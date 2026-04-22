Les actions FICO chutent après que Freddie Mac a commencé à accepter VantageScore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions du géant de l'évaluation de crédit Fair Isaac FICO.N , mieux connu sous le nom de FICO, ont chuté jusqu'à 11% à 923,63 dollars après que le fournisseur de prêts hypothécaires Freddie Mac ait commencé à accepter VantageScore

** "Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous acceptons un modèle de score de crédit qui incorpore des données supplémentaires, y compris l'historique des paiements de loyer à temps", a déclaré Sonu Mittal, vice-président exécutif de Freddie Mac et responsable des acquisitions de logements unifamiliaux

** Les changements découlent des efforts fédéraux visant à encourager la concurrence et l'innovation dans le domaine de l'évaluation du crédit

** Six analystes sur 13 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et sept comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 27 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 3 % depuis le début de l'année