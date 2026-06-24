Les actions indonésiennes progressent après que le MSCI a prolongé son examen jusqu'en novembre

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Les actions indonésiennes ont légèrement progressé mercredi après que le MSCI a reporté à novembre son examen du statut de marché émergent du pays afin d'évaluer la série de mesures de réforme mises en œuvre par Jakarta.

L'indice de référence indonésien .JKSE a gagné 0,34 % en début de séance mercredi. L'indice affiche une baisse de 29 % depuis le début de l'année, ce qui en fait le marché boursier majeur le moins performant au monde.

Les actifs indonésiens ont été malmenés depuis janvier , lorsque MSCI a gelé les actions du pays dans ses indices et laissé entrevoir la possibilité d’un déclassement au statut de marché « frontier », ce qui a entraîné une vague de réformes, notamment des mesures visant à augmenter les niveaux de flottant.

Mardi soir, l’indiceur a qualifié ces mesures d’« avancée dans la bonne direction », mais a averti qu’il envisagerait des options telles qu’une consultation sur un déclassement au statut de marché « frontier » si des progrès suffisants n’étaient pas constatés d’ici son examen de novembre.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, a déclaré que ce résultat était conforme aux attentes du marché, le ton de la déclaration de MSCI étant plus prudent que purement négatif.

« Ce qui ressort, c’est le virage clair vers la mise en œuvre et des résultats mesurables, ce qui indique que les réformes annoncées ne suffisent pas à elles seules », a déclaré M. Tan.

« Le report de l’examen à novembre maintient la pression sur les régulateurs et repousse de fait la décision à plus tard. »

L’autorité de régulation financière indonésienne a déclaré mercredi que l’annonce de MSCI servirait de catalyseur pour renforcer et accélérer les programmes de réforme des marchés de capitaux lancés depuis janvier.

En avril, MSCI avait prolongé jusqu’en juin son examen des marchés indonésiens, puis, en mai, avait retiré de ses indices plusieurs entreprises, dont la plupart étaient liées à des magnats.