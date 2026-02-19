Les actions mondiales reculent en raison des bénéfices et des tensions entre les États-Unis et l'Iran

Les contrats à terme américains et les actions européennes ont chuté jeudi, les investisseurs se concentrant sur les résultats des entreprises, tandis que les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont maintenu les marchés sur le qui-vive et soutenu les prix du pétrole et de l'or. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a chuté de 0,6% , les actions du constructeur d'avions Airbus AIR.PA et du mineur Rio Tinto RIO.AX ayant chuté après que leurs rapports de résultats aient déçu le marché. L'indice a atteint un record la veille, car une hausse des actions des secteurs de la défense et de la banque a aidé les investisseurs à se débarrasser des inquiétudes concernant l'intelligence artificielle qui perturbe les entreprises. Les contrats à terme de l'indice américain S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQcv1 , axé sur la technologie, ont chuté respectivement de 0,34 % et de 0,44 %, la volatilité induite par les inquiétudes concernant les perturbations causées par l'intelligence artificielle semblant se poursuivre. Les investisseurs digèrent les résultats, y compris ceux de Walmart WMT.O , qui a baissé avant le marché après avoir annoncé des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes . Wall Street a repris mercredi, sous l'impulsion de Nvidia NVDA.O qui a annoncé avoir signé un accord pluriannuel pour vendre à Meta Platforms META.O des millions de puces d'intelligence artificielle. Nvidia, Meta et d'autres entreprises technologiques telles qu'Apple AAPL.O étaient toutefois en baisse dans les échanges avant le marché. Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que la géopolitique était un facteur. "Les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran ajoutent une couche d'incertitude, et nous constatons déjà que cela se traduit par une hausse des prix du pétrole, ce qui pèse sur le sentiment général." Les méga-capitalisations technologiques américaines, ainsi que des secteurs tels que les logiciels et le camionnage, ont connu un mois agité, les traders essayant de déterminer quelles entreprises sont les plus menacées par l'intelligence artificielle. Chris Turner, responsable mondial des marchés chez la banque ING, a déclaré que les investisseurs pourraient trouver un certain réconfort dans le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi , qui suggère que certains décideurs politiques sont ouverts à des hausses de taux si l'inflation reste élevée. "La Fed parle d'une économie américaine résiliente, ce qui est bon pour la croissance mondiale", a-t-il déclaré. "Les actions se sont bien comportées en Asie." LA GÉOPOLITIQUE ET LA FED EN LIGNE DE MIRE Les prix du pétrole ont prolongé leurs gains après avoir bondi au cours de la session précédente, les investisseurs ayant intégré les perturbations potentielles de l'approvisionnement en raison des craintes d'un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les médias américains, y compris le New York Times et CNN, ont rapporté le renforcement des forces américaines autour de l'Iran, tout en soulignant que le président Donald Trump n'avait pas décidé d'une ligne de conduite. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 étaient en hausse de 1,5% à 71,41 dollars le baril - autour du plus haut depuis fin janvier - après avoir bondi de 4,4% lors de la session précédente. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 1,6% à 66,26 dollars. "La balance des risques penche désormais en faveur d'une attaque américaine après la clôture du marché vendredi", a déclaré Michael Every, stratège mondial senior chez Rabobank, ajoutant que toute attaque est susceptible de durer des semaines plutôt que d'être terminée à l'ouverture du marché lundi. L'or XAU= , traditionnellement une valeur refuge, a augmenté de 0,15% à 4 986 dollars l'once. GOL/ Le dollar a maintenu ses gains après s'être redressé dans le sillage des données économiques américaines meilleures que prévu et des minutes de la Fed. L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution de la devise par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,1% à 97,81 après avoir augmenté de 0,59% mercredi. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,3% dans la nuit .MIAPJ0000PUS , bien que les échanges aient été amoindris par les vacances du Nouvel An lunaire sur certains marchés.