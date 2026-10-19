Les actions indonésiennes chutent à leur plus bas niveau depuis six ans, sous l'effet de l'avertissement de MSCI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions ont chuté de bien plus de 40 % en 2026, la pire performance parmi les principaux indices

* Les sorties de capitaux des investisseurs étrangers s'élèvent à 4,88 milliards de dollars cette année

* L'attention se porte sur la réaction de Jakarta face à la menace de déclassement par MSCI

(Ajout des évolutions du marché aux paragraphes 1 et 2, et des commentaires de l'analyste aux paragraphes 8 et 9)

par Ankur Banerjee

Les actions indonésiennes ont chuté lundi à leur plus bas niveau depuis six ans, l'avertissement de MSCI concernant une éventuelle exclusion de ses indices mondiaux l'année prochaine ayant ébranlé le moral déjà fragile des investisseurs , ce qui a attiré davantage l'attention sur la manière dont Jakarta compte apaiser les inquiétudes de l'indiceur.

L'indice de référence de Jakarta .JKSE a chuté de plus de 5 % en début de séance lundi, après avoir plongé de 11,6 % vendredi, alors que les marchés les moins performants au monde ont été secoués par l'annonce de l'indiceur MSCI indiquant qu'il envisageait de faire passer l'Indonésie au statut « autonome » , au lieu de son statut actuel de « marché émergent ».

Un passage au statut « autonome » risquerait de couper la plus grande économie d’Asie du Sud-Est des flux de capitaux internationaux, de la reléguer au rang de marché peu attractif pour les investisseurs et de la regrouper avec d’autres marchés autonomes, parmi lesquels figurent le Liban et le Zimbabwe.

Cette mesure, plus sévère que prévu, a accru la pression sur les régulateurs et les responsables financiers indonésiens.

Lundi, la Bourse d’Indonésie JKmad.JK a annoncé avoir abaissé son seuil de rejet automatique de 15 % à 7 % afin de donner aux investisseurs « l’occasion d’évaluer et d’assimiler les informations disponibles, les aidant ainsi à prendre de meilleures décisions d’investissement fondées sur les fondamentaux économiques de l’Indonésie ».

Cette décision fait suite à une réunion tenue ce week-end entre l’autorité de régulation financière et les acteurs des marchés de capitaux, notamment des analystes et des économistes.

Vendredi, un régulateur indonésien a également annoncé des sanctions à l’encontre de personnes impliquées dans une présumée manipulation des cours des actions de trois entreprises, les amendes s’élevant à un total de 2 100 milliards de roupies (116,4 millions de dollars).

Angus Mackintosh, spécialiste de l’ASEAN chez Aletheia Capital à Singapour, a déclaré que le fait que ces amendes aient été annoncées vendredi suggère que l’Autorité indonésienne des services financiers (OJK) travaillait sur cette affaire depuis un certain temps.

“Ces amendes constituent une avancée positive, mais une action concertée est nécessaire pour asseoir l’autorité de l’OJK et prendre des mesures directes à l’encontre de certains acteurs bien connus impliqués dans des abus de marché”, a-t-il déclaré.

MSCI avait menacé en janvier de déclasser l’Indonésie au statut de « marché frontalier » en raison de l’opacité de la structure de propriété et des pratiques de transactions, mais a déclaré vendredi que l’absence de progrès pour remédier à ces préoccupations signifiait que même un déclassement à ce statut ne refléterait pas la gravité des problèmes.

“La charge de la preuve s’est inversée: pour éviter la reclassification, il faudra apporter des preuves claires que les réformes annoncées ont été mises en œuvre de manière cohérente et ont amélioré de manière significative le fonctionnement du marché”, ont déclaré les stratèges de Goldman Sachs dans une note.

RISQUES PLUS LARGES LIÉS À L’AVERTISSEMENT DE MSCI

Goldman Sachs estime qu’un retrait complet de l’indice MSCI pourrait déclencher 5,6 milliards de dollars de sorties de capitaux passives. Les fonds actifs indexés sur ces indices détiennent plus de 8 milliards de dollars, même si toute vente serait discrétionnaire plutôt que dictée par l’indice de référence, ont-ils écrit.

Les investisseurs étrangers ont vendu, en termes nets, pour 4,88 milliards de dollars d’actions indonésiennes depuis le début de l’année, ce qui les met en passe d’enregistrer la plus forte sortie annuelle depuis au moins 16 ans.

Aninda Mitra, responsable de la stratégie macroéconomique et d’investissement pour l’Asie chez BNY Investments, a déclaré que l’exposition des investisseurs étrangers aux actions indonésiennes s’était réduite à un point tel qu’“il ne devrait plus y avoir beaucoup de baisse supplémentaire à partir de là”.

“Mais dans le même temps, même s’il existe des entreprises et des banques intéressantes et aux fondamentaux solides, il sera plus difficile d’attirer des capitaux en quantités suffisantes dans ce contexte”, a-t-il ajouté.

L’avertissement de MSCI aggrave la situation pour le gouvernement du président Prabowo Subianto, qui a essuyé une série de revers cette année, Moody’s et Fitch ayant abaissé leurs perspectives de notation souveraine à “négative” plus tôt en 2026.

Les investisseurs s’inquiètent également des répercussions au-delà du marché boursier, qui pèse 500 milliards de dollars, la roupie IDR= s’étant affaiblie à 18 040 pour un dollar, non loin du plus bas historique de 18 190 atteint en juin.

“Notre principale préoccupation ne réside pas dans les ventes liées à l’indice en elles-mêmes,” a déclaré Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments à Singapour, “mais dans les répercussions potentielles à court terme sur la roupie et les rendements obligataires nationaux, où les perturbations du marché pourraient se traduire par un resserrement des conditions financières et un impact plus significatif sur l’économie réelle.”

(1 dollar = 18.040,0000 roupies)