Les actions mondiales progressent avec le dollar et les rendements obligataires à l'approche de la baisse des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'indice boursier mondial reste proche de son record de jeudi

*

Le moral des consommateurs au plus bas depuis mai

*

Le dollar augmente avec les rendements des bons du Trésor

*

L'or se négocie près de ses records

(Mise à jour des prix après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Iain Withers

L'indice mondial des actions MSCI a légèrement augmenté vendredi, après avoir enregistré une clôture record lors de la séance précédente, tandis que les rendements du Trésor américain ont rebondi après avoir glissé la veille lorsque les attentes ont augmenté pour les réductions des taux américains . L'enquête sur les consommateurs de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs américains a chuté pour le deuxième mois consécutif en septembre, atteignant son niveau le plus bas depuis mai, car les consommateurs ont perçu des risques croissants pour les conditions commerciales, le marché du travail et l'inflation.

Les prévisions d'inflation des consommateurs pour l'année prochaine sont restées à 4,8 %, mais les prévisions d'inflation pour les cinq prochaines années sont passées de 3,5 % le mois dernier à 3,9 %.

"L'étude de l'Université du Michigan sur le climat économique s'est révélée moins bonne que prévu et, surtout, les prévisions d'inflation sont restées assez élevées. Cela entraîne une légère hausse des rendements", a déclaré Jack Ablin, associé fondateur et responsable de la stratégie d'investissement chez Cresset Capital.

"Les investisseurs craignent que les attentes dictent la réalité et que les consommateurs agissent en conséquence s'ils s'attendent à ce que l'inflation soit plus élevée que d'habitude... et perpétuent la roue du hamster de l'inflation" Wall Street était mélangé après que ses trois principaux indices ont enregistré des records de clôture jeudi, lorsque les investisseurs ont réagi de manière haussière aux données sur l'emploi plus faibles que prévu en augmentant les paris sur le fait que la Réserve fédérale procéderait à trois réductions de taux d'affilée, y compris une réduction le 17 septembre après sa prochaine réunion. "Le marché se sent un peu tendu et toppy. Et maintenant, les investisseurs vont se concentrer sur mercredi prochain et sur ce que Jay Powell dira exactement, comment il le dira. Est-il plus dovish? Quelles lignes a-t-il supprimées? Quelles lignes a-t-il ajoutées?", a déclaré Kenny Polcari, partenaire et stratège en chef du marché chez SlateStone Wealth à Jupiter, en Floride, en faisant référence à la conférence de presse du président de la Fed Jerome Powell et à la déclaration écrite de la Fed.

"Les taux vont baisser, c'est certain, mais je pense que le marché s'est emballé en termes de valorisation." Le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis de jeudi avait été considéré comme le dernier obstacle majeur avant la réunion de la Fed. Mais alors que les prix ont montré une augmentation plus importante que prévu, les participants au marché ont gardé leur attention sur un rapport séparé qui a montré une forte augmentation des demandes d'allocations de chômage. A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 273,78 points, soit 0,59%, à 45 834,22 et le S&P 500

.SPX a perdu 3,18 points, soit 0,05%, à 6 584,29. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 98,03 points, soit 0,45%, à 22.141,10 pour un nouveau record de clôture. Sur la semaine, le S&P 500 a gagné 1,59%, le Nasdaq 2,03% et le Dow 0,95%. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,70 point, soit 0,07%, à 972,15 et l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,09%, après avoir abandonné les gains antérieurs. Dans les devises , le dollar américain a augmenté vendredi, un jour après avoir chuté en raison d'une augmentation des demandes d'allocations chômage et d'une inflation modeste, alors que les investisseurs se préparent à des réductions de taux d'intérêt après un hiatus d'environ neuf mois. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,05% à 97,60. Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,26% à 147,58. Les ministres des finances américain et japonais ont publié vendredi une déclaration réaffirmant qu'aucun des deux pays ne ciblerait les niveaux des devises dans leurs politiques. L'euro EUR= était en hausse de 0,02% à 1,1735 $. Jeudi, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés et a indiqué qu'elle se trouvait dans une "bonne position" en matière de politique. Après la réunion, des sources de la BCE ont déclaré à Reuters que la réunion de décembre serait le moment le plus réaliste pour débattre de la nécessité d'une nouvelle baisse pour soutenir l'économie. L'économie britannique a enregistré une croissance mensuelle nulle en juillet, conformément aux prévisions, mais avec une forte baisse de la production industrielle, ce qui a pesé sur la livre sterling GBP= , qui s'est affaiblie de 0,09% à 1,356 dollar. Pour les bons du Trésor américain , les rendements ont augmenté alors que les investisseurs attendaient la réunion de politique de la Fed. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 5,1 points de base à 4,062%, contre 4,011% jeudi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,7 points de base à 4,6776%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,9 points de base à 3,558%. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont augmenté après qu'une attaque de drone ukrainien ait suspendu les chargements du plus grand port de l'ouest de la Russie, mais les gains ont été limités par les inquiétudes concernant la demande américaine.

Le pétrole brut américain CLc1 s'est négocié en hausse de 0,51% ou 32 cents à 62,69 dollars le baril et le Brent LCOc1 a terminé à 66,99 dollars le baril, en hausse de 0,93%, ou 62 cents, sur la journée. Sur le marché des métaux précieux , l'or a enregistré sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive et s'est négocié près de son record de mardi, alors que les investisseurs s'attendent à une baisse des taux d'intérêt américains. GOL/

L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3% à 3.644,67 dollars l'once. Il a atteint un record de 3 673,95 $ mardi.