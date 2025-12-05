Les actions montent, le dollar faiblit alors que les investisseurs se préparent à une baisse des taux de la Fed

Les actions mondiales ont progressé vendredi, se dirigeant vers une deuxième semaine de gains, avant une lecture clé de l'inflation américaine qui, selon les investisseurs, n'empêchera pas la Réserve fédérale de réduire ses taux la semaine prochaine, ce qui a pesé sur le dollar et stimulé l'or. Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse, propulsés par des gains dans les actions minières, après que le prix du cuivre ait atteint des niveaux records. Le STOXX 600.STOXX, qui a gagné 0,7% cette semaine, était en hausse de 0,3% en milieu de matinée. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 étaient en hausse de 0,2 % à 0,4 %, ce qui laisse présager une légère reprise à Wall Street plus tard. Les obligations d'État, qui ont été au centre d'une grande partie de l'action du marché cette semaine, ont été négociées de manière stable avant les données mensuelles sur l'inflation de base aux États-Unis. OBLIGATIONS AU CENTRE DE L'ATTENTION Les obligations d'État japonaises ont été à l'origine d'une chute de la dette mondiale cette semaine. Les rendements des JGB à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2007 , tandis que les rendements à 30 ans ont atteint des niveaux records, après que la Banque du Japon ait donné son signal le plus fort jusqu'à présent cette semaine que les taux étaient susceptibles d'augmenter ce mois-ci. "S'ils le font, cela porterait le taux directeur à 0,75 %, le plus élevé depuis 1995", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank. "Cela a entraîné une réaction hawkish parmi les actifs japonais, le yen se renforçant de 0,18% ce matin par rapport au dollar américain, tandis que le Nikkei est en baisse de 1,29% Le dollar JPY= était en baisse de 0,1% sur la journée à 154,91 yens, en dessous du plus haut de 10 mois de la semaine dernière de 157,9. La monnaie américaine était sous pression vendredi, après s'être stabilisée pendant la nuit et avoir chuté pendant neuf séances consécutives. L'indice du dollar =USD était en baisse de 0,1% à 99 - et en baisse de 0,5% pour la semaine. Les investisseurs achètent le yen japonais contre le dollar alors que les taux d'intérêt dans les deux pays se rapprochent et que l'on s'attend à ce que la Banque du Japon augmente ses taux juste au moment où la Fed recommence à réduire les siens. Les traders empruntent souvent le yen pour le revendre et acheter des actifs à haut rendement en dollars, comme des actions technologiques ou des crypto-monnaies - c'est ce que l'on appelle le carry trade. Un yen plus fort met en péril des milliards de dollars investis dans ce type d'opérations. UNE FOIS POUR TOUTES? "Ce qui sera intéressant à propos de la réunion de la BOJ (): c'est de savoir si c'est une fois pour toutes Je pense que ce sera l'objectif principal des deux banques centrales, la Fed et la BOJ", a déclaré Fiona Cincotta, stratège chez City Index. "Il semble donc que même si nous sommes en décembre et que les choses devraient se calmer, il y a encore deux événements à risque majeurs La faiblesse de la monnaie américaine a été alimentée par les attentes selon lesquelles la Fed réduira les taux d'intérêt d'un quart de point mercredi prochain et procédera à au moins deux réductions en 2026. Alors que les marchés tablent à 90 % sur une baisse des taux de la Fed, il pourrait s'agir de la décision la plus controversée depuis des années pour la banque centrale, car cinq des douze membres votants ont déclaré publiquement qu'ils s'opposaient à une nouvelle réduction des taux. L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) de septembre - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - devrait montrer une augmentation de 0,2 % de l'indice de base, laissant le taux annuel inchangé à 2,9 %. Les données de jeudi ont montré que les demandes d'allocations chômage ont baissé la semaine dernière, apaisant les craintes d'une forte détérioration du marché du travail, mais cela pourrait être dû à la fête de Thanksgiving. Les rendements des bons du Trésor sont restés stables vendredi, après avoir augmenté la veille. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR ont baissé de 1 point de base à 3,527%, après avoir augmenté de 5 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR est resté pratiquement inchangé à 4,11%. LE CUIVRE S'ENVOLE Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le cuivre CMCU3 ont atteint un record historique de 11 705 dollars la tonne, après que Citi ait revu à la hausse ses prévisions de prix sur la base des inquiétudes concernant l'offre et des attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 devraient terminer la semaine en baisse de 0,2 % à 63,2 dollars le baril, soit une baisse d'environ 0,1 % sur la journée, tandis que l'or XAU= était en hausse de 0,3 % à 4 221 dollars l'once. L'argent XAG= a augmenté de 1,7% à 58 dollars l'once.