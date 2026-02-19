 Aller au contenu principal
Les actions mondiales reculent en raison des bénéfices et des tensions entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 13:39

Les contrats à terme
américains et les actions européennes ont chuté jeudi, les
investisseurs se concentrant sur les résultats des entreprises,
tandis que les tensions entre les États-Unis et l'Iran 
ont maintenu les marchés sur le qui-vive et soutenu les prix du
pétrole et de l'or. 
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  a chuté de 0,6% , les
actions du constructeur d'avions Airbus  AIR.PA  et du mineur
Rio Tinto  RIO.AX  ayant chuté après que leurs rapports de
résultats aient déçu le marché.
    L'indice a atteint un record  la veille, car une
hausse des actions des secteurs de la défense et de la banque a
aidé les investisseurs à se débarrasser des inquiétudes
concernant l'intelligence artificielle qui perturbe les
entreprises.
    Les contrats à terme de l'indice américain S&P 500  ESc1  et
du Nasdaq  NQcv1 , axé sur la technologie, ont chuté
respectivement de 0,34 % et de 0,44 %, la volatilité induite par
les inquiétudes concernant les perturbations causées par
l'intelligence artificielle semblant se poursuivre.
     Les investisseurs digèrent les résultats, y compris ceux 
de Walmart    WMT.O , qui a baissé avant le marché après
avoir annoncé des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux
attentes . 
    Wall Street a repris  mercredi, sous l'impulsion de
Nvidia   NVDA.O  qui a annoncé avoir signé un accord
pluriannuel pour vendre à Meta Platforms  META.O  des millions
de puces d'intelligence artificielle. 
    Nvidia, Meta et d'autres entreprises technologiques telles
qu'Apple  AAPL.O  étaient toutefois en baisse dans les échanges
avant le marché.
    Matt Britzman, analyste principal des actions chez
Hargreaves Lansdown, a déclaré que la géopolitique était un
facteur.
    "Les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran
ajoutent une couche d'incertitude, et nous constatons déjà que
cela se traduit par une hausse des prix du pétrole, ce qui pèse
sur le sentiment général."
    Les méga-capitalisations technologiques américaines, ainsi
que des secteurs tels que les logiciels et le camionnage, ont
connu un mois agité, les traders essayant de déterminer quelles
entreprises sont les plus menacées par l'intelligence
artificielle.
    Chris Turner, responsable mondial des marchés chez la banque
ING, a déclaré que les investisseurs pourraient trouver un
certain réconfort dans le compte rendu de la réunion de la
Réserve fédérale de mercredi , qui suggère que certains
décideurs politiques sont ouverts à des hausses de taux si
l'inflation reste élevée.
    "La Fed parle d'une économie américaine résiliente, ce qui
est bon pour la croissance mondiale", a-t-il déclaré. "Les
actions se sont bien comportées en Asie."
    
    LA GÉOPOLITIQUE ET LA FED EN LIGNE DE MIRE
    Les prix du pétrole ont prolongé leurs gains après avoir
bondi  au cours de la session précédente, les
investisseurs ayant intégré les perturbations potentielles de
l'approvisionnement en raison des craintes d'un conflit entre
les États-Unis et l'Iran.
    Les médias américains, y compris le New York Times et CNN,
ont rapporté le renforcement des forces américaines autour de
l'Iran, tout en soulignant que le président Donald Trump n'avait
pas décidé d'une ligne de conduite.
    Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent  LCOc1 
étaient en hausse de 1,5% à 71,41 dollars le baril - autour du
plus haut depuis fin janvier - après avoir bondi de 4,4% lors de
la session précédente. Le pétrole brut américain  CLc1  a
augmenté de 1,6% à 66,26 dollars.
    "La balance des risques penche désormais en faveur d'une
attaque américaine après la clôture du marché vendredi", a
déclaré Michael Every, stratège mondial senior chez Rabobank,
ajoutant que toute attaque est susceptible de durer des semaines
plutôt que d'être terminée à l'ouverture du marché lundi.
    L'or  XAU= , traditionnellement une valeur refuge, a
augmenté de 0,15% à 4 986 dollars l'once.  GOL/ 
    Le dollar a maintenu ses gains après s'être redressé dans le
sillage des données économiques américaines meilleures que prévu
 et des minutes de la Fed.
    L'indice du dollar  =USD , qui suit l'évolution de la devise
par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,1% à
97,81 après avoir augmenté de 0,59% mercredi.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a
augmenté de 0,3% dans la nuit  .MIAPJ0000PUS , bien que les
échanges aient été amoindris par les vacances du Nouvel An
lunaire sur certains marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
187,300 EUR Euronext Paris -6,65%
APPLE
264,3500 USD NASDAQ 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1757 USD Six - Forex 1 -0,25%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
643,2200 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
187,9800 USD NASDAQ 0,00%
Nikkei 225
57 467,83 Pts Six - Forex 1 +0,57%
Or
4 983,45 USD Six - Forex 1 +0,13%
Pétrole Brent
71,69 USD Ice Europ +1,95%
Pétrole WTI
66,50 USD Ice Europ +2,04%
RIO TINTO
96,000 EUR Tradegate -2,75%
STOXX Europe 600
625,30 Pts DJ STOXX -0,54%
USD/JPY SPOT
155,0450 Six - Forex 1 +0,18%
WALMART
126,5800 USD NASDAQ -0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
