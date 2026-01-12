Les actions hésitent, l'or reste ferme alors que Trump poursuit son banquier central

Wall Street s'est stabilisée après des pertes précoces et le dollar a chuté, tandis que l'or a atteint un nouveau sommet lundi, alors que la menace de l'administration Trump d'inculper le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a ravivé les questions sur l'indépendance future de la banque centrale la plus influente du monde. M. Powell a opposé un refus inhabituellement véhément à la signification par le ministère de la Justice des citations à comparaître devant un grand jury, ajoutant à ce que les analystes de Morgan Stanley ont appelé une "cacophonie d'événements qui bouleversent le marché" pour commencer ce qui n'est que la deuxième semaine complète de l'année 2026. Ladéclaration de Trumpselon laquelle il envisageait une action militaire après la répression des manifestations en Iran a ajouté une tension potentielle supplémentaire après la capture de Nicolas Maduro du Venezuela et la suggestion que les États-Unis pourraient essayer d'acquérir le Groenland . Les trois principaux indices de Wall Street ont glissé en début de séance, mais l'indice de référence S&P 500 .SPX et l'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ont ensuite flirté avec le territoire positif. Alors que le Dow Jones Industrial Average .DJI est resté en baisse de 0,12%, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,07%, et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 0,33%, tous deux proches de leurs records. "Le marché est habitué à beaucoup de va-et-vient en termes de politique suggérée et de changements de politique suggérés. Nous avons besoin de voir un certain type d'action avant que le marché ne réagisse de manière significative", a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners. L'indice du dollar =USD , mesuré par rapport à un panier de devises majeures, a baissé de 0,37% à 98,87, avec l'euro EUR= en hausse de 0,28% à 1,167 $. "Cela vient de mettre fin au rebond du dollar pour la nouvelle année", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York. "Les citations à comparaître ont probablement pris le dessus sur la géopolitique." L'or XAU= a profité de son statut de valeur refuge et a augmenté de 2,38% à 4 617 dollars l'once, après avoir atteint un record de 4 627 dollars plus tôt dans la session. L'argent a également augmenté. GOL/ Les prix du pétrole se sont maintenus à un plus haut de près de cinq semaines alors que la répression des manifestations anti-gouvernementales en Iran a suscité des craintes d'interruption des exportations, l'emportant sur les perspectives d'une augmentation de l'offre en provenance du Venezuela suite à l'intervention américaine dans ce pays membre de l'OPEP, dont les exportations de pétrole sont depuis longtemps soumises à des sanctions. O/R Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,22% à 59,25 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté de 0,41% à 63,61 dollars le baril. Les deux indices avaient clôturé la semaine dernière à leurs niveaux les plus élevés depuis le 5 décembre. LE PLAFONNEMENT DES TAUX DES CARTES DE CRÉDIT ÉBRANLE LES INVESTISSEURS Les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont chuté plus fortement que les autres secteurs, après l'appel de Trump vendredi pour un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10% à partir du 20 janvier. Citigroup C.N a chuté de plus de 3 %. Bank of America BAC.N a chuté deprès de 2 %, JPMorgan Chase JPM.N de plus de 2 % et US Bancorp USB.N de 2,5 %. Les sociétés financières Synchrony Financial SYF.N et Capital One COF.N ont fortement chuté mais se sont légèrement reprises pour être cotées toutes deux en baisse de plus de 6%. .N "Sur la base de calculs très préliminaires, Citi serait la plus touchée et US Bancorp la suivante", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note, expliquant que US Bancorp "a des prêts de cartes de crédit avec des taux plus élevés, ce qui implique qu'elle a plus de clients à risque". Parmi les événements à surveiller de près cette semaine figurent les données sur l'inflation aux États-Unis, les chiffres du commerce en Chine et une série de résultats américains, à commencer par JPMorgan JPM.N et BNY BK.N mardi. L'escalade spectaculaire dans la lutte entre Powell et Trump, qui remonte aux premières années de présidence du banquier en 2018, restera probablement au premier plan. "Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney. "Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre que Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient." Les analystes de la Deutsche Bank ont fait le point sur les différents facteurs que les marchés devront prendre en compte. "(Remarquable et, dans l'ensemble, beaucoup d'opportunités pour de grands titres dans les jours à venir", ont-ils déclaré dans une note.