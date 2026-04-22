 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions FICO chutent après que Freddie Mac a commencé à accepter VantageScore
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 19:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions du géant de l'évaluation de crédit Fair Isaac FICO.N , mieux connu sous le nom de FICO, ont chuté jusqu'à 11% à 923,63 dollars après que le fournisseur de prêts hypothécaires Freddie Mac ait commencé à accepter VantageScore

** "Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous acceptons un modèle de score de crédit qui incorpore des données supplémentaires, y compris l'historique des paiements de loyer à temps", a déclaré Sonu Mittal, vice-président exécutif de Freddie Mac et responsable des acquisitions de logements unifamiliaux

** Les changements découlent des efforts fédéraux visant à encourager la concurrence et l'innovation dans le domaine de l'évaluation du crédit

** Six analystes sur 13 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et sept comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 27 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FAIR ISAAC
881,500 USD NYSE -15,01%
FREDDIE MAC
6,8200 USD OTCBB -1,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank