Les actions mondiales atteignent des sommets records alors que l'Europe devient morose

Les résultats de Nvidia apaisent les craintes concernant les dépenses massives en matière d'IA, mais manquent de perspectives

Le yen en ligne de mire alors que les perspectives de hausse de la BOJ sont remises en question. La livre sterling est faible face à un important test électoral local pour le Premier ministre Starmer

Les entreprises de puces aident le KOSPI à réaliser un gain de 50 % depuis le début de l'année

Les actions mondiales ont atteint des sommets historiques jeudi, alors que les craintes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle continuent de s'estomper, que le yen japonais reprend pied après sa dernière chute et que l'or est en hausse en prévision des négociations entre les États-Unis et l'Iran ( ) .

Un regain d'intérêt pour la technologie après les résultats de Nvidia dans la nuit NVDA.O a porté le Nikkei japonais et le KOSPI sud-coréen à des niveaux record en Asie, bien que le redémarrage de l'Europe ait été plus modéré .FTEU3 après des nouvelles mitigées dans cette région. .N

Les actions du London Stock Exchange Group LSEG.L ont bondi de plus de 5% après l'annonce d'un plan de rachat de 4,1 milliards de dollars, tandis que celles du fabricant belge de produits chimiques Syensqo SYENS.BR ont chuté de près de 22% après la publication de résultats décevants. .EU

Les traders étaient encore en train de digérer les chiffres de Nvidia, après que la société la plus valorisée au monde ait annoncé des prévisions de chiffre d'affaires colossales de 78 milliards de dollars pour le premier trimestre, en pariant sur les dépenses constantes de Big Tech pour ses processeurs d'intelligence artificielle.

La réaction initialement positive du marché américain s'est estompée à la fin des heures prolongées, après que la conférence téléphonique de l'entreprise a fourni peu de détails sur les perspectives de revenus et a écarté la possibilité d'un retour de liquidités.

Jim Reid, de la Deutsche Bank, a déclaré que cette réaction était "peut-être un signe de l'anxiété croissante des investisseurs concernant les valorisations de l'IA", d'autant plus que Nvidia avait enregistré une croissance de 73 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, avec des marges brutes de 75 %.

De retour en Europe, la livre sterling chutait vers 1,35 $

GBP= sur le marché des changes, alors que les élections pour un siège vacant au parlement ont débuté. Ces élections seront une épreuve de vérité pour le Premier ministre britannique Keir Starmer, en proie à des difficultés.

Le parti de M. Starmer a facilement remporté le siège lors des dernières élections nationales, mais une série de coups durs l'a plongé dans une lutte acharnée pour le conserver face au parti populiste de droite Reform UK de Nigel Farage et aux Verts de gauche.

"On ne rencontre pas beaucoup de gens qui demandent s'il faut acheter la livre", a déclaré Kit Juckes, de la Société Générale.

"Mais ils (Les travaillistes) ont obtenu une large majorité et il n'y aura pas d'élections nationales", a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif principal était de savoir comment les taux de croissance économique de la Grande-Bretagne allaient se comporter.

POUSSÉE ET TRACTION

Le yen a gagné 0,3 % JPY= en rebondissant sur ses plus bas récents après les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda , qui ont semblé maintenir les perspectives d'une hausse des taux de la BOJ à court terme .

Cela s'est produit quelques jours après un rapport selon lequel la Première ministre Sanae Takaichi avait exprimé des réserves sur de nouvelles hausses de taux lors d'une réunion avec Ueda. Le gouvernementvient également de nommer deux universitaires favorables à la relance au conseil d'administration de la BOJ .

"Il s'agit d'une sorte de pression et d'attraction, et la BOJ marche sur un fil très fin", a déclaré David Chao, stratège de marché mondial d'Invesco pour l'Asie-Pacifique.

"Toutefois, nous pensons toujours que la banque centrale relèvera ses taux deux fois cette année, et le yen devrait être l'une des monnaies les plus performantes", a-t-il ajouté.

Le Nikkei japonais .N225 a également terminé en légère hausse après avoir atteint son dernier record à Tokyo. .T

Le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud a bondi de plus de 3%, un mouvement principalement tiré par les fabricants de puces Samsung et SK Hynix et qui, comme l'a souligné Reid de la Deutsche Bank, a porté le gain du KOSPI cette année à un peu moins de 50%.

Les marchés pétroliers ont oscillé entre-temps , car les inquiétudes persistaient quant à la menace sur l'approvisionnement liée à un conflit militaire potentiel entre les États-Unis et l'Iran.

Les deux parties tiendront le dernier cycle de négociations à Genève jeudi afin de résoudre leur différend nucléaire de longue date et d'éviter de nouvelles frappes américaines sur l'Iran à la suite d'un renforcement militaire à grande échelle.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté jusqu'à 71,20 dollars le baril en Asie, mais ont baissé jusqu'à 70,40 dollars à Londres. Le pétrole brut américain CLc1 a également baissé d'environ 0,5 % à 65,09 dollars. O/R

L'or <XAU= >, valeur refuge, a augmenté de 0,5 % à 5 190 $ l'once, bien qu'il reste en dessous de la série de records qu'il a atteints à la fin du mois dernier. GOL/

"Les tensions persistantes entre l'Iran et les États-Unis et l'incertitude entourant l'économie mondiale avec les tarifs douaniers du président Donald Trump sont un catalyseur haussier", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste externe du groupe bancaire Swissquote.