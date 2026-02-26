Les actions mondiales reculent face aux inquiétudes concernant les valorisations des entreprises technologiques

L'indice des marchés boursiers mondiaux a reculé après avoir atteint un nouveau record jeudi, les inquiétudes concernant les valorisations élevées des principales sociétés technologiques ayant pesé sur les marchés après que le fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O a publié de solides résultats trimestriels . Les actions à Wall Street et en Europe se sont négociées à la baisse, les investisseurs digérant un nouveau trimestre exceptionnel de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde, mais s'inquiétant de sa valeur de marché alors même qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 78 milliards de dollars pour le premier trimestre. À Wall Street, les services technologiques et de communication ont été les plus grands perdants, les actions de Nvidia ayant baissé de 4,4 %. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 0,41 %, le S&P 500 .SPX a perdu 1 % et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 1,7 %. LES VALORISATIONS ÉLEVÉES SUSCITENT DES INQUIÉTUDES "Les gens s'inquiètent des valorisations élevées, même si, dans le cas d'une société comme Nvidia, les estimations, les flux de trésorerie et tous les autres éléments sont considérablement plus élevés", a déclaré Thomas Plumb, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Plumb Funds à Madison, dans le Wisconsin. "Mais je pense que le sentiment finira par correspondre à la réalité", a déclaré M. Plumb, dont Nvidia est le principal investissement. En Europe, l'indice STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,05% après avoir atteint un nouveau record. L'indice MSCI All Country World Index .MIWD00000PUS était en baisse de 0,62% après avoir atteint un record de 1 063,86. "L'avenir de l'IA est de plus en plus nuageux", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management à Santa Monica, en Californie. "Ce n'est pas que l'IA ne fonctionnera pas. Il s'agit de savoir qui seront les gagnants? Comment ces entreprises conservent-elles leurs avantages concurrentiels? Il y a beaucoup d'impact en amont et en aval que le marché a vraiment du mal à démêler." Plusieurs poids lourds de la technologie se sont négociés à la baisse à Wall Street. Alphabet GOOGL.O a perdu 2,5 %, Apple AAPL.O a chuté de 1 %, Amazon AMZN.O a perdu 2 %, Oracle ORCL.N a perdu 0,3 % et Tesla TSLA.O s'est négocié en baisse de 3 %. "Je reviens toujours à la malédiction des attentes élevées, où avec Nvidia, tout doit être parfait pour qu'il continue à prospérer et à s'apprécier. Et je pense qu'en ce moment, ils n'ont peut-être pas suffisamment rassuré les investisseurs sur le fait que la ligne de mire était claire", a déclaré M. St-Aubin. Salesforce CRM.N , qui a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations des analystes après la fermeture des marchés mercredi, était en hausse de 2,2 %. Les actions de London Stock Exchange Group LSEG.L ont bondi de 9% à Londres après l'annonce d'un rachat de 4,1 milliards de dollars sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management, qui a récemment pris une participation dans le fournisseur de données. POURPARLERS SUR LE NUCLÉAIRE Les investisseurs s'intéressent aux négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran sur leur différend nucléaire de longue date. Les prix du pétrole ont augmenté au cours d'une session volatile alors que les marchés attendent les résultats des négociations. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 2%, à 72,27 dollars le baril. Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont augmenté de 1,7% à 66,53 dollars. Les prix des obligations du Trésor aux États-Unis et en Europe ont légèrement augmenté en raison de l'offre de valeurs refuges, les investisseurs étant de plus en plus inquiets des tensions avec l'Iran. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,3 points de base à 4,025%. Le rendement des obligations à deux ans US2YT=RR a baissé de 1,8 point de base à 3,453%. En Europe, le rendement des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR a perdu 0,4 point de base à 2,694%. L'or, valeur refuge, a progressé, l'or au comptant XAU= ajoutant 0,17% à 5 179,23 dollars l'once. Sur les marchés des changes, le dollar s'est apprécié par rapport aux principales devises, dont l'euro et le franc suisse. L'euro EUR= a baissé de 0,25% à 1,178 dollars contre le dollar. Le dollar était en hausse de 0,27% à 0,774 contre le franc suisse CHF= . Le yen japonais JPY= est resté stable à 156,375 contre le billet vert quelques jours après que le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi ait nommé deux universitaires pro-stimulus au conseil d'administration de la Banque du Japon.