Les actions pourraient poursuivre leur hausse en 2026 grâce à une reprise 'synchronisée' (Robeco)
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 17:07

Les actions pourraient poursuivre leur 'rally' l'an prochain à la faveur d'une reprise économique synchronisée à l'échelle mondiale, estiment les équipes de Robeco dans leurs perspectives de marché pour 2026.

Dans leur étude, les stratégistes de la société de gestion néerlandaise disent prévoir pour l'exercice à venir une croissance mondiale 'rare et éphémère' sur le modèle de celle qui avait caractérisé 2017 avec la convergence de plusieurs facteurs comme l'atténuation des tensions commerciales, le redressement de l'industrie manufacturière et les effets à retardement de l'assouplissement monétaire.

Dans ces conditions, Robeco entrevoit la possibilité d'une poursuite du 'rally' des marchés d'actions, en particulier dans les secteurs sensibles aux taux d'intérêt et ailleurs qu'aux Etats-Unis, où les valorisations boursières sont jugées tendues.

Du point de vue du gestionnaire d'actifs, ce sont les publications de résultats, en particulier dans le secteur technologique américain, qui s'avéreront déterminantes à l'heure d'évaluer la trajectoire à venir de Wall Street.

Pour ce qui concerne les actions de la zone euro, elles semblent aujourd'hui attractives non seulement en raison de leurs niveaux de valorisation, mais aussi de facteurs macroéconomiques favorables, est-il souligné dans sa note.

Le scénario de base de Robeco, décrit comme un 'basculement synchronisé' entre les grandes économies mondiales, prévoit ainsi une croissance du PIB réel des Etats-Unis de 2,1% en 2026, soutenue par des gains de productivité stimulés par l'IA et par des mesures de relance budgétaire.

Ses analystes mettent cependant en garde contre une activité qui demeure contrastée: si la consommation des ménages aisés reste soutenue, les ménages à faibles revenus subissent la pression des droits de douane et du ralentissement de la croissance de l'emploi.

En Europe, le moteur de la croissance est appelé à redémarrer grâce aux mesures de relance budgétaire mises en oeuvre dans le pays, qui devrait permettre à la zone euro d'enregistrer une croissance de 1,6% l'an prochain, selon les prévisions de Robeco.

Dans un scénario plus optimiste, l'atténuation des chocs géopolitiques et l'amélioration de la consommation intérieure en Chine permettraient de relancer la croissance mondiale, portant la croissance du PIB américain à 2,9 % et renforçant le dollar.

A l'inverse, le scénario pessimiste de Robeco prévoit l'érosion de l'exceptionnalisme américain, l'éclatement de la bulle de l'IA et la hausse du chômage, ce qui pourrait engendrer une récession modérée.


