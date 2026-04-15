Les actions mondiales progressent, les prix du pétrole plafonnent grâce à l'espoir de négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice mondial MSCI tous pays en route pour une neuvième journée consécutive de hausse

* Les actions européennes stagnent après la hausse des marchés asiatiques

* Hausse des prix du pétrole, mais le Brent reste sous la barre des 100 dollars le baril

* Les investisseurs espèrent une fin rapide de la guerre en Iran

* Le dollar américain reste proche de son plus bas niveau en six semaines après une série de sept jours de baisse

(Mise à jour des prix en début d'après-midi en Europe) par Tom Wilson

Les actions mondiales ont progressé mercredi, s'approchant des records après que le président Donald Trump ait déclaré que les négociations avec l'Iran pourraient reprendre au cours des deux prochains jours, les espoirs de mettre fin à la guerre en Iran maintenant les prix du pétrole en dessous de 100 dollars le baril.

L'indice mondial MSCI tous pays a progressé de 0,1 %, s'approchant de son plus haut historique et s'apprêtant à enregistrer sa neuvième journée consécutive de hausse.

Les actions européennes .STOXX n'ont pas beaucoup évolué, reculant de 0,1 %. Les actions françaises .FCHI ont été en tête des pertes, avec une baisse de 0,6 %.

Les résultats des entreprises sont restés au centre de l'attention des investisseurs. Le groupe de luxe français Hermes HRMS.PA , qui a plongé de plus de 13% après avoir fait état d'un impact sur les ventes du premier trimestre lié à la guerre en Iran, a été l'un des mouvements les plus marquants.

Des signes indiquant que l'engagement diplomatique se poursuivrait au Moyen-Orient ont contribué à calmer les marchés. Donald Trump a déclaré à ABC News que les négociations avec l'Iran pour mettre fin à la guerre pourraient bientôt reprendre et aboutir à un accord, en disant au monde de s'attendre à "deux jours extraordinaires".

Les analystes de la Deutsche Bank ont écrit dans une note que les développements avaient apaisé les craintes des investisseurs concernant un choc stagflationniste, notant que "les investisseurs continuent de croire que le conflit sera temporaire."

Les marchés à terme de Wall Street sont restés stables, suggérant que la récente hausse des actions américaines s'essoufflerait.

Mardi, le Nasdaq a grimpé de 2 % pour enregistrer sa dixième journée consécutive de hausse et le S&P 500 a flirté avec un record de clôture. Les données sur l'inflation des producteurs américains ont également apporté un peu d'encouragement, les prix ayant augmenté moins que les économistes ne le prévoyaient en mars, ce qui a contribué à tempérer les craintes d'une inflation due à la guerre.

Les actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS ont gagné 1,1%, atteignant leur plus haut niveau en six semaines. Le Nikkei japonais.N225 a grimpé de 0,9% et l'indice KOSPI sud-coréen.KS11 a progressé de 3%.

Le pétrole a augmenté, les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 ont gagné 1,3 % à 96,04 dollars le baril, après avoir chuté de 4,6 % au cours de la séance précédente.

LE DOLLAR DÉPRIMÉ Le dollar, valeur refuge traditionnelle, est resté proche de son plus bas niveau en six semaines, abandonnant presque tous les gains qu'il avait réalisés depuis l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient le 28 février.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six unités, était en hausse de 0,2 % à 98,242.

"L'incapacité du dollar américain à progresser autant que prévu depuis le début du conflit et les signes émergents d'un appétit accru pour la vente sont une indication de la mauvaise toile de fond fondamentale pour le dollar avant le début du conflit", a écrit Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Ailleurs sur les marchés des devises, l'euro EUR= a baissé de 0,2% et valait 1,177 $, après avoir atteint un sommet de six semaines de 1,181 $ pendant la nuit. La livre sterling GBP= était à 1,355 $.

Le yuan chinois CNY=CFXS s'est légèrement affaibli, changeant de mains à environ 6,8178 pour un dollar, après que les données aient montré un fort ralentissement des exportations du pays en mars, alors que la guerre en Iran a augmenté les coûts de l'énergie et a affecté la demande mondiale.

Cependant, les analystes estiment que la tendance à l'appréciation à long terme de la monnaie chinoise est intacte, avec l'espoir d'une résolution diplomatique du conflit au Moyen-Orient qui affaiblirait l'attrait du dollar en tant que valeur refuge.

L'optimisme des investisseurs quant à une cessation rapide des hostilités a également apporté un certain soutien aux bons du Trésor américain, qui ont été malmenés récemment en raison des inquiétudes liées à l'inflation.

Le rendement du Trésor à deux ans US2YT=RR a légèrement augmenté pour atteindre 3,76 %. Le rendement à 10 ans

US10YT=RR est resté stable à 4,56%, après avoir perdu 4 points de base au cours de la nuit. Les rendements baissent lorsque les prix augmentent.

Le flux de pétrole étant toujours bloqué par le détroit d'Ormuz, le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses perspectives de croissance et a averti que l'économie mondiale serait au bord de la récession si le conflit s'aggravait.