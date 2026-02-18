 Aller au contenu principal
Les actions mondiales reprennent pied alors que les craintes liées à l'IA s'apaisent ; les investisseurs digèrent le rapport sur le départ de Lagarde
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 11:14

Les actions mondiales
ont progressé mercredi, les investisseurs ayant pris une pause
après un mouvement de ventes massives lié à l'intelligence
artificielle, tout en évaluant un rapport  selon lequel la
Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde,
envisage de quitter son poste plus tôt que prévu.
    Les gains des valeurs de la défense et des titres miniers
ont propulsé le STOXX 600  .STOXX  en hausse de 0,8 % vers un
niveau record, l'indice paneuropéen étant en passe de connaître
sa troisième journée consécutive de gains. Les contrats à terme
de Wall Street ont également grimpé de 0,6 %  EScv1  un jour
après la modeste progression des principaux indices .
    Ces mouvements offrent un répit aux investisseurs affectés
par les baisses douloureuses de ces dernières semaines,
alimentées par les craintes que l'IA ne bouleverse le marché du
travail et ne rende obsolètes certaines entreprises, en
particulier dans l'industrie du logiciel. 
    "En fin de compte, l'avenir des produits et des entreprises
de logiciels nécessite une vision plus équilibrée et nuancée.
Tous les éditeurs de logiciels ne feront pas faillite", a
déclaré Julian Klymochko, directeur général de la société de
solutions d'investissement alternatives Accelerate Financial
Technologies.
    "Cela dit, de nombreuses sociétés de logiciels subiront les
conséquences négatives d'une augmentation de l'offre de
concurrents ou d'une diminution de la demande pour leurs
produits."
    
    LE DÉPART POTENTIEL DE LAGARDE EN LIGNE DE MIRE
    Le Financial Times a rapporté que la Présidente de la BCE,
Christine Lagarde, envisage de quitter son poste avant
l'élection présidentielle française de l'année prochaine.
    "Elle a géré l'une des périodes les plus volatiles de
l'histoire financière moderne. Si elle part prématurément, cela
marquera la fin d'une ère définie par la gestion de crise et le
début d'une lutte acharnée pour l'avenir de l'euro", a déclaré
Charles-Henry Monchau, directeur des investissements du groupe
SYZ à Genève.
    L'euro a perdu 0,2 % mercredi à 1,1833 $, tandis que le
rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence de
la zone euro, est resté inchangé à 2,74 %.  EUR=   DE10YT=RR  
    Ailleurs, les pourparlers visant à mettre fin à la guerre en
Ukraine sont entrés dans une deuxième journée . Dans une
interview accordée à Axios, le président ukrainien Volodymyr
Zelenskiy a déclaré que le président américain Donald Trump
exerçait une pression indue  sur lui pour tenter d'obtenir
une résolution.
    "Une accumulation continue des tensions géopolitiques
freinerait probablement la volonté des investisseurs de prendre
des risques", a déclaré Ryan Sweet, directeur général des
prévisions et analyses macroéconomiques chez Oxford Economics.
    
    L'ASIE FERME DANS LE COMMERCE DE VACANCES LÉGÈRES
    L'indice de référence japonais Nikkei 225  .N225  a
progressé de 1%, mettant fin à trois jours de repli, tandis que
l'indice australien S&P/ASX200  .AXJO  était en hausse de 0,5%.
La Chine continentale, Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée
du Sud étaient parmi les marchés fermés pour les vacances du
Nouvel An lunaire.
    Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent  LCOc1  et
West Texas Intermediate  CLc1  étaient en hausse entre 0,2 % et
0,3 %, à 67,62 dollars le baril et 62,47 dollars respectivement,
après avoir tous deux clôturé à des plus bas de plus de deux
semaines lors de la session précédente.
    À l'issue de discussions à Genève mardi, le ministre iranien
des affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Washington
étaient parvenus à une entente  sur les principaux
"principes directeurs" pour résoudre leur différend nucléaire de
longue date, apaisant ainsi les craintes d'un conflit militaire
près du détroit d'Ormuz qui pourrait perturber
l'approvisionnement mondial en pétrole.
    L'or  XAU=  s'est remis de ses pertes initiales. Il était en
hausse de 0,9 % à environ 4 922 dollars l'once, l'argent  XAG= 
gagnant 3,5 % à environ 76,05 dollars l'once.
    Le bitcoin BTC=  a légèrement augmenté de 0,7%, après trois
sessions consécutives de pertes. L'Ether  ETH= , le deuxième
plus grand jeton cryptographique, a augmenté de près de 1 % et
était en passe de connaître sa plus longue série de gains depuis
la fin janvier.
    "Les premiers signaux indiquent une stabilisation du marché
des crypto-monnaies après le repli de début février", a déclaré
Thomas Perfumo, économiste mondial à la bourse des
crypto-monnaies Kraken.
    Les mouvements des monnaies traditionnelles ont également
été limités. La livre est restée stable à 1,3574 $ après la
publication de données sur l'inflation britannique largement
conformes aux attentes, tandis que le dollar a gagné 0,3 %
contre le yen japonais à 153,7  JPY= . 
    L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure le billet
vert face à un panier des principales devises, était en hausse
de 0,1%.  =USD  
    Le dollar pourrait être influencé par le compte rendu de la
réunion de janvier de la Réserve fédérale, attendu plus tard
mercredi, qui pourrait donner des signaux sur la trajectoire des
taux d'intérêt.
    Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de près de 2
points de base à 4,07%, après avoir atteint mardi son plus bas
niveau en deux mois et demi à 4,02%.  US10YT=RR

Valeurs associées

Argent
75,92 USD Six - Forex 1 +3,46%
BTC/USD
67 992,1585 USD CryptoCompare +0,72%
DEU BENCHMARK 10A
2,805 Rates -0,44%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 533,19 Pts Index Ex +0,07%
EUR/USD SPOT
1,1842 USD Six - Forex 1 -0,11%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 578,38 Pts Index Ex +0,14%
Nikkei 225
57 143,84 Pts Six - Forex 1 +1,02%
Or
4 920,61 USD Six - Forex 1 +0,85%
Pétrole Brent
67,74 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
62,79 USD Ice Europ +0,80%
S&P 500 INDEX
6 843,22 Pts CBOE +0,10%
STOXX Europe 600
626,66 Pts DJ STOXX +0,86%
USA BENCHMARK 10A
4,033 Rates -0,81%
USD/JPY SPOT
153,7320 Six - Forex 1 +0,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

