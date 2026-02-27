Les actions mondiales progressent légèrement, en voie d'enregistrer un gain mensuel malgré les craintes liées à l'IA et à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hausse des actions européennes, baisse des contrats à terme américains

L'évolution de la situation entre les États-Unis et l'Iran en ligne de mire

Le Pakistan intensifie le conflit avec l'Afghanistan

L'inflation japonaise ralentit

(Mise à jour des derniers prix et des modifications des points) par Rocky Swift et Lucy Raitano

Les actions mondiales ont légèrement progressé vendredi, se rapprochant d'un nouveau record et s'apprêtant à enregistrer un gain mensuel, même si les tensions géopolitiques et les inquiétudes concernant l'intelligence artificielle persistent.

Manish Kabra, responsable de la stratégie des actions américaines chez SocGen, a déclaré qu'en l'absence de nouvelles majeures, le marché se recentrait sur les fondamentaux, qu'il a qualifiés de "solides comme le roc".

"C'est le cas à l'échelle mondiale. Quand je dis fondamentaux, il s'agit du cycle des bénéfices, du cycle de croissance, de l'élargissement de la croissance", a déclaré M. Kabra.

Les actions mondiales .MIWO00000PUS ont augmenté de 0,1 %, tout comme le STOXX 600 européen .STOXX , soutenues par des bénéfices généralement positifs.

Néanmoins, les inquiétudes concernant les dépenses en matière d'intelligence artificielle et les craintes concernant les perturbations commerciales plus larges de la technologie, ainsi que les tensions entre les États-Unis et l'Iran, ont pesé sur le sentiment cette semaine.

Les contrats à terme sur les marchés boursiers américains étaient dans le rouge vers la mi-journée à Londres, les contrats à terme sur le S&P EScv1 et les contrats à terme sur le Nasdaq

NQcv1 , à forte composante technologique, étant tous deux en baisse de 0,5 %.

Les actions technologiques ont chuté jeudi, même si Nvidia a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre de janvier et a prévu un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux estimations du marché.

"Il semble que 'la rue' en voulait plus, ou peut-être qu'elle n'est tout simplement pas prête à poursuivre l'action à son niveau de valorisation élevé actuel", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, à propos des résultats de Nvidia dans une note.

Les actions de Nvidia ont terminé en baisse de plus de 5 % jeudi.

LES TENSIONS AVEC L'IRAN COUVENT

Les marchés ont également suivi l'évolution des négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, alors que Washington accumule davantage de ressources militaires au Moyen-Orient.

Un médiateur omanais a donné un résumé optimiste des dernières négociations , mais les signes d'une percée qui pourrait éviter des frappes américaines potentielles sont restés insaisissables.

"En l'absence d'avancée majeure dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, les marchés du brut sont restés dans l'expectative, continuant à évaluer un risque important d'escalade militaire entre les deux pays", a déclaré Mantas Vanagas, économiste principal chez Westpac Group.

Le brut américain CLc1 a augmenté de 2,4% à 66,77 dollars le baril, et le Brent LCOc1 a atteint 72,24 dollars, en hausse de 2,1%. L'or au comptant XAU= a perdu 0,1% à 5 180,29 dollars l'once.

Les États-Unis et l'Iran prévoient de reprendre les négociations après des consultations dans les capitales de leurs pays, a déclaré le ministre omanais des affaires étrangères Sayyid Badr Albusaidi dans un message sur X après les réunions de la journée en Suisse.

Toute avancée substantielle pourrait réduire les chances que le président américain Donald Trump mette à exécution sa menace d'attaque contre l'Iran, dont beaucoup craignent qu'elle ne dégénère en une guerre plus vaste.

LA POLITIQUE ÉGALEMENT AU CENTRE DE L'ATTENTION DES MONNAIES

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, est resté stable à 97,75, avec l'euro EUR=EBS stable à 1,1802 $. Le yen JPY=EBS était en baisse de 0,1% à 155,9 pour un dollar.

La livre sterling GBP= est restée stable à 1,348 $ après que le parti travailliste du Premier ministre britannique Keir Starmer ait subi une défaite électorale dans une région du Grand Manchester qu'il avait dominée pendant près d'un siècle.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 3 points de base à 3,99%.

Les données au Japon ont montré un ralentissement de l'inflation à Tokyo et une production industrielle plus faible que prévu , ce qui complique les arguments en faveur d'une augmentation des taux d'intérêt de la banque centrale.