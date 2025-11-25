Les actions grimpent, les rendements américains chutent en raison des attentes accrues de réduction des taux de la Fed

Les actions mondiales ont augmenté mardi et étaient en passe de connaître une troisième séance consécutive de hausse, les investisseurs restant optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de décembre, tandis que le dollar américain s'est détendu. A Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en baisse en début de séance, plombés par la chute de Nvidia NVDA.O , bien que les baisses aient été quelque peu freinées par les gains d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google. Les investisseurs ont également passé au crible une multitude de données économiques, dont certaines ont été retardées en raison de la fermeture du gouvernement américain pendant 43 jours. Les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en septembre après un gain non révisé de 0,6% en août, a déclaré le département du Commerce, ce qui est inférieur à la hausse de 0,4% attendue par les économistes interrogés par Reuters. Un rapport séparé du Département du travail a montré que l'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté 0,3% après une baisse non révisée de 0,1% en août, ce qui correspond aux attentes, le coût des biens énergétiques ayant augmenté et les producteurs ayant répercuté certains droits de douane. "La fermeture de l'usine n'a pas aidé la tendance à la baisse des dépenses de consommation. Le tableau de l'inflation a changé plus que celui des dépenses de consommation", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, Wisconsin. "Avec les exemptions tarifaires pour de nombreux produits alimentaires et la détente entre les États-Unis et la Chine, l'ajustement des prix à la nouvelle réalité tarifaire n'est peut-être pas terminé, mais il est peut-être plus proche de la fin que du début Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 133,69 points, soit 0,29%, à 46 581,96, le S&P 500 .SPX a perdu 8,10 points, soit 0,12%, à 6 697,02 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 120,05 points, soit 0,52%, à 22 751,96. Le volume des transactions devrait diminuer à l'approche de la fête américaine de Thanksgiving, jeudi, lorsque les marchés seront fermés et auront une session abrégée vendredi. Alphabet GOOGL.O a atteint un record intrajournalier de 328,60 dollars et a progressé d'environ 3 % en approchant les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui en ferait seulement la quatrième entreprise à atteindre cette marque. The Information a rapporté que Meta Platforms META.O était en pourparlers avec Google pour dépenser des milliards de dollars en puces de la société détenue par Alphabet pour une utilisation dans ses centres de données à partir de 2027. Les actions se sont redressées depuis vendredi après que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt pouvaient baisser à court terme, même si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les coûts d'emprunt devraient rester stables pour le moment, ce qui a renforcé les attentes du marché concernant une réduction des taux. Ces attentes ont été renforcées lundi par les commentaires de Mary Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, en faveur d'une baisse des taux en décembre. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 1,73 points, soit 0,18%, à 984,04, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a augmenté de 0,76%. Les rendements américains ont baissé après la surabondance de données, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR ayant baissé de 2,5 points de base à 4,011%. Les marchés évaluent à 84,9% les chances d'une réduction de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de décembre, en légère hausse par rapport aux 84,4% de la session précédente et bien au-dessus des 50,1% d'il y a une semaine. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a déclaré lors d'une interview télévisée que la détérioration du marché de l'emploi était due au fait que la banque centrale avait fixé son objectif de taux d'intérêt à court terme. Selon des données plus récentes publiées mardi par ADP, les employeurs privés américains ont supprimé en moyenne 13 500 emplois au cours des quatre semaines se terminant le 8 novembre. En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,41% à 99,79, avec l'euro EUR= en hausse de 0,45% à 1,1572 $. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,6 % à 1,3182 $ avant l'annonce du budget britannique mercredi, tandis que les traders se sont rués sur le marché des options à la recherche d'une protection contre la hausse de la volatilité. Les opérateurs ont surveillé de près les signes d'une éventuelle intervention japonaise dans le yen JPY= , qui s'est renforcé de 0,55% contre le billet vert à 156,05 par dollar, mais qui est en baisse de 1,3% pour le mois. Le brut américain CLc1 a chuté 2,72% à 57,24 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 61,78 dollars le baril, en baisse de 2,51% après que des rapports de presse aient cité un responsable américain disant que l'Ukraine avait accepté un accord de paix.