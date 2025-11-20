Les actions montent en flèche grâce aux bénéfices de Nvidia, alors que les marchés attendent les données sur l'emploi aux États-Unis

Un rallye de soulagement a balayé les marchés asiatiques et a fait grimper les actions jeudi, les investisseurs ayant salué les bénéfices de Nvidia, tandis que le dollar a augmenté, les traders se préparant à la publication de données sur l'emploi retardées. Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, marchés à forte intensité technologique, ont mené le rallye après que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, ait fait état d'une demande exceptionnelle pour ses puces d'intelligence artificielle de la part de fournisseurs géants d'informatique dématérialisée et ait balayé les craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle. Les remarques ont été étayées par les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise la plus valorisée au monde, qui étaient bien supérieures aux estimations de Wall Street , apaisant certaines des craintes de valorisation de l'IA qui avaient déclenché une déroute sur les marchés au cours des dernières sessions. Nvidia "a donné une nouvelle classe de maître en matière de domination de l'IA", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney. Ce sentiment a été relayé sur les principaux marchés régionaux. Bien que les gains aient légèrement diminué au fil de la journée, le Nikkei 225 .N225 de Tokyo était toujours en hausse significative de 2,6 %, les actions coréennes .KS11 ont bondi de 2,3 % et le marché taïwanais .TWII s'est redressé de 3,2 % alors que les fabricants de technologie dans la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle ont fait de grands progrès. TSMC 2330.TW a augmenté de 4,3 %, Samsung Electronics 005930.KS a progressé de 5,3 %, SK Hynix 000660.KS a gagné 2,2 % et Tokyo Electron 8035.T a fait un bond de 5,4 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,1%, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau en un mois, tandis que le S&P 500 e-mini futures .SPX a augmenté de 1,3%. Le rebond a été relancé par un rapport de Reuters selon lequel les États-Unis pourraient retarder les droits de douane sur les semi-conducteurs promis depuis longtemps afin d'apaiser les tensions avec la Chine. Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 ont progressé de 0,8 %, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 ont augmenté de 0,7 % et les contrats à terme FTSE FFIc1 étaient en hausse de 0,6 %. Les actions de Wall Street avaient interrompu une série de quatre jours de pertes mercredi avant la publication des résultats de Nvidia, les investisseurs se demandant si les inquiétudes concernant la valorisation de l'intelligence artificielle étaient exagérées. En Asie, le marché chinois s'est écarté de la tendance après une hausse antérieure, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdant 0,3 % et un indicateur des actions continentales .CSI300 effaçant un gain antérieur pour décliner de 0,5 %. Les marchés japonais ont également évalué les informations selon lesquelles l'administration de la Première ministre Sanae Takaichi se préparerait à adopter un plan de relance qui serait le plus important du pays depuis la pandémie de COVID-19. Le marché des obligations d'État japonaises s'est fortement replié, les rendements atteignant des niveaux record . L'indice du dollar américain USD= , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a progressé de 0,2 % pour atteindre 100,25, frôlant ainsi son plus haut niveau depuis deux semaines. Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,1 point de base à 4,1406% par rapport à sa clôture américaine de 4,131% mercredi. Les traders attendent la publication du rapport sur l'emploi de septembre, dont la parution a été retardée et qui est prévue plus tard dans la journée, pour fournir des indices sur la prochaine décision de la Réserve fédérale. Le procès-verbal de la réunion d'octobre de la Fed, publié mercredi, a montré qu'elle a réduit les taux d'intérêt même si les décideurs politiques ont mis en garde contre le risque d'une inflation enracinée et d'une perte de confiance du public dans la banque centrale américaine. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 33 % la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion du 10 décembre, contre 50 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group. Une mise à jour du calendrier de publication du rapport sur l'emploi de novembre, désormais reporté au 16 décembre , est à l'origine de ce mouvement, a déclaré Gavin Friend, stratège principal des marchés à la National Australia Bank de Londres. "C'est six jours après la réunion du FOMC de décembre, et c'est pourquoi les 12 ou 13 points de base de réduction des taux qui étaient prévus pour décembre, soit environ 50 %, se sont immédiatement évaporés", a-t-il déclaré lors d'un podcast. Du point de vue du marché, a-t-il ajouté, le brouillard de données "joue en faveur du message de la Fed selon lequel 'nous devons faire une pause'." Le dollar a augmenté de 0,3% contre le yen à 157,585 JPY= , après que la monnaie japonaise ait atteint son niveau le plus faible en dix mois pendant les heures de transactions aux États-Unis, et a établi un record à la baisse contre l'euro EURJPY= . Le yen n'a cessé de s'affaiblir depuis que la Première ministre Sanae Takaichi a été élue à la tête de son parti, perdant plus de 6 % de sa valeur et défiant une hausse des rendements japonais en raison d'un malaise quant à l'ampleur des emprunts nécessaires pour financer ses plans de relance. Face au dollar, la monnaie unique européenne EUR= s'est affaiblie de 0,2% ce jour-là à 1,1520$. Le pétrole Brent LCOc1 a augmenté de 0,2% à 63,64 dollars le baril alors que les marchés ont évalué les dernières propositions américaines pour mettre fin à la guerre en Ukraine et se sont préparés à une date limite américaine pour cesser les opérations avec deux grandes entreprises pétrolières russes. Les crypto-monnaies ont rattrapé leur récente chute, avec le bitcoin BTC= en hausse de 1,8 % à 92 217,47 $ et l'éther ETH= en hausse de 1,1 % à 3 021,11 $. Les marchés des métaux précieux ont été agités, l'or au comptant XAU= étant finalement en baisse de 0,4 % à 4 064,04 $ après une hausse allant jusqu'à 0,7 %. GOL/