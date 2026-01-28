 Aller au contenu principal
Les actions indonésiennes chutent alors que le MSCI signale un risque d'investissabilité
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 06:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

MSCI cite le manque de transparence des données relatives à l'actionnariat et au flottant

*

Le fournisseur d'indices gèle les modifications apportées aux indices concernant l'Indonésie

*

Possibilité de rétrograder au statut de marché frontière si les problèmes de transparence persistent

*

L'indice composite de référence de Jakarta chute de 7 %

(Ajout de commentaires de MSCI et d'IDX ainsi que des informations de fond tout au long de l'article)

Les actions indonésiennes ont chuté de 7 % mercredi après que le fournisseur d'indices MSCI a signalé un risque d'investissabilité, citant un manque de transparence dans la structure de l'actionnariat et les données sur le flottant, et évoquant la possibilité de rétrograder les marchés d'actions indonésiens.

MSCI MSCI.N a déclaré qu'il réévaluerait l'accessibilité du marché indonésien pour les investisseurs mondiaux si aucune amélioration significative de la transparence n'était constatée d'ici le mois de mai. Cette réévaluation pourrait entraîner une baisse de la pondération des actions indonésiennes dans les indices MSCI des marchés émergents, voire une rétrogradation au statut de marché frontière.

Elle a également fait part aux investisseurs de ses "préoccupations quant à la possibilité d'un comportement de négociation coordonné qui compromet la formation correcte des prix". Dans l'intervalle, MSCI a déclaré qu'elle n'apporterait aucune modification à ses indices concernant l'Indonésie.

La Bourse d'Indonésie (IDX), l'institution de dépôt et de règlement des titres (KSEI) et le régulateur financier OJK discutent de la question avec MSCI, a déclaré l'IDX aux journalistes.

"Auparavant, nous avons amélioré la transparence en publiant des annonces de données sur le flottant sur le site web de l'IDX", a déclaré le secrétaire de l'IDX, Kautsar Primadi Nurahmad.

"Toutefois, si MSCI estime que cela n'est pas suffisant, nous poursuivrons les discussions sur la transparence des données conformément à la proposition de MSCI afin de parvenir à un accord."

Le KSEI et l'OJK n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les indices de MSCI servent de référence en matière de performance des prix des actions.

La société basée à New York a déclaré qu'en ce qui concerne l'Indonésie, elle interromprait immédiatement tout ajout à ses indices et gèlerait les augmentations de ses estimations du nombre d'actions disponibles à l'achat par les investisseurs internationaux pour "atténuer les risques de rotation des indices et d'investissabilité".

"Nous pensons que l'Indonésie pourrait faire l'objet d'un sentiment négatif si MSCI décidait de réduire la pondération de l'Indonésie dans l'indice MSCI Emerging Markets (EM)", a déclaré William Simadiputra, responsable de la recherche sur l'Indonésie chez la banque singapourienne DBS.

"Toutefois, nous pensons que le risque de baisse sera probablement limité en raison de la persistance des sorties de capitaux étrangers depuis 2025."

Le principal marché boursier d'Asie du Sud-Est est déjà en proie à des sorties de capitaux étrangers en raison de la faiblesse de la monnaie et des inquiétudes suscitées par le creusement du déficit budgétaire et l'autonomie de la banque centrale .

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 13,96 billions de rupiahs (834 millions de dollars) d'actions en 2025, la pire année de sortie de capitaux depuis 2020, et la vente s'est poursuivie en janvier, selon les données du LSEG.

Néanmoins, l'indice de référence des prix des actions indonésiennes a fait un bond de plus de 20 % en 2025 et a battu des records à plusieurs reprises au cours de l'année, ce qui en fait l'un des marchés les plus performants de la région.

L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE a chuté de 7,9 % mercredi pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début du mois de novembre. Il s'est négocié pour la dernière fois à environ 7 % de moins vers midi.

(1 $ = 16 730,0000 roupies)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

