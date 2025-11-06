Les actions européennes sont touchées par la nervosité technologique ; la livre dans l'attente de la décision de la BoE

Les actions européennes stagnent après les gains de l'Asie et de Wall Street

La livre sterling est en hausse avant la décision serrée de la BoE à 1200 GMT

Les traders réduisent leurs paris sur une baisse des taux de la Fed en décembre

L'or repasse au-dessus des 4 000 dollars l'once

(Mise à jour après l'ouverture des marchés européens) par Marc Jones et Rae Wee

Les actions européennes ont glissé jeudi, après s'être découplées de l'Asie et de Wall Street cette semaine, tandis que la livre est remontée d'un plus bas de la nuit alors que les traders ont évalué la probabilité d'une réduction précoce des taux d'intérêt plus tard.

Les principaux marchés asiatiques ont enregistré de solides gains au cours de la nuit .T .SS , les investisseurs y étant revenus en masse après la chute des valeurs technologiques cette semaine, mais pour l'Europe, tout était plutôt stable.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,3%, l'effondrement de 11% des actions de la société française Legrand, spécialisée dans les équipements pour centres de données LEGD.PA s'ajoutant aux inquiétudes récentes concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques et la Commerzbank allemande a pesé sur le secteur bancaire. .EU

Sur le marché des devises, le dollar .DXY était juste en dessous de ses plus hauts niveaux plurimensuels après quelques données américaines positives mercredi et alors que les traders attendaient le principal événement de la journée - la décision sur les taux à 1200 GMT pour la BoE.

La livre sterling GBP= était en hausse de 0,3 % à 1,3080 $ après être remontée d'un plus bas de sept mois de 1,3011 $ atteint la nuit dernière. [Les investisseurs considèrent maintenant qu'il y a 40% de chances que les taux soient réduits, la ministre des Finances Rachel Reeves ayant laissé entendre cette semaine qu'elle augmenterait les impôts britanniques dans le courant du mois. 0#GBPIRPR

"Je pense que de toutes les banques centrales du G7, la Banque d'Angleterre est dans la position la plus délicate", a déclaré Rushabh Amin, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Allspring, expliquant qu'il s'attend à ce que la BoE s'abstienne de réduire ses taux après le budget de Rachel Reeves du 26 novembre.

"Nous sommes un peu sous-pondérés (sur la livre sterling) pour le budget", a-t-il ajouté, bien que cela puisse être réajusté dans les semaines à venir. "Je pense que l'hypothèse de base est simplement une plus grande volatilité", a-t-il ajouté.

MOUVEMENTS SUR LE MARCHÉ OBLIGATAIRE

Sur les marchés obligataires, les rendements des gilts - l'indicateur des coûts d'emprunt du gouvernement britannique - ont peu changé à 4,47%, tandis que les rendements des bunds allemands ont baissé par rapport à leur plus haut niveau en 4 semaines.

Les rendements du Trésor américain ont conservé leurs gains de la nuit, les traders continuant à réduire les paris sur une réduction des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, ce qui a poussé le dollar à un pic de cinq mois.

Les données de mercredi ont montré que l'activité du secteur des services américain a augmenté pour atteindre un plus haut de huit mois en octobre, les nouvelles commandes ayant connu une croissance solide, tandis que les emplois privés ont augmenté de 42 000 le mois dernier, dépassant les attentes.

"Nous ne sommes pas trop inquiets pour le marché de l'emploi", a déclaré Keiko Kondo, responsable des investissements multi-actifs pour l'Asie chez Schroders.

"Le marché est tendu, les entreprises investissent probablement davantage dans la technologie, n'embauchent pas nécessairement plus de personnel, mais n'en licencient pas non plus. La façon dont l'économie et le marché du travail fonctionnent est donc probablement en train de changer quelque peu", a-t-elle ajouté.

REGARD SUR LES MARCHÉS À TERME

Les marchés à terme de Wall Street laissaient présager un démarrage plutôt stable plus tard, les investisseurs restant concentrés sur les décisions juridiques relatives aux tarifs douaniens et sur la fermeture du gouvernement. .N

Sur le front des tarifs, les juges de la Cour suprême des États-Unis ont soulevé des doutes mercredi sur la légalité des tarifs douaniers du président Donald Trump, dans une affaire qui a des implications pour l'économie mondiale et qui constitue un test majeur des pouvoirs de Donald Trump.

L'Asie a vu le Nikkei .N225 du Japon rebondir de 1,4% après avoir glissé de 2,5% mercredi.

Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a augmenté de 2,1%. Le Kospi .KS11 de Corée du Sud a également bondi de plus de 2% peu après l'ouverture, mais a ensuite perdu de sa vigueur pour terminer avec une hausse plus modeste de 0,8% après avoir chuté de 2,85% au cours de la séance précédente.

En Chine, l'indice boursier de référence de Shanghai a regagné le niveau psychologiquement important de 4 000, l'optimisme sur l'autosuffisance technologique ayant stimulé les actions liées aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle.

"Nous voyons le potentiel d'élargissement de cette reprise", a déclaré Daniel Blake, stratège en actions pour l'Asie et les marchés émergents chez Morgan Stanley, en faisant référence à la reprise des marchés chinois qui a été menée par les entreprises technologiques.

Rushabh Amin, d'Allspring, a toutefois déclaré qu'il s'agissait de l'un des marchés sur lesquels il envisageait de prendre des bénéfices à la suite de la reprise de cette année.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR était à 4,1473%, après avoir augmenté de près de sept points de base au cours de la session précédente, tandis que le rendement à deux ans US2YT=RR s'élevait à 3,6213%.

Les données économiques américaines positives de mercredi ont conduit les traders à estimer à 61% la probabilité d'une réduction de la Fed en décembre, contre 70% en début de semaine.

Face au yen JPY= , le dollar était en baisse de 0,3% dans les échanges européens à 153,70. L'euro EUR= était en hausse de 0,2% à 1,1515$.

Dans les matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, avec les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 en hausse de 0,6% à 63,95 $ le baril O/R tandis que l'or XAU= a augmenté de 0,7% pour repasser au-dessus de 4 000 $ l'once. GOL/

"Les chances d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en décembre diminuent de plus en plus", a déclaré Jose Torres, économiste principal chez Interactive Brokers.