Les actions haussières bondissent après des débuts en fanfare à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août -

** Les actions de l'opérateur d'échange de crypto-monnaies Bullish BLSH.N en hausse de 11,5% avant le marché

** Les actions se négocient actuellement à 75,3 $ contre 37 $ lors de l'introduction en bourse ** La société est évaluée à ~ 13,16 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

** Le début de BLSH est une rare cotation américaine par une bourse de crypto-monnaie, rejoignant Coinbase COIN.O , la première entreprise de crypto-monnaie ajoutée à l'indice S&P 500

.SPX en mai ** La société a levé 1,11 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie en vendant 30 millions d'actions, au-dessus de sa fourchette de commercialisation déjà augmentée

** BLSH, dirigé par l'ancien président de la NYSE Tom Farley, gère une bourse offrant des crypto-monnaies au comptant, des contrats à terme et des produits dérivés

** JPMorgan, Jefferies et Citigroup ont été les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse