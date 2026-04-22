Les actions FICO chutent alors que Freddie Mac et Fannie Mae commencent à accepter leur rival VantageScore

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(Ajout de la déclaration de FICO et du contexte aux paragraphes 8 à 11)

Les actions de Fair Isaac FICO.N , mieux connue sous le nom de FICO, ont chuté de 12 % mercredi après que Freddie Mac et Fannie Mae ont déclaré qu'ils accepteraient désormais les prêts hypothécaires évalués à l'aide du système d'évaluation de crédit rival, VantageScore 4.0.

Cette décision vise à réduire les coûts pour les acheteurs américains et à stimuler la concurrence sur le marché de l'évaluation du crédit hypothécaire, dominé par FICO.

Les géants du crédit hypothécaire commenceront par un déploiement limité aux prêteurs agréés.

Fondée en 2006, VantageScore, rival de FICO, est une société de modélisation et d'analyse de scores de crédit détenue conjointement par Equifax EFX.N , Experian EXPN.L et TransUnion TRU.N .

"En adoptant de nouveaux modèles d'évaluation prédictive du crédit, nous faisons un pas important vers l'élargissement de l'accès à la propriété, en particulier pour les emprunteurs solvables qui auraient pu être négligés par les anciens systèmes", a déclaré le secrétaire du ministère américain du logement et du développement urbain, Scott Turner.

Le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, Bill Pulte, avait proposé en juillet d'autoriser Fannie Mae et Freddie Mac à utiliser VantageScore 4.0.

Par ailleurs, des efforts sont également déployés pour étendre l'utilisation de FICO Score 10T, un autre modèle de score de crédit approuvé, en commençant par la publication de données historiques cet été.

FICO a lancé son modèle Score 10T en 2020 pour aider les prêteurs à mieux prévoir et gérer le risque de crédit.

" FICO soutient l'annonce de la FHFA selon laquelle les données historiques tant attendues pour le FICO Score 10T seront publiées sur le marché hypothécaire pour permettre l'évaluation de l'industrie dans le cadre des efforts de modernisation du score de crédit de l'agence", a déclaré FICO dans un communiqué ."

La Federal Housing Administration et Fannie Mae et Freddie Mac mettent en œuvre leurs premiers nouveaux modèles de score de crédit pour les prêts hypothécaires depuis des décennies.

En 2018, le président Trump a promulgué la loi sur la concurrence en matière de score de crédit, ordonnant à l'Administration fédérale du logement des États-Unis de permettre à Freddie Mac et à Fannie Mae d'approuver des modèles de score de crédit plus avancés pour la souscription de prêts hypothécaires.