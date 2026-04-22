Les actions liées aux cryptomonnaies augmentent alors que le bitcoin dépasse les 79 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain augmentent mercredi, alors que le bitcoin BTC= atteint son plus haut niveau depuis le début du mois de février ** Les actifs plus risqués bénéficient d'un coup de pouce après que le président américain Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran

** Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, gagne 4,3 % pour atteindre environ 79 004 $; l'Ether ETH= augmente de 4,3 % pour atteindre environ 2 417 $

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O fait un bond de >7%

** Stratégie, grande détentrice de BTC, MSTR.O bondit >10% ** La plateforme de commerce de détail Robinhood Markets

HOOD.O a augmenté de 4%. HOOD a déclaré mercredi que son fonds de capital-risque a investi 75 millions de dollars dans le fabricant de ChatGPT, OpenAI

** Les actions des mineurs de cryptomonnaies sont en hausse: Riot Platforms RIOT.O 6%, Mara Holdings MARA.O 7%, Bit Digital BTBT.O 10%, CleanSpark CLSK.O 9% ** Les actions liées à l'Ether bondissent: BTCS BTCS.O 9%, Bitmine Immersion Technologies BMNR.A 7% et Sharplink Gaming

SBET.O environ 4%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ont tous deux augmenté de plus de 5 %, tandis que iShares Ethereum Trust ETF ETHA.O a également augmenté de plus de 5 %