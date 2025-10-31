Les actions mondiales en passe de réaliser leur septième gain mensuel consécutif ; le dollar reste à son plus haut niveau depuis trois mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les bénéfices d'Amazon et d'Apple font grimper les contrats à terme du Nasdaq de 1,1 %

Le Nikkei se dirige vers un gain mensuel de 16 %, le meilleur depuis 1990

Les actions chinoises perdent du terrain après la trêve commerciale et les données PMI désastreuses

Le dollar proche de ses plus hauts niveaux depuis 3 mois, le pétrole en baisse depuis 3 mois

par Marc Jones et Stella Qiu

Les actions mondiales étaient prêtes pour un septième mois consécutif de hausse et le dollar était proche de son plus haut niveau en trois mois vendredi, après que les bénéfices d'Amazon et d'Apple aient renforcé l'optimisme mondial en matière de technologie et l'espoir que les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle soutiendront à terme la croissance.

En Asie, le Nikkei japonais a clôturé son meilleur mois en 35 ans dans la nuit, mais les actions européennes étaient un peu plus faibles alors que les chiffres de l'inflation des services de la zone euro ont montré pourquoi la Banque centrale européenne avait été heureuse d'atténuer les discussions sur la réduction des taux le jour précédent.

Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont augmenté de 1,2 % et les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont gagné 0,6 %, cependant, avec les bénéfices d'Amazon AMZN.O qui ont fait grimper ses actions de plus de 11 % dans les échanges avant le marché et les prévisions de ventes exceptionnelles d'iPhone qui ont fait grimper les actions d'Apple AAPL.O de plus de 2 %.

Cela a compensé les chutes subies par Meta META.O et Microsoft MSFT.O la veille, en raison des inquiétudes suscitées par l'augmentation de leurs dépenses en matière d'intelligence artificielle. Six des "Sept Magnifiques" mégacaps technologiques américaines ont maintenant publié leurs résultats, seule Nvidia NVDA.O - qui vient de devenir la première entreprise au monde pesant 5 000 milliards de dollars - n'ayant pas encore publié ses résultats dans trois semaines.

En Asie, le Nikkei .N225 japonais a terminé le mois d'octobre avec un bond de 2 %, portant ses gains hebdomadaires et mensuels à plus de 6 % et 16,5 %, respectivement. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis 1990, stimulée par l'espoir d'une relance budgétaire agressive sous l'égide de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi.

Cette semaine, la Banque du Japon a également maintenu ses taux d'intérêt, alors que de nombreux économistes prévoyaient une hausse.

Les blue chips chinoises .CSI300 et le Hang Seng de Hong Kong .HSI ont tous deux dérapé d'environ 1,5% après que les données ont montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée au rythme le plus rapide en six mois en octobre.

Les investisseurs ont également enregistré des gains après la conclusion d'une trêve commerciale par le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, qui entraînera une réduction des droits de douane américains sur les importations de produits chinois et garantira la poursuite des exportations de terres rares en provenance de Chine.

CHANGEMENTS SUBTILS

Cette semaine, les réunions des principales banques centrales ont débouché sur des décisions qui ont subtilement modifié les attentes. La plus grande surprise est venue du président de la Réserve fédérale Jerome Powell , qui s'est opposé à l'opinion optimiste du marché concernant une baisse des taux en décembre.

Les bons du Trésor et les obligations d'État européennes sont restés stables vendredi, mais étaient prêts à subir des pertes hebdomadaires.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR - qui évoluent inversement aux prix - ont augmenté à 3,61%, après avoir déjà augmenté de 12 points de base cette semaine, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a de nouveau dépassé 4,10% et a augmenté de plus de 10 points de base pour la semaine.

Les rendements des Bunds allemands à 10 ans DE10YT=RR , la référence de la zone euro, sont restés globalement stables sur la journée à un peu moins de 2,65% et ont enregistré une hausse hebdomadaire de 2,5 points de base.

La hausse des rendements américains a soutenu le dollar américain .DXY =USD , qui a retesté les plus hauts de trois mois de cette semaine à 99,58 contre ses principaux homologues.

L'euro EUR= est resté bloqué à 1,1556 $ malgré les signaux modérément plus positifs de la BCE jeudi . La banque centrale a également publié une enquête vendredi montrant que les entreprises de la zone euro voient une légère amélioration des conditions commerciales et que les investissements dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle sont en plein essor .

"Ce que les données de cette semaine suggèrent, c'est que nous nous sommes peut-être trompés fondamentalement sur l'impact des droits de douane", a déclaré Jens Eisenschmidt, économiste en chef de Morgan Stanley pour l'Europe, soulignant également la stimulation de la croissance par l'intelligence artificielle.

"Cela ne m'incite pas à réviser radicalement, mais cela me fait réfléchir", a ajouté Jens Eisenschmidt, qui a également repoussé de décembre à mars sa prévision concernant la prochaine baisse des taux de la BCE.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole se sont dirigés vers une troisième baisse mensuelle consécutive en raison du renforcement du dollar et de la faiblesse des données chinoises, et parce que l'augmentation de l'offre des principaux producteurs a compensé les nouvelles sanctions occidentales sur les exportations russes. O/R

Le prix à terme du Brent LCOc1 a glissé de 0,2% à 64,88 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 60,38 dollars, en baisse de 0,8%.

Le prix de l'or au comptant XAU= a également repris certains gains de la nuit pour s'établir à 4 023 dollars l'once. Ils étaient en baisse d'environ 2,5 % pour la semaine et bien en dessous du record de 4 381 $ atteint la semaine dernière, tandis que la crypto-monnaie bitcoin BTC=BTSP est également en baisse de près de 4 % cette semaine.