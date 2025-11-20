 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 036,98
+1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions montent en flèche grâce aux bénéfices de Nvidia, alors que les marchés attendent les données sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 08:05

Un rallye de soulagement a
balayé les marchés asiatiques et a fait grimper les actions
jeudi, les investisseurs ayant salué les bénéfices de Nvidia,
tandis que le dollar a augmenté, les traders se préparant à la
publication de données sur l'emploi retardées.
    Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, marchés à forte
intensité technologique, ont mené le rallye après que le
directeur général de Nvidia  NVDA.O , Jensen Huang, ait fait
état d'une demande exceptionnelle pour ses puces d'intelligence
artificielle de la part de fournisseurs géants d'informatique
dématérialisée et ait balayé les craintes d'une bulle de
l'intelligence artificielle.
    Les remarques ont été étayées par les prévisions de chiffre
d'affaires trimestriel de l'entreprise la plus valorisée au
monde, qui étaient bien supérieures aux estimations de Wall
Street , apaisant certaines des craintes de valorisation
de l'IA qui avaient déclenché une déroute sur les marchés au
cours des dernières sessions. 
    Nvidia "a donné une nouvelle classe de maître en matière de
domination de l'IA", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché
chez IG à Sydney. 
    Ce sentiment a été relayé sur les principaux marchés
régionaux. Bien que les gains aient légèrement diminué au fil de
la journée, le Nikkei 225  .N225  de Tokyo était toujours en
hausse significative de 2,6 %, les actions coréennes  .KS11  ont
bondi de 2,3 % et le marché taïwanais  .TWII  s'est redressé de
3,2 % alors que les fabricants de technologie dans la chaîne
d'approvisionnement de l'intelligence artificielle ont fait de
grands progrès.
    TSMC  2330.TW  a augmenté de 4,3 %, Samsung Electronics
 005930.KS  a progressé de 5,3 %, SK Hynix  000660.KS  a gagné
2,2 % et Tokyo Electron  8035.T  a fait un bond de 5,4 %.
    L'indice MSCI le plus large des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a progressé de 1,1%,
rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau en un mois,
tandis que le S&P 500 e-mini futures  .SPX  a augmenté de 1,3%.
Le rebond a été relancé par un rapport de Reuters selon lequel
les États-Unis pourraient retarder les droits de douane sur les
semi-conducteurs promis depuis longtemps  afin d'apaiser
les tensions avec la Chine.
    Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme
pan-régionaux  STXEc1  ont progressé de 0,8 %, les contrats à
terme allemands DAX  FDXc1  ont augmenté de 0,7 % et les
contrats à terme FTSE  FFIc1  étaient en hausse de 0,6 %.
    Les actions de Wall Street avaient interrompu une série de
quatre jours de pertes mercredi avant la publication des
résultats de Nvidia, les investisseurs se demandant si les
inquiétudes concernant la valorisation de l'intelligence
artificielle étaient exagérées. 
    En Asie, le marché chinois s'est écarté de la tendance après
une hausse antérieure, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdant
0,3 % et un indicateur des actions continentales  .CSI300 
effaçant un gain antérieur pour décliner de 0,5 %.
    Les marchés japonais ont également évalué les informations
selon lesquelles l'administration de la Première ministre Sanae
Takaichi se préparerait à adopter un plan de relance  qui
serait le plus important du pays depuis la pandémie de COVID-19.
Le marché des obligations d'État japonaises s'est fortement
replié, les rendements atteignant des niveaux record .
    L'indice du dollar américain  USD= , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a
progressé de 0,2 % pour atteindre 100,25, frôlant ainsi son plus
haut niveau depuis deux semaines.
    Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a augmenté de 1,1 point de base à 4,1406% par
rapport à sa clôture américaine de 4,131% mercredi.
    Les traders attendent la publication du rapport sur l'emploi
de septembre, dont la parution a été retardée et qui est prévue
plus tard dans la journée, pour fournir des indices sur la
prochaine décision de la Réserve fédérale.
    Le procès-verbal de la réunion d'octobre de la Fed, publié
mercredi, a montré qu'elle a réduit les taux d'intérêt même si
les décideurs politiques ont mis en garde contre le risque d'une
inflation enracinée et d'une perte de confiance du public 
dans la banque centrale américaine.
    Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 33 %
la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base
lors de la prochaine réunion du 10 décembre, contre 50 % un jour
plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.
    Une mise à jour du calendrier de publication du rapport sur
l'emploi de novembre, désormais reporté au 16 décembre ,
est à l'origine de ce mouvement, a déclaré Gavin Friend,
stratège principal des marchés à la National Australia Bank de
Londres.
    "C'est six jours après la réunion du FOMC de décembre, et
c'est pourquoi les 12 ou 13 points de base de réduction des taux
qui étaient prévus pour décembre, soit environ 50 %, se sont
immédiatement évaporés", a-t-il déclaré lors d'un podcast. Du
point de vue du marché, a-t-il ajouté, le brouillard de données
"joue en faveur du message de la Fed selon lequel 'nous devons
faire une pause'." 
    Le dollar a augmenté de 0,3% contre le yen à 157,585  JPY= ,
après que la monnaie japonaise ait atteint son niveau le plus
faible en dix mois pendant les heures de transactions aux
États-Unis, et a établi un record à la baisse contre l'euro
 EURJPY= .
    Le yen n'a cessé de s'affaiblir depuis que la Première
ministre Sanae Takaichi a été élue à la tête de son parti,
perdant plus de 6 % de sa valeur et défiant une hausse des
rendements japonais en raison d'un malaise quant à l'ampleur des
emprunts nécessaires pour financer ses plans de relance. 
    Face au dollar, la monnaie unique européenne  EUR=  s'est
affaiblie de 0,2% ce jour-là à 1,1520$.
    Le pétrole Brent  LCOc1  a augmenté de 0,2% à 63,64 dollars
le baril alors que les marchés ont évalué les dernières
propositions américaines pour mettre fin à la guerre en Ukraine
 et se sont préparés à une date limite américaine pour
cesser les opérations avec deux grandes entreprises pétrolières
russes. 
    Les crypto-monnaies ont rattrapé leur récente chute, avec le bitcoin BTC=  en hausse de 1,8 % à 92 217,47 $ et l'éther
 ETH=  en hausse de 1,1 % à 3 021,11 $. 
    Les marchés des métaux précieux ont été agités, l'or au
comptant  XAU=  étant finalement en baisse de 0,4 % à 4 064,04 $
après une hausse allant jusqu'à 0,7 %.  GOL/

Valeurs associées

BTC/USD
92 104,7584 USD CryptoCompare +1,85%
CSI 300 INDEX
4 564,95 Pts Six - Forex 1 -0,51%
EUR/JPY SPOT
181,2200 Six - Forex 1 -0,02%
EUR/USD SPOT
1,1517 USD Six - Forex 1 -0,19%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
Nikkei 225
49 823,94 Pts Six - Forex 1 +2,65%
Or
4 045,22 USD Six - Forex 1 -0,80%
Pétrole Brent
63,87 USD Ice Europ +0,33%
Pétrole WTI
59,60 USD Ice Europ +0,12%
S&P 500 INDEX
6 642,16 Pts CBOE +0,38%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
TAIEX
27 426,36 Pts Six - Forex 1 +3,18%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TOKYO ELECTRON
172,400 EUR Tradegate 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,134 Rates +0,41%
USD/JPY SPOT
157,3620 Six - Forex 1 +0,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Patrick Pouyanné, à Paris, le 18 mars 2025 ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Impôts des grandes fortunes : quand le patron de TotalEnergies détaille sa déclaration de revenus
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.11.2025 09:25 

    Invité sur le plateau de LCI dans le cadre d'une longue interview, Patrick Pouyanné a évoqué la question de la taxation des hauts revenus, mettant en garde sur des surtaxes pouvant dissuader les entrepreneurs d'investir dans le pays. "Je considère que je paie déjà ... Lire la suite

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:11 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 08:59 

    L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank