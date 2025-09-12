Les actions indiennes du secteur de la défense sont en passe de connaître leur meilleure semaine depuis 4 mois grâce à l'augmentation des commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions de défense indiennes

.NIFTYINDDEFENCE gagnent 7% cette semaine après de nombreuses commandes passées par les entreprises de l'indice

** Le sous-indice est en passe de connaître sa meilleure journée et sa meilleure semaine depuis près de quatre mois, lorsqu'il bondit de grâce à la promotion de l'équipement indigène dans le contexte du conflit entre l'Inde et le Pakistan

** Le poids lourd Hindustan Aeronautics HIAE.NS bondit de 7,4% cette semaine après avoir signé un pacte de transfert de technologie avec l'ISRO, sa branche commerciale et son organisme de réglementation pour fabriquer des véhicules de lancement en orbite terrestre basse

** MTAR Technologies MTAR.NS augmente de 22% après avoir remporté des commandes de piles à combustible pour l'énergie propre valant 3,86 milliards de roupies (44 millions de dollars) de la part de Bloom Energy BE.N .

** Paras Defence PRAF.NS obtient des commandes valant 266 millions de roupies de la part de l'unité India Optel appartenant au Ministère de la Défense; en hausse de 5% aujourd'hui

** Mazagon Dock MAZG.NS et son partenaire allemand Thyssenkrupp TKAG.DE entament des négociations avec la marine indienne sur un projet de sous-marin de 5 milliards de dollars , MAZG a augmenté de 9% cette semaine

** NIFTYINDDEFENCE gagne environ 24% depuis le début de l'année

(1 $ = 88,2575 roupies indiennes)