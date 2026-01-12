 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions hésitent, l'or reste ferme alors que Trump poursuit son banquier central
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 19:34

    Wall Street s'est stabilisée après des pertes précoces et le
dollar a chuté, tandis que l'or a atteint un nouveau sommet
lundi, alors que la menace de l'administration Trump d'inculper
le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a ravivé les
questions sur l'indépendance future de la banque centrale la
plus influente du monde.
M. Powell a opposé un refus inhabituellement véhément  à
la signification par le ministère de la Justice des citations à
comparaître devant un grand jury, ajoutant à ce que les
analystes de Morgan Stanley ont appelé une "cacophonie
d'événements qui bouleversent le marché" pour commencer ce qui
n'est que la deuxième semaine complète de l'année 2026.
Ladéclaration de Trumpselon laquelle il envisageait une action
militaire  après la répression des manifestations en Iran
a ajouté une tension potentielle supplémentaire après la capture
de Nicolas Maduro du Venezuela  et la suggestion que les
États-Unis pourraient essayer d'acquérir le Groenland .
    Les trois principaux indices de Wall Street ont glissé en
début de séance, mais l'indice de référence S&P 500  .SPX  et
l'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ont
ensuite flirté avec le territoire positif.
  
     Alors que le Dow Jones Industrial Average  .DJI est resté
en baisse de 0,12%, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 0,07%, et le
Nasdaq Composite  .IXIC  a augmenté de 0,33%, tous deux proches
de leurs records.
    "Le marché est habitué à beaucoup de va-et-vient en termes
de politique suggérée et de changements de politique suggérés.
Nous avons besoin de voir un certain type d'action avant que le
marché ne réagisse de manière significative", a déclaré Jordan
Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital
Partners.
  
     L'indice du dollar  =USD , mesuré par rapport à un panier
de devises majeures, a baissé de 0,37% à 98,87, avec l'euro
 EUR=  en hausse de 0,28% à 1,167 $.
    "Cela vient de mettre fin au rebond du dollar pour la
nouvelle année", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du
marché chez Bannockburn Global Forex à New York. "Les citations
à comparaître ont probablement pris le dessus sur la
géopolitique."
  
     L'or  XAU=  a profité de son statut de valeur refuge et a
augmenté de 2,38% à 4 617 dollars l'once, après avoir atteint un
record de 4 627 dollars plus tôt dans la session. L'argent a
également augmenté.  GOL/ 
    Les prix du pétrole se sont maintenus à un plus haut de près
de cinq semaines alors que la répression des manifestations
anti-gouvernementales en Iran a suscité des craintes
d'interruption des exportations, l'emportant sur les
perspectives d'une augmentation de l'offre en provenance du
Venezuela suite à l'intervention américaine dans ce pays membre
de l'OPEP, dont les exportations de pétrole sont depuis
longtemps soumises à des sanctions.  O/R  
    Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 0,22% à 59,25
dollars le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté de 0,41% à 63,61
dollars le baril. Les deux indices avaient clôturé la semaine
dernière à leurs niveaux les plus élevés depuis le 5 décembre.
  
    
    LE PLAFONNEMENT DES TAUX DES CARTES DE CRÉDIT ÉBRANLE LES
INVESTISSEURS
Les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont
chuté plus fortement que les autres secteurs, après l'appel de
Trump vendredi pour un plafond d'un an  sur les taux
d'intérêt des cartes de crédit à 10% à partir du 20 janvier.
Citigroup  C.N  a chuté de plus de 3 %. Bank of America  BAC.N 
a chuté deprès de 2 %, JPMorgan Chase  JPM.N de plus de 2 % et
US Bancorp  USB.N  de 2,5 %. Les sociétés financières Synchrony
Financial  SYF.N  et Capital One  COF.N  ont fortement chuté
mais se sont légèrement reprises pour être cotées toutes deux en
baisse de plus de 6%.  .N 
    "Sur la base de calculs très préliminaires, Citi serait la
plus touchée et US Bancorp la suivante", ont déclaré les
analystes de JPMorgan dans une note, expliquant que US Bancorp
"a des prêts de cartes de crédit avec des taux plus élevés, ce
qui implique qu'elle a plus de clients à risque". 
    Parmi les événements à surveiller de près cette semaine
figurent les données sur l'inflation aux États-Unis, les
chiffres du commerce en Chine et une série de résultats
américains, à commencer par JPMorgan  JPM.N  et BNY  BK.N 
mardi.
L'escalade spectaculaire  dans la lutte entre Powell et
Trump, qui remonte aux premières années de présidence du
banquier en 2018, restera probablement au premier plan.
    "Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la
banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des
taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à
Sydney.
    "Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre que
Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt
resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient."
    Les analystes de la Deutsche Bank ont fait le point sur les
différents facteurs que les marchés devront prendre en compte.
"(Remarquable et, dans l'ensemble, beaucoup d'opportunités pour
de grands titres dans les jours à venir", ont-ils déclaré dans
une note.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
54,905 USD NYSE -1,62%
BANK OF NY MELLON
119,410 USD NYSE +0,31%
CAPITAL ONE FINL
230,346 USD NYSE -7,56%
CITIGROUP
117,000 USD NYSE -3,55%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 570,01 Pts Index Ex +0,13%
EUR/USD SPOT
1,1672 USD Six - Forex 1 +0,32%
JPMORGAN CHASE
323,255 USD NYSE -1,83%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 769,93 Pts Index Ex +0,42%
NATIONAL AUSTRAL
24,190 EUR Tradegate +2,18%
Nikkei 225
51 939,89 Pts Six - Forex 1 +1,61%
Or
4 614,07 USD Six - Forex 1 +2,31%
Pétrole Brent
63,68 USD Ice Europ +1,05%
Pétrole WTI
59,32 USD Ice Europ +0,82%
S&P 500 INDEX
6 978,37 Pts CBOE +0,17%
STOXX Europe 600
610,95 Pts DJ STOXX +0,21%
SYNCHRONY FINANC
79,050 USD NYSE -8,98%
US BANCORP
53,840 USD NYSE -2,50%
USD/JPY SPOT
158,1315 Six - Forex 1 +0,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank