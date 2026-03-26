Les actions Meta chutent par crainte que les verdicts américains n'ouvrent la voie à un déluge de poursuites judiciaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'experts aux paragraphes 5-6, 12, mise à jour des actions aux paragraphes 1,7; ajout de graphiques) par Harshita Mary Varghese et Anhata Rooprai

Les actions de Meta Platforms META.O ont chuté de 7 % jeudi après que deux verdicts l'aient tenue pour responsable des dommages causés aux jeunes utilisateurs, ce qui a fait craindre que le géant des médias sociaux ne doive revoir les pratiques de conception qui ont sous-tendu son activité publicitaire tentaculaire.

Bien que les amendes prononcées à l'issue des procès du Nouveau-Mexique et de Los Angeles ne s'élèvent qu'à quelques centaines de millions de dollars, les experts et les investisseurs ont déclaré que ces verdicts pourraient ouvrir la voie à une vague de litiges qui contourneraient la loi fédérale, laquelle a longtemps protégé les plateformes en ligne de toute responsabilité en matière de contenu généré par les utilisateurs.

Cette stratégie, qui consiste à cibler la conception des plateformes, pourrait s'avérer cruciale dans les milliers de procès intentés aux États-Unis contre les plateformes de médias sociaux, ce qui pourrait se traduire par des milliards de dollars d'amendes et imposer des changements susceptibles de modifier l'attitude des investisseurs à l'égard des actions, selon les experts.

Ces décisions ajoutent une nouvelle couche d'incertitude pour Meta, au moment même où elle mise des dizaines de milliards de dollars sur l'IA, ce qui a déjà déstabilisé certains investisseurs.

"Ces décisions ne brisent pas le modèle d'entreprise aujourd'hui, mais elles augmentent l'éventail des résultats concernant les flux de trésorerie futurs et la structure des marges", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

Les investisseurs de Meta "réévaluent les risques juridiques et réglementaires après les récents verdicts", a-t-il ajouté.

Les actions de Meta se négocient à des niveaux proches de leur plus bas niveau depuis 10 mois. Alphabet a perdu 2,8 %, tandis que Snap SNAP.N , la société mère de Snapchat, a chuté de 12,5 %.

La bataille juridique risque de se prolonger, car Meta et Google, également jugés responsables dans les procès, prévoient de faire appel des verdicts.

Mercredi, le jury de Los Angeles a déclaré Meta et Google responsables de la dépression d'une jeune femme liée à une prétendue addiction à Instagram et YouTube, lui accordant 6 millions de dollars de dommages et intérêts. Dans l'affaire du Nouveau-Mexique, les jurés ont condamné Meta à payer 375 millions de dollars pour avoir trompé les utilisateurs sur la sécurité de ses plateformes pour les enfants et avoir permis leur exploitation.

Snap et TikTok étaient également défendus dans le procès en Californie. Tous deux ont conclu un accord avec le plaignant avant le début du procès.

Meta et d'autres entreprises de médias sociaux sont confrontées à plus de 2 400 affaires centralisées devant un juge unique du tribunal fédéral de Californie pour des allégations selon lesquelles leurs plateformes ont porté atteinte à la santé mentale de jeunes utilisateurs, et à des milliers d'autres affaires regroupées devant le tribunal de l'État de Californie.

"Financièrement, les verdicts multiples pourraient totaliser des milliards de dollars en dommages et intérêts et en frais de justice, surtout si les tribunaux tiennent la société (Meta) pour responsable de la conception de la plateforme plutôt que du seul contenu des utilisateurs", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.