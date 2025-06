Les actions hésitent, le dollar chute, l'angoisse commerciale persiste

Les actions asiatiques ont légèrement augmenté mardi, tandis que le dollar est tombé à son plus bas niveau en six semaines, alors que les politiques commerciales américaines erratiques ont assombri les marchés et que les investisseurs sont devenus défensifs avant les développements clés plus tard dans la semaine. Le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping s'entretiendront probablement à l'adresse cette semaine, a déclaré lundi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, quelques jours après que M. Trump a accusé la Chine de violer un accord visant à réduire les droits de douane et les restrictions commerciales. L'appel entre les deux dirigeants sera suivi de près par les marchés pour voir si le coup porté par les droits de douane aux actions mondiales et au dollar cette année pourrait bénéficier d'un certain répit ou s'amplifier, alors que les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde couvent . Les données de lundi ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un troisième mois consécutif en mai et que les fournisseurs ont mis le plus de temps depuis près de trois ans à livrer leurs intrants dans un contexte de droits de douane. "L'ISM de mai a montré que la pression tarifaire commence à se faire sentir pour les fabricants qui constatent un ralentissement de l'activité, des délais de livraison plus longs et une diminution des stocks", ont déclaré les économistes de Wells Fargo. L'activité des usines chinoises en mai s'est également contractée pour la première fois en huit mois, selon une enquête du secteur privé publiée mardi, ce qui indique que les droits de douane américains commencent à nuire aux fabricants. La situation sombre du commerce mondial a fait chuter les contrats à terme américains au début de la session asiatique, ne parvenant pas à maintenir les légers gains réalisés au cours de la session au comptant sur Wall Street pendant la nuit. Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 et du S&P 500 ESc1 étaient tous deux en baisse de 0,2 %. En Europe, l'EUROSTOXX 50 STXEc1 a progressé de 0,28% et le FTSE FFIc1 de 0,15%. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a inversé les pertes initiales pour s'échanger en dernier lieu 0,6% plus haut, tandis que le Nikkei japonais .N225 a augmenté de 0,66%. "Trump a vraiment le sentiment dans la paume de ses mains une fois de plus", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index. "Je soupçonne que nous entendrons parler d'un 'appel vraiment formidable' ou de mots à cet effet", a-t-il ajouté, faisant référence à l'appel attendu entre Trump et Xi. "Mais nous devrons attendre la confirmation de la Chine, qui a tendance à prendre son temps sur ces questions. Jusqu'à ce que nous obtenions une confirmation concrète, l'action des prix pourrait être chancelante et vulnérable aux fausses cassures... nous devons également tenir compte de la date limite du 4 juin pour les 'meilleurs accords commerciaux' de la part des partenaires commerciaux des États-Unis." En Chine, les marchés continentaux sont revenus d'une pause prolongée sur une note modérée, avec l'indice CSI300 blue-chip .CSI300 en hausse de 0,23% tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC a gagné 0,3%. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HIS a bondi de plus de 1%, rebondissant après le plus bas d'un mois enregistré lundi. LES CHIFFRES DE LA MASSE SALARIALE Le dollar =USD est tombé à son plus bas niveau en six semaines face à un panier de devises, à 98,58 mardi, avant la publication vendredi des chiffres de l'emploi non agricole aux Etats-Unis, qui permettront de prendre le pouls de l'activité dans la plus grande économie du monde. Une augmentation du chômage est l'un des rares développements qui pourrait amener la Réserve fédérale à envisager à nouveau une politique d'assouplissement, les investisseurs ayant largement renoncé à une réduction ce mois-ci ou le mois prochain. 0#USDIRPR L'euro EUR=EBS a atteint un sommet de six semaines plus tôt dans la session avant de limiter ses gains pour se négocier à 1,1426 $, tandis que la livre sterling GBP=D3 a baissé de 0,09% à 1,3532 $. Un rapport sur l'emploi américain plus faible serait un soulagement pour le marché du Trésor, où les rendements à 30 ans US30YT=RR continuent de flirter avec la barrière des 5%, les investisseurs exigeant une prime plus élevée pour compenser l'offre de dette en constante augmentation. US/ Le Sénat commencera cette semaine à examiner un projet de loi sur les impôts et les dépenses qui ajoutera environ 3,8 billions de dollars à la dette du gouvernement fédéral, qui s'élève à 36,2 billions de dollars. "Les données suggèrent que les primes à terme sont considérablement augmentées pour tenir compte des risques fiscaux, commerciaux, de crédit et géoéconomiques des États-Unis, ainsi que pour se protéger contre la dépréciation du dollar américain () ", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique pour l'Asie (hors Japon) chez Mizuho. Le dollar était en hausse de 0,35% contre le yen à 143,20 JPY=EBS , inversant une partie de sa baisse de 0,9% de la session précédente. Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mardi qu'il était important de prendre des décisions politiques sans idées préconçues, car l'incertitude sur les politiques tarifaires mondiales reste extrêmement élevée. Dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté sur les inquiétudes concernant l'offre, avec les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 augmentant de 0,88% à 65,20 $ le baril, tandis que le brut américain CLc1 a bondi de 1% à 63,13 $ le baril. O/R L'or au comptant XAU= a atteint son plus haut niveau en un mois à 3 392,03 $ l'once. GOL/