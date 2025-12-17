Les actions fluctuent, le pétrole bondit en raison du blocus du Venezuela

Trump ordonne le blocage des pétroliers sanctionnés quittant ou entrant au Venezuela; les prix du pétrole augmentent

Les actions dérivent alors que les investisseurs regardent au-delà des données imprécises sur l'emploi aux États-Unis

Les actions du fabricant chinois de puces d'intelligence artificielle MetaX font un bond lors de leurs débuts sur le marché

Les décisions de la BoE, de la BCE et de la BOJ sont attendues

par Rae Wee

Les marchés boursiers mondiaux ont dérivé mercredi après une lecture mitigée de l'emploi américain qui n'a pas fait bouger l'aiguille sur les perspectives de taux dans ce pays, laissant les investisseurs dans l'attente de nouveaux indices pour leurs prochaines actions.

Les prix du pétrole ont grimpé après que le président américain Donald Trump a ordonné "un blocus total et complet" de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela, soulevant de nouvelles tensions géopolitiques à un moment où la demande est préoccupante.

Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont progressé de 1,6% à 56,16 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 ont augmenté de 1,54% à 59,84 dollars le baril, réduisant les pertes importantes de mardi. Les prix du pétrole ont chuté alors que la perspective d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine semblait se renforcer, augmentant les attentes d'un assouplissement des sanctions.

Sur le marché plus large, les actions ont été mixtes, les investisseurs ayant principalement regardé au-delà du rapport très attendu de mardi sur les emplois non agricoles aux États-Unis .

Alors que la croissance de l'emploi a rebondi plus que prévu en novembre après avoir connu sa plus forte baisse en près de cinq ans en octobre, le taux de chômage a augmenté à 4,6 %, son plus haut niveau depuis plus de quatre ans. Toutefois, les analystes ont déclaré que les données étaient très imprécises, car elles ont été affectées par la fermeture record du gouvernement pendant 43 jours.

"Les problèmes associés à la collecte des données laisseront beaucoup de personnes sceptiques quant à la lecture des derniers chiffres de l'emploi", a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex Europe.

"Néanmoins, nous pensons que la conclusion générale reste le sentiment que le marché du travail américain s'affaiblit à un rythme plus rapide que les décideurs politiques ne l'avaient prévu, même si l'on peut s'interroger sur le caractère réellement inquiétant de cette faiblesse."

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a gagné 0,35%, tandis que le Nikkei japonais

.N225 a augmenté de 0,28%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et le S&P 500

ESc1 ont légèrement fléchi, tandis que les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 ont baissé de 0,05%. Les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont augmenté de 0,1 %.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux suggèrent que les marchés prévoient toujours environ deux réductions des taux américains l'année prochaine, la dernière lecture du marché du travail ne changeant pas grand-chose aux attentes. 0#USDIRPR

Le prochain point d'information clé pour les investisseurs sera la publication jeudi du rapport sur l'inflation américaine de novembre.

"Pour l'instant, notre scénario de base reste deux réductions de taux de 25 points de base au premier semestre de l'année prochaine lors des réunions du FOMC de mars et de juin, avec les risques biaisés vers plus plutôt que moins de réductions en 2026", ont déclaré les économistes de Wells Fargo dans une note.

En Chine, les actions du fabricant de puces d'intelligence artificielle MetaX Integrated Circuits 688802.SS ont bondi de 700 % lors de leurs débuts à Shanghai, les investisseurs cherchant à tirer parti d'une initiative gouvernementale visant à réduire la dépendance à l'égard des puces d'intelligence artificielle des grandes entreprises américaines.

L'indice des valeurs sûres CSI300 .CSI300 a gagné 1,6 %, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC a augmenté de 1 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI était en hausse de 0,6%.

DÉCISIONS DES BANQUES CENTRALES

En dehors des États-Unis, les investisseurs attendent les décisions politiques de la Banque d'Angleterre (BoE), de la Banque centrale européenne (ECB) et de la Banque du Japon (BOJ) cette semaine.

On s'attend à ce que la BoE réduise ses taux, tandis que les investisseurs parient sur la stabilité de la BCE et l'augmentation des taux de la BOJ.

Les fluctuations des devises sont restées modérées, bien que le dollar =USD ait légèrement progressé, l'euro EUR= ayant perdu 0,16 % à 1,1727 $ et la livre sterling GBP= ayant perdu 0,3 % à 1,3383 $, avant la publication des données sur l'inflation britannique prévue plus tard dans la journée.

"Les attentes sont pour la même combinaison stagflationniste qui rend la politique monétaire exceptionnellement difficile, à savoir un marché du travail qui continue à supprimer des emplois et une inflation obstinément élevée, bien au-dessus de l'objectif de la banque centrale", a déclaré Enrique Diaz-Alvarez, économiste en chef chez Ebury.

Le yen JPY= a baissé de 0,25% à 155,10 pour un dollar, plombé par les inquiétudes budgétaires au Japon.

Les dépenses totales du projet de budget japonais pour l'exercice 2026 dépasseront probablement 120 000 milliards de yens (773,74 milliards de dollars) pour atteindre un nouveau record qui dépasserait le budget annuel de 115 000 milliards de yens pour l'année fiscale en cours, a rapporté Reuters mardi.

Les obligations d'État japonaises ont également été soumises à la pression de la vente , le rendement à 10 ans

JP10YTN=JBTC atteignant mercredi 1,98 %, son plus haut niveau depuis 18 ans. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. JP/

Ailleurs, l'argent XAG= a fait un bond en dépassant pour la première fois la barre des 65 dollars l'once, tandis que l'or au comptant XAU= a augmenté de 0,7% à 4 334,32 dollars l'once. GOL/

(1 $ = 155,0900 yens)