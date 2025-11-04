Les actions européennes se replient fortement après un rallye induit par l'IA ; le dollar gagne du terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions vacillent alors que le rallye technologique s'estompe

*

Les traders sont prudents après la faiblesse des données américaines

*

Le dollar atteint son plus haut niveau depuis trois mois

*

Les divergences de vues au sein de la Fed assombrissent les perspectives de réduction des taux d'intérêt en décembre

(Mise à jour des derniers mouvements de prix, ajout de l'avertissement des banques de Wall Street sur un mouvement de vente, commentaires des gestionnaires de fonds) par Lucy Raitano et Kevin Buckland

Les marchés boursiers européens ont reculé mardi, alors que le récent rallye alimenté par la technologie s'est estompé et que les principales banques de Wall Street ont mis en garde contre un effondrement du marché boursier, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau depuis trois mois.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en baisse de 0,9 %, après avoir perdu jusqu'à 1,6 %. Plus tôt, les actions asiatiques ont chuté après avoir atteint des sommets historiques, les investisseurs ayant pris des bénéfices après les fortes hausses enregistrées ces dernières semaines dans le secteur de la technologie.

Les contrats à terme américains ont fortement reculé mardi, avec les contrats à terme S&P en baisse de 1% ESCv1 et les contrats à terme Nasdaq en baisse de 1,3% NQc1 .

Les directeurs généraux de Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N ont mis en garde lors d'un sommet sur l'investissement à Hong Kong contre la perspective d'une correction du marché boursier de plus de 10 % au cours des deux prochaines années.

SIGNES DE PRUDENCE CONCERNANT L'IA

Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, a déclaré que certains acteurs du marché considéraient la chute des actions de Palantir PLTR.O après la publication des résultats comme le signe d'un plus grand scepticisme à l'égard du thème de l'intelligence artificielle.

"Je ne suis pas tout à fait sûr d'y croire, mais c'est l'histoire qui circule", a déclaré M. Brown.

Il a également souligné des facteurs techniques sur le S&P 500 qui auraient pu exacerber les pressions de vente.

"En fin de compte, je pense qu'il s'agit d'une pause dans la reprise générale, plutôt que d'un retournement définitif de la situation en défaveur des haussiers", a-t-il déclaré.

Palantir Technologies PLTR.O a chuté de près de 6 % dans les premiers échanges à Francfort mardi après la publication des résultats lundi.

L'action Palantir se négocie à un ratio cours/bénéfice faramineux de 246,2 sur 12 mois, contre 33,3 pour Nvidia, la coqueluche de Wall Street, selon les données du LSEG.

Le catalyseur de la dernière hausse des actions a été l'accord de 38 milliards de dollars d'Amazon sur les services en nuage avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.

"Les gens deviennent prudents face à ces transactions circulaires autour de l'IA, avec Nvidia au centre de tout", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Il s'agit de s'inquiéter de toutes les dépenses en capital qui ont été effectuées, sans savoir d'où viendront les revenus

Lors d'une discussion et d'une séance de questions-réponses sur les résultats des entreprises technologiques mardi, Kristofer Barrett, gestionnaire de fonds et responsable des actions mondiales chez Carmignac, a déclaré qu'il restait confiant sur l'IA, soulignant l'augmentation des prévisions de dépenses d'investissement dans les grandes entreprises technologiques.

Mais il a également souligné que "l'emballement excessif" des récentes transactions constituait une source d'inquiétude.

"..Du point de vue du marché, c'est plutôt mauvais, parce que nous tirons essentiellement le flux de nouvelles vers l'avant, nous parlons de choses que nous allons faire dans trois ans, si nous les escomptons déjà... cela réduit évidemment le potentiel des rendements futurs", a-t-il déclaré

"Cela ouvre également la discussion sur la question de savoir s'il s'agit d'une bulle

M. Barrett a souligné la récente hausse des actions technologiques non rentables, notant que certaines parties du marché - pas nécessairement liées à l'IA mais dans d'autres secteurs technologiques comme l'espace et la quantique - atteignent des capitalisations boursières élevées bien qu'elles ne soient pas rentables et, dans certains cas, qu'elles n'aient même pas de produits sur le marché.

LES ÉCONOMIES BRITANNIQUE ET AMÉRICAINE AU CENTRE DE L'ATTENTION

La Grande-Bretagne était au centre de l'attention après un discours prononcé mardi par son ministre des finances, Rachel Reeves, qui semblait ouvrir la voie à de vastes augmentations d'impôts, ce qui a pesé sur les gilts britanniques.

Le sentiment général a également été freiné par la faiblesse des données économiques américaines, tandis qu'une divergence de vues entre les responsables de la Réserve fédérale a assombri les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre.

Le dollar américain a atteint un sommet de près de neuf mois par rapport au yen, ainsi qu'un sommet de trois mois par rapport à l'euro.

Le dollar américain a été soutenu par la réduction des paris sur un assouplissement à court terme de la Fed, remontant à 154,8 yens JPY= pour la première fois depuis le 13 février, et à 1,149 dollar par euro EUR= pour la première fois depuis le 1er août.

Cependant, ces progrès se sont évaporés lorsque les traders ont acheté le yen et l'euro pour leur attrait de refuge, alors que les marchés boursiers ont chuté.

Les opinions divergentes des responsables de la Fed sur la politique à suivre sont également devenues une source d'inquiétude pour le marché, d'autant plus que les données économiques officielles sont toujours suspendues en raison de la fermeture du gouvernement fédéral , ce qui laisse les investisseurs à tâtons pour trouver des indices de la santé économique des États-Unis.

Les comptes des fabricants dans l'enquête privée de l'Institute for Supply Management ont dépeint lundi une image désastreuse du secteur manufacturier, montrant que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un huitième mois consécutif en octobre, alors que les nouvelles commandes sont restées faibles.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a réitéré lundi les arguments en faveur d'une baisse importante des taux, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il se méfiait de nouvelles réductions tant que l'inflation restait nettement supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais le président Jerome Powell a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de la dernière réduction de l'année.

Les traders évaluent désormais à 67,3 % la probabilité d'une baisse des taux en décembre, contre 90,5 % une semaine plus tôt, a montré CME FedWatch.

L'or XAU= n'a pas bénéficié des flux de refuge, alors qu'il a continué à trouver ses marques après une forte baisse par rapport à un record atteint à la mi-septembre. Le lingot était en baisse de 0,4 % à environ 3 987 dollars l'once.

Les prix du pétrole brut ont baissé, les marchés ayant interprété la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre comme un signal de surabondance de l'offre sur le marché.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont légèrement baissé de 1,3 % à 64,08 dollars le baril.