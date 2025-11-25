 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 047,50
+1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions grimpent, les rendements américains chutent en raison des attentes accrues de réduction des taux de la Fed
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 17:19

Les actions mondiales ont
augmenté mardi et étaient en passe de connaître une troisième
séance consécutive de hausse, les investisseurs restant
optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt par la
Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de décembre,
tandis que le dollar américain s'est détendu. 
    A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en baisse en
début de séance, plombés par la chute de Nvidia  NVDA.O , bien
que les baisses aient été quelque peu freinées par les gains
d'Alphabet  GOOGL.O , la société mère de Google. 
    Les investisseurs ont également passé au crible une
multitude de données économiques, dont certaines ont été
retardées en raison de la fermeture du gouvernement américain
pendant 43 jours. 
    Les ventes au détail ont augmenté  de 0,2% en
septembre après un gain non révisé de 0,6% en août, a déclaré le
département du Commerce, ce qui est inférieur à la hausse de
0,4% attendue par les économistes interrogés par Reuters. 
Un rapport séparé du Département du travail a montré que
l'indice des prix à la production pour la demande finale 
a augmenté  0,3% après une baisse non révisée de 0,1% en
août, ce qui correspond aux attentes, le coût des biens
énergétiques ayant augmenté et les producteurs ayant répercuté
certains droits de douane. 
    
"La fermeture de l'usine n'a pas aidé la tendance à la baisse
des dépenses de consommation. Le tableau de l'inflation a changé
plus que celui des dépenses de consommation", a déclaré Brian
Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à
Menomonee Falls, Wisconsin. 
"Avec les exemptions tarifaires pour de nombreux produits
alimentaires et la détente entre les États-Unis et la Chine,
l'ajustement des prix à la nouvelle réalité tarifaire n'est
peut-être pas terminé, mais il est peut-être plus proche de la
fin que du début
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 133,69 points,
soit 0,29%, à 46 581,96, le S&P 500  .SPX  a perdu 8,10 points,
soit 0,12%, à 6 697,02 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu
120,05 points, soit 0,52%, à 22 751,96. 
Le volume des transactions devrait diminuer à l'approche de la
fête américaine de Thanksgiving, jeudi, lorsque les marchés
seront fermés et auront une session abrégée vendredi. 
Alphabet  GOOGL.O  a atteint un record intrajournalier de 328,60
dollars et a progressé d'environ 3 % en approchant les 4 000
milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui en
ferait seulement la quatrième entreprise à atteindre cette
marque. The Information a rapporté  que Meta Platforms
 META.O  était en pourparlers avec Google pour dépenser des
milliards de dollars en puces de la société détenue par Alphabet
pour une utilisation dans ses centres de données à partir de
2027.
Les actions se sont redressées depuis vendredi après que le
président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que
les taux d'intérêt  pouvaient baisser à court terme, même
si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les
coûts d'emprunt devraient rester stables pour le moment, ce qui
a renforcé les attentes du marché concernant une réduction des
taux. Ces attentes ont été renforcées lundi par les commentaires
de Mary Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve
de San Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la
Fed, en faveur  d'une baisse des taux en décembre. 
L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a augmenté
de 1,73 points, soit 0,18%, à 984,04, tandis que l'indice
paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a augmenté de 0,76%.
Les rendements américains ont baissé  après la
surabondance de données, le rendement des obligations
américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  ayant baissé de
2,5 points de base à 4,011%. 
    Les marchés évaluent à 84,9% les chances d'une réduction de
25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de
décembre, en légère hausse par rapport aux 84,4% de la session
précédente et bien au-dessus des 50,1% d'il y a une semaine. 
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré
lors d'une interview télévisée  que la détérioration du
marché de l'emploi était due au fait que la banque centrale
avait fixé son objectif de taux d'intérêt à court terme.
Selon des données plus récentes publiées mardi par ADP, 
les employeurs privés américains ont supprimé en moyenne 13 500
emplois au cours des quatre semaines se terminant le 8 novembre.
En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar  =USD , qui
mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a
baissé de 0,41% à 99,79, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,45% à
1,1572 $.
La livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,6 % à 1,3182 $
avant l'annonce du budget britannique mercredi, tandis que les
traders se sont rués sur le marché des options à la recherche
d'une protection contre la hausse de la volatilité.
Les opérateurs ont surveillé de près les signes d'une éventuelle
intervention japonaise  dans le yen  JPY= , qui s'est
renforcé de 0,55% contre le billet vert à 156,05 par dollar,
mais qui est en baisse de 1,3% pour le mois. 
Le brut américain  CLc1  a chuté  2,72% à 57,24 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  a chuté à 61,78 dollars le baril, en
baisse de 2,51% après que des rapports de presse aient cité un
responsable américain disant que l'Ukraine avait accepté un
accord de paix.

Valeurs associées

ALPHABET-A
320,3000 USD NASDAQ +0,54%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 935,25 Pts Index Ex +1,05%
EUR/USD SPOT
1,1573 USD Six - Forex 1 +0,39%
GBP/USD SPOT
1,3195 Six - Forex 1 +0,66%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
628,6245 USD NASDAQ +2,54%
NASDAQ Composite
22 894,34 Pts Index Ex +0,10%
NVIDIA
174,9750 USD NASDAQ -4,15%
Nikkei 225
48 659,52 Pts Six - Forex 1 +0,07%
Or
4 146,62 USD Six - Forex 1 +0,23%
Pétrole Brent
62,30 USD Ice Europ -1,69%
Pétrole WTI
57,80 USD Ice Europ -1,83%
S&P 500
6 739,59 Pts CBOE +0,51%
S&P 500 INDEX
6 739,68 Pts CBOE +0,52%
STOXX Europe 600
568,01 Pts DJ STOXX +0,91%
USA BENCHMARK 10A
4,048 Rates -0,39%
USD/JPY SPOT
155,9050 Six - Forex 1 -0,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank