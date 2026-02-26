 Aller au contenu principal
Les actions mondiales reculent face aux inquiétudes concernant les valorisations des entreprises technologiques
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 19:01

L'indice des marchés
boursiers mondiaux a reculé après avoir atteint un nouveau
record jeudi, les inquiétudes concernant les valorisations
élevées des principales sociétés technologiques ayant pesé sur
les marchés après que le fabricant de puces d'intelligence
artificielle Nvidia  NVDA.O  a publié de solides résultats
trimestriels .
    Les actions à Wall Street et en Europe se sont négociées à
la baisse, les investisseurs digérant un nouveau trimestre
exceptionnel de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde,
mais s'inquiétant de sa valeur de marché alors même qu'elle
prévoyait un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars pour
le premier trimestre. 
    À Wall Street, les services technologiques et de
communication ont été les plus grands perdants, les actions de
Nvidia ayant baissé de 4,4 %. Le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  a perdu 0,41 %, le S&P 500  .SPX  a perdu 1 % et le
Nasdaq Composite  .IXIC  a chuté de 1,7 %.
    
    LES VALORISATIONS ÉLEVÉES SUSCITENT DES INQUIÉTUDES
    "Les gens s'inquiètent des valorisations élevées, même si,
dans le cas d'une société comme Nvidia, les estimations, les
flux de trésorerie et tous les autres éléments sont
considérablement plus élevés", a déclaré Thomas Plumb, directeur
général et gestionnaire de portefeuille chez Plumb Funds à
Madison, dans le Wisconsin.
    "Mais je pense que le sentiment finira par correspondre à la
réalité", a déclaré M. Plumb, dont Nvidia est le principal
investissement. 
    En Europe, l'indice STOXX 600  .STOXX  a baissé de 0,05%
après avoir atteint un nouveau record. L'indice MSCI All Country
World Index  .MIWD00000PUS  était en baisse de 0,62% après avoir
atteint un record de 1 063,86.
    "L'avenir de l'IA est de plus en plus nuageux", a déclaré
James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park
Asset Management à Santa Monica, en Californie. "Ce n'est pas
que l'IA ne fonctionnera pas. Il s'agit de savoir qui seront les
gagnants? Comment ces entreprises conservent-elles leurs
avantages concurrentiels? Il y a beaucoup d'impact en amont et
en aval que le marché a vraiment du mal à démêler."
    Plusieurs poids lourds de la technologie se sont négociés à
la baisse à Wall Street. Alphabet  GOOGL.O  a perdu 2,5 %, Apple
 AAPL.O  a chuté de 1 %, Amazon  AMZN.O  a perdu 2 %, Oracle
 ORCL.N  a perdu 0,3 % et Tesla  TSLA.O  s'est négocié en baisse
de 3 %.
    "Je reviens toujours à la malédiction des attentes élevées,
où avec Nvidia, tout doit être parfait pour qu'il continue à
prospérer et à s'apprécier. Et je pense qu'en ce moment, ils
n'ont peut-être pas suffisamment rassuré les investisseurs sur
le fait que la ligne de mire était claire", a déclaré M.
St-Aubin.
Salesforce  CRM.N , qui a annoncé un chiffre d'affaires
trimestriel  supérieur aux estimations des analystes après
la fermeture des marchés mercredi, était en hausse de 2,2 %.
Les actions de London Stock Exchange Group  LSEG.L  ont bondi de
9% à Londres après l'annonce d'un rachat de 4,1 milliards de
dollars sous la pression  de l'investisseur activiste
Elliott Management, qui a récemment pris une participation
 dans le fournisseur de données.
    
    POURPARLERS SUR LE NUCLÉAIRE
Les investisseurs s'intéressent aux négociations indirectes
 entre les États-Unis et l'Iran sur leur différend
nucléaire de longue date. Les prix du pétrole ont augmenté au
cours d'une session volatile alors que les marchés attendent les
résultats des négociations.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  étaient en
hausse de 2%, à 72,27 dollars le baril. Les contrats à terme sur
le brut américain  CLc1  ont augmenté de 1,7% à 66,53 dollars.
    Les prix des obligations du Trésor aux États-Unis et en
Europe ont légèrement augmenté en raison de l'offre de valeurs
refuges, les investisseurs étant de plus en plus inquiets des
tensions avec l'Iran.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a baissé de 2,3 points de base à 4,025%. Le
rendement des obligations à deux ans  US2YT=RR  a baissé de 1,8
point de base à 3,453%.
    En Europe, le rendement des Bunds allemands à 10 ans
 DE10YT=RR  a perdu 0,4 point de base à 2,694%.
    L'or, valeur refuge, a progressé, l'or au comptant  XAU= 
ajoutant 0,17% à 5 179,23 dollars l'once.
    Sur les marchés des changes, le dollar s'est apprécié par
rapport aux principales devises, dont l'euro et le franc suisse.
    L'euro  EUR=  a baissé de 0,25% à 1,178 dollars contre le
dollar. Le dollar était en hausse de 0,27% à 0,774 contre le
franc suisse  CHF= .
Le yen japonais  JPY=  est resté stable à 156,375 contre le
billet vert quelques jours après que le gouvernement de la
Première ministre Sanae Takaichi ait nommé  deux
universitaires pro-stimulus au conseil d'administration de la
Banque du Japon.
