Les actions mondiales en route pour un 7e mois de hausse ; le dollar proche de son plus haut niveau depuis 3 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les bénéfices d'Amazon et d'Apple font grimper les contrats à terme du Nasdaq de 1,1 %

*

Le Nikkei se dirige vers un gain mensuel de 16 %, le meilleur depuis 1990

*

Les actions chinoises perdent du terrain après la trêve commerciale et les données PMI lamentables

*

Le dollar proche de ses plus hauts niveaux depuis 3 mois, le pétrole en baisse depuis 3 mois

(Mise à jour des mouvements sur les marchés européens) par Marc Jones et Stella Qiu

Les actions mondiales étaient prêtes pour un septième mois consécutif de gains et le dollar était proche d'un plus haut de trois mois vendredi après que les bénéfices d'Amazon et d'Apple aient renforcé l'optimisme mondial en matière de technologie et l'espoir que les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle soutiendront à terme la croissance.

Les actions européennes ont commencé en légère baisse avant les données sur l'inflation de la zone euro plus tard et après que la Banque centrale européenne ait encore atténué jeudi la possibilité d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt de la zone euro dans un avenir proche.

Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont augmenté de 1,1 % et les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont gagné 0,6 % , cependant, après que les bénéfices d'Amazon, qui ont dépassé les prévisions, AMZN.O aient fait grimper ses actions de plus de 11 % dans les échanges avant le marché et qu'une prévision de ventes exceptionnelles d'iPhone ait fait grimper les actions d'Apple AAPL.O de plus de 2 %.

Cela a compensé les chutes de Meta META.O et de Microsoft MSFT.O au cours de la nuit , sur fond d'inquiétudes concernant leurs dépenses croissantes en matière d'intelligence artificielle. Six des "Sept Magnifiques" mégacaps technologiques américaines ont maintenant publié leurs résultats, et Nvidia - qui vient de devenir la première entreprise au monde à peser 5 000 milliards de dollars - devrait le faire dans trois semaines.

En Asie, le Nikkei .N225 japonais a progressé de plus de 2 %, portant ses gains hebdomadaires et mensuels à 6 % et 16,4 %, respectivement. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis 1990, stimulée par l'espoir d'une relance budgétaire agressive sous l'égide de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi.

Cette semaine, la Banque du Japon a également maintenu ses taux d'intérêt, alors que de nombreux économistes prévoyaient une hausse.

Les blue chips chinoises .CSI300 et le Hang Seng de Hong Kong .HSI ont tous deux dérapé d'environ 1,5% après que les données aient montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée au rythme le plus rapide en six mois en octobre.

Les investisseurs ont également enregistré des gains après la conclusion d 'une trêve commerciale par le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, qui entraînera une réduction des droits de douane américains sur les importations de produits chinois et la poursuite des exportations de terres rares en provenance de Chine.

CHANGEMENTS SUBTILS

Cette semaine, les réunions des principales banques centrales ont donné lieu à des décisions qui ont subtilement modifié les attentes. Laplus grande surprise est venue du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell , qui s'est opposé à l'opinion optimiste du marché concernant une baisse des taux en décembre.

Les bons du Trésor et les obligations d'État européennes sont restés stables vendredi, mais étaient prêts à subir des pertes hebdomadaires.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR sont restés stables à 3,6085%, ayant déjà augmenté de 12 points de base cette semaine, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,0969% et a augmenté de 10 points de base pour la semaine.

Les rendements des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR , la référence de la zone euro, étaient en hausse de 1,5 point de base sur la journée à 2,65% et s'apprêtaient à enregistrer une hausse hebdomadaire de 2,5 points de base.

La hausse des rendements a soutenu le dollar américain

.DXY =USD , qui s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis trois mois à 99,5 par rapport à ses principaux homologues, bien que la résistance semble importante à 99,564 et 100,25.

L'euro EUR= est resté stable à 1,1569 $ après que la BCE a maintenu ses taux à 2% pour la troisième réunion consécutive et a semblé modérément plus positif sur les perspectives de croissance.

La banque centrale a également publié une enquête vendredi montrant que les entreprises du bloc de la zone euro voient une légère amélioration des conditions commerciales et que les investissements dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle sont en plein essor .

"Ce que les données de cette semaine suggèrent, c'est que nous nous sommes peut-être trompés fondamentalement sur l'impact des droits de douane", a déclaré Jens Eisenschmidt, économiste en chef de Morgan Stanley pour l'Europe, soulignant également l'impulsion donnée par l'intelligence artificielle.

"Cela ne me fait pas réviser quoi que ce soit de manière spectaculaire, mais cela me fait réfléchir."

Sur les marchés des matières premières, lesprix du pétrole ont chuté et se dirigeaient vers une troisième baisse mensuelle consécutive, alors qu'un dollar plus fort a limité les gains et que l'augmentation de l'offre des principaux producteurs a compensé les nouvelles sanctions occidentales sur les exportations russes.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont glissé de 0,9% à 64,55 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 était à 60,10 dollars, en baisse de 0,8%.

Le prix de l'or au comptant XAU= a repris une partie des gains de la nuit et était en baisse de 0,3% à 4 008 dollars l'once. Il était en baisse de 2,5 % pour la semaine et bien en dessous du record de 4 381 dollars atteint la semaine dernière.