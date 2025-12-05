 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 154,32
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions montent, le dollar faiblit alors que les investisseurs se préparent à une baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 10:59

    Les actions mondiales ont progressé vendredi, se dirigeant
vers une deuxième semaine de gains, avant une lecture clé de
l'inflation américaine qui, selon les investisseurs, n'empêchera
pas la Réserve fédérale de réduire ses taux la semaine
prochaine, ce qui a pesé sur le dollar et stimulé l'or.
  
     Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse,
propulsés par des gains dans les actions minières, après que le
prix du cuivre ait atteint des niveaux records. Le STOXX
600.STOXX, qui a gagné 0,7% cette semaine, était en hausse de
0,3% en milieu de matinée. Les contrats à terme sur les actions
américaines ESc1 NQc1 étaient en hausse de 0,2 % à 0,4 %, ce qui
laisse présager une légère reprise à Wall Street plus tard. 
  
     Les obligations d'État, qui ont été au centre d'une grande
partie de l'action du marché cette semaine, ont été négociées de
manière stable avant les données mensuelles sur l'inflation de
base aux États-Unis. 
  
    
    OBLIGATIONS AU CENTRE DE L'ATTENTION
  
     Les obligations d'État japonaises ont été à l'origine d'une
chute de la dette mondiale cette semaine. Les rendements des JGB
à 10 ans ont atteint leur  plus haut niveau depuis la mi-2007
, tandis que les rendements à 30 ans ont atteint des
niveaux records, après que la Banque du Japon ait donné son
signal le plus fort jusqu'à présent cette semaine que les taux
étaient susceptibles d'augmenter ce mois-ci.
     "S'ils le font, cela porterait le taux directeur à 0,75 %,
le plus élevé depuis 1995", a déclaré Jim Reid, stratège à la
Deutsche Bank. "Cela a entraîné une réaction hawkish parmi les
actifs japonais, le yen se renforçant de 0,18% ce matin par
rapport au dollar américain, tandis que le Nikkei est en baisse
de 1,29%
  
     Le dollar JPY= était en baisse de 0,1% sur la journée à
154,91 yens, en dessous du plus haut de 10 mois de la semaine
dernière de 157,9. 
  
     La monnaie américaine était sous pression vendredi, après
s'être stabilisée pendant la nuit et avoir chuté pendant neuf
séances consécutives. L'indice du dollar =USD était en baisse de
0,1% à 99 - et en baisse de 0,5% pour la semaine.
  
     Les investisseurs achètent le yen japonais contre le dollar
alors que les taux d'intérêt dans les deux pays se rapprochent
et que l'on s'attend à ce que la Banque du Japon augmente ses
taux juste au moment où la Fed recommence à réduire les siens.
Les traders empruntent souvent le yen pour le revendre et
acheter des actifs à haut rendement en dollars, comme des
actions technologiques ou des crypto-monnaies - c'est ce que
l'on appelle le carry trade. Un yen plus fort met en péril des
milliards de dollars investis dans ce type d'opérations.
  
    
    UNE FOIS POUR TOUTES?
  
     "Ce qui sera intéressant à propos de la réunion de la BOJ
(): c'est de savoir si c'est une fois pour toutes Je pense que
ce sera l'objectif principal des deux banques centrales, la Fed
et la BOJ", a déclaré Fiona Cincotta, stratège chez City Index.
"Il semble donc que même si nous sommes en décembre et que les
choses devraient se calmer, il y a encore deux événements à
risque majeurs
  
    La faiblesse de la monnaie américaine a été alimentée par
les attentes selon lesquelles la Fed réduira les taux d'intérêt
d'un quart de point mercredi prochain et procédera à au moins
deux réductions en 2026. 
    Alors que les marchés tablent à 90 % sur une baisse des taux
de la Fed, il pourrait s'agir de la décision la plus
controversée depuis des années pour la banque centrale, car cinq
des douze membres votants ont déclaré publiquement qu'ils
s'opposaient à une nouvelle réduction des taux. 
     L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation
(PCE) de septembre - la mesure de l'inflation préférée de la Fed
- devrait montrer une augmentation de 0,2 % de l'indice de base,
laissant le taux annuel inchangé à 2,9 %.
  
     Les données de jeudi ont montré que  les demandes
d'allocations chômage   ont baissé la semaine dernière,
apaisant les craintes d'une forte détérioration du marché du
travail, mais cela pourrait être dû à la fête de Thanksgiving.
     Les rendements des bons du Trésor sont restés stables
vendredi, après avoir augmenté la veille. Les rendements du
Trésor à deux ans US2YT=RR ont baissé de 1 point de base à
3,527%, après avoir augmenté de 5 points de base au cours de la
nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR est resté
pratiquement inchangé à 4,11%.
  
    
    LE CUIVRE S'ENVOLE
  
     Dans le secteur des matières premières, les contrats à
terme sur le cuivre CMCU3 ont atteint un record historique de 11
705 dollars la tonne, après que Citi ait revu à la hausse ses
prévisions de prix sur la base des inquiétudes concernant
l'offre et des attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la
Fed.
  
     Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1
devraient terminer la semaine en baisse de 0,2 % à 63,2 dollars
le baril, soit une baisse d'environ 0,1 % sur la journée, tandis
que l'or XAU= était en hausse de 0,3 % à 4 221 dollars l'once.
L'argent XAG= a augmenté de 1,7% à 58 dollars l'once.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
11 472,00 USD LME +0,31%
EUR/USD SPOT
1,1649 USD Six - Forex 1 +0,03%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 491,87 Pts Six - Forex 1 -1,05%
Or
4 223,67 USD Six - Forex 1 +0,35%
Pétrole Brent
63,17 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
59,53 USD Ice Europ -0,28%
STOXX Europe 600
581,26 Pts DJ STOXX +0,42%
USD/JPY SPOT
155,1400 Six - Forex 1 +0,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank