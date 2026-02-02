Les actions indonésiennes chutent après le bouleversement de la semaine dernière et la déroute de 80 milliards de dollars

Les actions perdent 4 % après avoir chuté de 7 % la semaine dernière

Focus sur la réponse de l'Indonésie aux préoccupations du MSCI

Les investisseurs s'inquiètent de la santé budgétaire et de l'indépendance de la banque centrale

Les actions indonésiennes ont chuté lundi après une semaine tumultueuse au cours de laquelle un avertissement de MSCI sur les problèmes de transparence a déclenché une déroute du marché de 80 milliards de dollars et les principaux régulateurs financiers du pays ont démissionné.

L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE a chuté de plus de 4% dans les premiers échanges après avoir glissé de près de 7% la semaine dernière, sa plus forte baisse en un an. Les actions indonésiennes ont récupéré quelques pertes vendredi après que le gouvernement ait mis en place une série de mesures pour apaiser certaines des inquiétudes du fournisseur d'indices MSCI .

L'autorité indonésienne des services financiers (OJK) a annoncé vendredi en fin de journée que son chef avait démissionné, ainsi que trois hauts fonctionnaires, dont son adjoint et le responsable des marchés de capitaux. Le directeur de la Bourse d'Indonésie, Iman Rachman, a également démissionné vendredi.

Ces départs font suite aux inquiétudes exprimées mercredi par MSCI au sujet de la transparence de la propriété et des transactions des actions indonésiennes, avertissant que le marché pourrait être rétrogradé au statut de "frontière" s'il ne résolvait pas ces problèmes d'ici au mois de mai.

Jeffrosenberg Lim, responsable de la recherche à la Maybank Sekuritas, a déclaré que le marché pourrait initialement réagir aux démissions par "l'incertitude et les questions"

"Cela pourrait agir comme un catalyseur négatif à court terme au début... La vitesse à laquelle l'optimisme du marché reviendra dépendra de la capacité du gouvernement à nommer des dirigeants crédibles et à présenter une feuille de route de réforme claire et complète pour un marché des capitaux plus sain", a déclaré M. Lim.

LES INQUIÉTUDES BUDGÉTAIRES ÉBRANLENT LES INVESTISSEURS MONDIAUX

Les investisseurs internationaux se sont précipités vers la sortie en raison des inquiétudes croissantes concernant le président Prabowo Subianto , qui pourrait creuser le déficit budgétaire et accroître l'implication de l'État dans les marchés financiers.

Les investisseurs s'inquiètent également de l'indépendance de la banque centrale depuis que le neveu de Prabowo a été nommé à la Banque d'Indonésie en janvier. La roupie indonésienne IDR= est restée bloquée près d'un plancher record de 16 985 pour un dollar américain, qu'elle a atteint en janvier. La dernière fois, elle était à 16 775.

Les étrangers ont vendu un montant net d'environ 736 millions de dollars d'actions depuis mercredi, selon les données de la bourse. Ils ont vendu pour 1 milliard de dollars d'actions en 2025.

Samedi, le régulateur financier indonésien a nommé Friderica Widyasari Dewi comme chef intérimaire et Hasan Fawzi comme chef exécutif pour les marchés de capitaux, une décision qui, selon les analystes, pourrait aider à apaiser les nerfs des investisseurs.

"Nous voyons ces nominations d'un œil positif, car les nouveaux dirigeants ont une expérience pratique en matière de transactions, de compensation, de règlement et de conservation, des domaines clés mis en évidence par MSCI, et devraient être en mesure d'agir rapidement sur l'exécution", ont déclaré les stratèges de Citi dans une note.

"La volatilité à court terme pourrait persister, mais les piliers de soutien devraient aider à stabiliser les marchés. Nous pensons que les réformes et les flux domestiques devraient soutenir le sentiment, suggérant que le recul de MSCI pourrait être temporaire."