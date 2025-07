Les actions mèmes réduisent leurs gains avec Krispy Kreme et GoPro, qui ont été fortement vendues à découvert, rejoignant la frénésie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les investisseurs de détail s'emparent de Krispy Kreme et de GoPro; les actions réduisent leurs gains

*

Les actions de Kohl's s'inversent avec Opendoor

*

1-800-Flowers.Com, Beyond Meat réduisent leurs gains

*

Près d'un quart des commandes d'actions américaines proviennent de négociants en valeurs mobilières - JPM

(Mise à jour des prix) par Shashwat Chauhan, Medha Singh et Johann M Cherian

L'enthousiasme des investisseurs s'est estompé mercredi pour le dernier rallye des actions mèmes , les actions de Krispy Kreme DNUT.O et de GoPro GPRO.O , fortement vendues à découvert, ayant perdu leurs plus hauts niveaux antérieurs, un jour après que les investisseurs de détail se soient rués sur les actions de la société de grands magasins Kohl's.

Les investisseurs individuels ont parié sur des poches plus risquées du marché, y compris les cryptomonnaies et les actions de consommation à bas prix, alors que le marché boursier plus large s'envole vers des sommets record sur les espoirs d'une économie résiliente et d'un apaisement des tensions commerciales. Les actions de la chaîne de beignets Krispy Kreme, dont près de 32 % du flottant a fait l'objet d'une vente à découvert, ont fortement réduit les gains antérieurs et ont augmenté de près de 2 % à 4,17 $ par rapport à leur plus haut de séance de 5,73 $. L'action a augmenté de près de 27 % mardi et le volume des transactions pour les deux jours a été généralement élevé. Mercredi, environ 134 millions d'actions ont changé de mains, contre 44 millions lors de la séance précédente. L'action figurait parmi les titres les plus actifs sur Stocktwits, une plateforme de médias sociaux axée sur les investisseurs particuliers. Les actionsdu fabricant de caméras d'action GoPro étaient en hausse d'environ 17 % à 1,61 $ après avoir atteint leur plus haut niveau depuis la fin mars 2025. L'entreprise de viande était en hausse de 2,75 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 4 décembre. Le marché plus large, avec la force des secteurs de la technologie et des cryptomonnaies , "a encouragé un état d'esprit de risque, enhardissant les commerçants de détail à plonger dans des jeux spéculatifs", a écrit Daniela Sabin Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com. Elle ajoute que "les risques sont tout aussi importants que les récompenses" "Ces hausses sont souvent déconnectées des fondamentaux des entreprises et peuvent s'inverser violemment. Les traders qui poursuivent l'élan sans stratégie de sortie risquent de se retrouver avec des pertes douloureuses", a déclaré Sabin Hathorn, ajoutant que les rallyes des mèmes ont tendance à être "spectaculaires à la hausse et tout aussi rapides à la baisse" L'élan actuel a ravivé les souvenirs de la frénésie des mèmes sur Reddit en 2021, lorsque des investisseurs amateurs ont fait grimper les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop

GME.N et de la chaîne de cinémas AMC AMC.N , brûlant les fonds spéculatifs qui se trouvaient de l'autre côté de l'opération.

Opendoor Technologies OPEN.O , une plateforme de commerce électronique pour l'immobilier résidentiel, a été l'un des premiers titres à rejoindre la vague de mèmes actuelle. Cependant, bien qu'il soit toujours en hausse de plus de 300 % pour le mois jusqu'à présent, il est en baisse de plus de 23 % sur la journée à 2,20 $, loin de son plus haut de juillet de 4,97 $.

Certains acteurs du marché ont attribué la hausse d'Opendoor aux publications sur X.com la semaine dernière par le gestionnaire de portefeuille d'EMJ Capital, Eric Jackson, qui a déclaré que son fonds spéculatif avait pris une position dans Opendoor et prévoyait qu'elle atteindrait 82 dollars à long terme.

EMJ Capital n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters pour plus de détails sur sa position dans la société.

Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, a déclaré que, tout comme Ryan Cohen a fait démarrer le commerce des mèmes boursiers en 2020 avec GameStop GME.N , le même scénario s'est déroulé avec EMJ Capital et Opendoor.

REDDIT RALLY

La plateforme de médias sociaux Reddit's r/WallStreetBets, le 40e plus grand subreddit avec 19 millions de membres, était en effervescence avec des captures d'écran de paris haussiers sur Opendoor et Kohl's par des traders amateurs.

"Très bien les dégénérés, il faut qu'on parle. OPEN s'est arraché. KSS a suivi. Mais ces cycles vont toujours par trois, et il nous manque la dernière pièce. Je pense que c'est DNUT", a posté un utilisateur de Reddit sous le pseudonyme Enodios sur le subreddit. Kohl's KSS.N a fait un bond de 37,6 % sur mardi, avec l'afflux quotidien le plus important de la part des commerçants "mom-and-pop" depuis environ trois ans, selon les données de Vanda Research. Mais mercredi, il a semblé illustrer la nature inconstante des actions mèmes avec une baisse de 16% sur la journée.

Le distributeur de cadeaux en ligne 1-800-Flowers.Com

FLWS.O , avec un intérêt à découvert sur 71,66% de son flottant, était en hausse de 7,8% après avoir augmenté de près de 27% plus tôt dans la journée. Les mouvements de Beyond Meat et de 1-800-Flowers.Com étaient les plus susceptibles de subir un "short squeeze", selon Ortex.

Un "short squeeze" se produit lorsque les investisseurs qui ont vendu des actions empruntées dans l'espoir de gagner de l'argent grâce à la baisse du prix de l'action sont forcés d'acheter des actions pour clôturer leurs positions perdantes.

"Les deux titres étant en hausse avant le marché, la probabilité que cette dynamique se mette en place augmente, en particulier pour BYND, où la demande d'emprunt est déjà élevée", a déclaré Peter Hillerberg d'Ortex.

Environ un quart du total des ordres sur le marché boursier américain est attribuable aux traders de détail, selon les données de J.P.Morgan.

Pineapple Financial PAPL.K , en hausse de 68 % à 5,88 $, a enregistré 24 millions d'actions contre un volume de moins d'un million d'actions lors de la séance précédente. Il a atteint un sommet de 9,53 $ plus tôt dans la journée de mercredi.