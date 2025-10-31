Menacée par la paralysie budgétaire, l'aide alimentaire aux Etats-Unis obtient un sursis

Des bénévoles de l'association People's Pantry Food récoltent des dons alimentaires sur l'esplanade du National Mall à Washington, le 30 octobre 2025 ( AFP / Oliver Contreras )

Le principal programme public d'aide alimentaire aux Etats-Unis a obtenu un répit vendredi après qu'un juge a ordonné à l'administration Trump de maintenir cette aide dont dépendent des dizaines de millions d'Américains, à quelques heures de sa suspension en raison de la paralysie budgétaire.

Après plus de quatre semaines de "shutdown" et la mise au chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires, des perturbations dans le trafic aérien ou encore la fermeture de parcs nationaux, les effets du blocage doivent s'étendre à d'autres pans de la population à partir de minuit dans la nuit de vendredi à samedi.

"Vous allez avoir de vrais gens, de vraies familles -- vous allez avoir des enfants -- qui souffriront de la faim dès ce week-end", a lancé le ténor républicain Mike Johnson, qui a accusé l'opposition démocrate de "continuer leurs jeux politiciens à Washington".

Nombre de bénéficiaires aux Etats-Unis du Programme public d’aide alimentaire pour chaque Etat lors de l'exercice fiscal 2024, avec la distinction du candidat placé en tête dans chaque État lors de l'élection présidentielle américaine en 2024. Des millions d'Américains vont être privés d'aide alimentaire par la paralysie budgétaire ( AFP / Corin FAIFE )

Samedi, l'Etat fédéral devait cesser ses versements au programme SNAP d'aide alimentaire, sur lequel reposent plus de 42 millions d'Américains selon les données officielles.

La ministre de l'Agriculture de Donald Trump, Brooke Rollins, affirme que le programme sera à court de fonds après un mois de "shutdown".

A la demande d'associations, un juge fédéral a cependant ordonné vendredi au gouvernement d'utiliser des fonds d'urgence afin de continuer ses versements à destination de SNAP.

Mais Brooke Rollins avait refusé plus tôt vendredi de dire si son ministère respecterait une décision judiciaire en ce sens.

"Nous examinons toutes les options", avait-elle déclaré à CNN.

- "Consternée" -

Face au potentiel tarissement de l'aide alimentaire, certains Américains organisent déjà une chaîne de solidarité.

Des bénévoles de l'association People's Pantry Food récoltent des dons alimentaires sur l'esplanade du National Mall à Washington, le 30 octobre 2025 ( AFP / Oliver Contreras )

"Je suis tout simplement consternée par la manière dont notre pays traite les familles et les enfants", a déclaré à l'AFP Kerry Chausmer, une habitante de la proche banlieue de Washington qui va aider deux familles à payer leurs courses en l'absence d'aide.

Samedi les nouveaux coûts d'assurance santé seront connus pour les plus de 24 millions d'Américains dont la couverture passe par le programme fédéral "Obamacare".

Avec l'expiration attendue à la fin de l'année de subventions publiques pour ce programme, les coûts risquent d'exploser selon le cercle de réflexion KFF.

Une personne payant le coût moyen de 888 dollars en 2025 devrait ainsi s'acquitter de 1.906 dollars en 2026, estime KFF.

Un panneau indique que le Capitole, siège du Congrès américain, est fermé aux visiteurs en raison de la paralysie budgétaire, le 21 octobre 2025 à Washington ( AFP / DANIEL HEUER )

La question des subventions pour "Obamacare" est au coeur de la confrontation au Congrès entre républicains et démocrates, qui ne parviennent pas à s'entendre sur un nouveau budget.

Le parti de Donald Trump propose de prolonger le budget actuel, avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que l'opposition réclame une prolongation de ces subventions.

Même si les républicains sont majoritaires au Sénat, plusieurs voix démocrates sont nécessaires pour adopter un budget.

- Turbulences -

La plupart des sondages indiquent jusque-là que les Américains montrent principalement du doigt le parti présidentiel. Selon une enquête d'opinion pour ABC et le Washington Post publiée jeudi, 45% des interrogés attribuent la responsabilité du blocage en premier à Donald Trump et aux républicains au Congrès, contre 33% aux élus démocrates.

Le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump distribuent des friandises à des enfants à l'occasion d'Halloween, à la Maison Blanche à Washington, le 30 octobre 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Alors que la solde des militaires avait pu être versée en octobre après une décision de Donald Trump, il n'est pas certain qu'une telle mesure soit possible pour novembre. Et les plus d'1,3 million d'Américains sous les drapeaux pourraient se joindre aux 1,4 million de fonctionnaires dont la paie est déjà gelée depuis un mois.

Parallèlement, les perturbations continuent dans le trafic aérien en raison de pénuries de contrôleurs aériens, certains choisissant de se faire porter pâle plutôt que de travailler sans salaire.

L'aéroport JFK à New York, l'un des plus importants du pays, a ainsi dû cesser tout départ et toute arrivée pendant une heure et demie vendredi.

Côté démocrate comme républicain, certains espèrent qu'une issue à la crise pourrait venir d'une intervention de Donald Trump, resté jusque-là à la marge des débats.

Vendredi, le président américain a réitéré sa promesse de négocier avec les démocrates sur leurs revendications, mais seulement après la levée du "shutdown".

"On va se voir très rapidement, mais ils doivent rouvrir le pays", a assuré le républicain à son arrivée en Floride où il passera le week-end dans sa luxueuse résidence Mar-a-Lago.

"C'est de leur faute, tout est de leur faute", a ajouté Donald Trump.