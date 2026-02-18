Les actions mondiales reprennent pied alors que les craintes liées à l'IA s'apaisent ; les investisseurs digèrent le rapport sur le départ de Lagarde

Les actions mondiales ont progressé mercredi, les investisseurs ayant pris une pause après un mouvement de ventes massives lié à l'intelligence artificielle, tout en évaluant un rapport selon lequel la Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, envisage de quitter son poste plus tôt que prévu. Les gains des valeurs de la défense et des titres miniers ont propulsé le STOXX 600 .STOXX en hausse de 0,8 % vers un niveau record, l'indice paneuropéen étant en passe de connaître sa troisième journée consécutive de gains. Les contrats à terme de Wall Street ont également grimpé de 0,6 % EScv1 un jour après la modeste progression des principaux indices . Ces mouvements offrent un répit aux investisseurs affectés par les baisses douloureuses de ces dernières semaines, alimentées par les craintes que l'IA ne bouleverse le marché du travail et ne rende obsolètes certaines entreprises, en particulier dans l'industrie du logiciel. "En fin de compte, l'avenir des produits et des entreprises de logiciels nécessite une vision plus équilibrée et nuancée. Tous les éditeurs de logiciels ne feront pas faillite", a déclaré Julian Klymochko, directeur général de la société de solutions d'investissement alternatives Accelerate Financial Technologies. "Cela dit, de nombreuses sociétés de logiciels subiront les conséquences négatives d'une augmentation de l'offre de concurrents ou d'une diminution de la demande pour leurs produits." LE DÉPART POTENTIEL DE LAGARDE EN LIGNE DE MIRE Le Financial Times a rapporté que la Présidente de la BCE, Christine Lagarde, envisage de quitter son poste avant l'élection présidentielle française de l'année prochaine. "Elle a géré l'une des périodes les plus volatiles de l'histoire financière moderne. Si elle part prématurément, cela marquera la fin d'une ère définie par la gestion de crise et le début d'une lutte acharnée pour l'avenir de l'euro", a déclaré Charles-Henry Monchau, directeur des investissements du groupe SYZ à Genève. L'euro a perdu 0,2 % mercredi à 1,1833 $, tandis que le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, est resté inchangé à 2,74 %. EUR= DE10YT=RR Ailleurs, les pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine sont entrés dans une deuxième journée . Dans une interview accordée à Axios, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que le président américain Donald Trump exerçait une pression indue sur lui pour tenter d'obtenir une résolution. "Une accumulation continue des tensions géopolitiques freinerait probablement la volonté des investisseurs de prendre des risques", a déclaré Ryan Sweet, directeur général des prévisions et analyses macroéconomiques chez Oxford Economics. L'ASIE FERME DANS LE COMMERCE DE VACANCES LÉGÈRES L'indice de référence japonais Nikkei 225 .N225 a progressé de 1%, mettant fin à trois jours de repli, tandis que l'indice australien S&P/ASX200 .AXJO était en hausse de 0,5%. La Chine continentale, Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée du Sud étaient parmi les marchés fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 et West Texas Intermediate CLc1 étaient en hausse entre 0,2 % et 0,3 %, à 67,62 dollars le baril et 62,47 dollars respectivement, après avoir tous deux clôturé à des plus bas de plus de deux semaines lors de la session précédente. À l'issue de discussions à Genève mardi, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Washington étaient parvenus à une entente sur les principaux "principes directeurs" pour résoudre leur différend nucléaire de longue date, apaisant ainsi les craintes d'un conflit militaire près du détroit d'Ormuz qui pourrait perturber l'approvisionnement mondial en pétrole. L'or XAU= s'est remis de ses pertes initiales. Il était en hausse de 0,9 % à environ 4 922 dollars l'once, l'argent XAG= gagnant 3,5 % à environ 76,05 dollars l'once. Le bitcoin BTC= a légèrement augmenté de 0,7%, après trois sessions consécutives de pertes. L'Ether ETH= , le deuxième plus grand jeton cryptographique, a augmenté de près de 1 % et était en passe de connaître sa plus longue série de gains depuis la fin janvier. "Les premiers signaux indiquent une stabilisation du marché des crypto-monnaies après le repli de début février", a déclaré Thomas Perfumo, économiste mondial à la bourse des crypto-monnaies Kraken. Les mouvements des monnaies traditionnelles ont également été limités. La livre est restée stable à 1,3574 $ après la publication de données sur l'inflation britannique largement conformes aux attentes, tandis que le dollar a gagné 0,3 % contre le yen japonais à 153,7 JPY= . L'indice du dollar américain =USD , qui mesure le billet vert face à un panier des principales devises, était en hausse de 0,1%. =USD Le dollar pourrait être influencé par le compte rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale, attendu plus tard mercredi, qui pourrait donner des signaux sur la trajectoire des taux d'intérêt. Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de près de 2 points de base à 4,07%, après avoir atteint mardi son plus bas niveau en deux mois et demi à 4,02%. US10YT=RR