que le risque
d'une troisième hausse consécutive était "important", mais pas
leur scénario de base.
    Cette décision a donné le ton avant les déclarations des
banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni, de la zone
euro, du Japon, du Canada, de la Suisse et de la Suède, qui se
réuniront cette semaine pour la première fois depuis le début de
la guerre en Iran. Les investisseurs chercheront des indices sur
la manière dont la hausse des prix du pétrole brut pourrait
influencer les perspectives de taux.
On s'attend généralement à ce que la Fed  maintienne ses
taux, et les décideurs politiques devraient adopter un ton
prudent, voire hawkish, en raison du choc pétrolier actuel.
    Les changements dans les attentes des banques centrales ont
conduit à des mouvements importants dans les obligations d'État
récemment, bien que ce marché ait été modéré mardi.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 1,8 point de base à 4,202 %, mais
est en hausse d'environ 24 points de base pour le mois de mars.
Le rendement des obligations à deux ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux de la Fed, a
baissé de 0,9 point de base à 3,672% mais est en hausse de près
de 30 points de base pour le mois. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, a perdu 0,27% à 99,59, avec
l'euro  EUR=  en hausse de 0,28% à 1,1535 $.
Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,02% à
159,03, juste en dessous du niveau clé de 160 qui a déjà
déclenché des interventions de la Banque du Japon, malgré les
avertissements verbaux  des autorités japonaises mardi.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
10,8600 USD NASDAQ +3,53%
DELTA AIR LINES
64,825 USD NYSE +6,56%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 993,26 Pts Index Ex +0,10%
EUR/USD SPOT
1,1537 USD Six - Forex 1 +0,33%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 479,53 Pts Index Ex +0,47%
Or
5 006,02 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
103,57 USD Ice Europ +2,52%
Pétrole WTI
96,04 USD Ice Europ +1,79%
S&P 500
6 716,09 Pts CBOE +0,25%
S&P 500 INDEX
6 716,09 Pts CBOE +0,25%
STOXX Europe 600
602,45 Pts DJ STOXX +0,67%
STOXX Europe 600 Utilities
570,57 Pts DJ STOXX +1,62%
STXE6O&G EUR P
527,28 Pts DJ STOXX +2,30%
USA BENCHMARK 10A
4,278 Rates -0,19%
USA BENCHMARK 2A
3,727 Rates -0,67%
USD/JPY SPOT
159,0276 Six - Forex 1 -0,06%
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