Les actions européennes progressent, les dépenses américaines dopant les valeurs de luxe

Kingspan fait un bond en avant grâce aux projets d'introduction en bourse de son unité ADVNSYS à Amsterdam

ASMI chute après avoir revu à la baisse ses perspectives de chiffre d'affaires pour le second semestre 2025

La Suède réduit ses taux d'intérêt de 2% à 1,75%

Les actions européennes ont atteint leur plus haut niveau en plus d'une semaine mardi, soutenues par un rallye des sociétés de produits de luxe sur les dépenses américaines plus élevées et des gains pour les actions de l'énergie éolienne après qu'un tribunal ait statué qu'Orsted pouvait reprendre les travaux sur un projet offshore américain.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,4%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 16 septembre plus tôt dans la session. La plupart des bourses régionales ont également clôturé en hausse.

Les actions portugaises .PSI20 ont clôturé à leur plus haut niveau depuis plus de trois semaines après que le pays ait maintenu son objectif d'excédent budgétaire pour 2025, ce qui lui permet de continuer à réduire son ratio d'endettement.

Dans le même temps, les valeurs du luxe telles que LVMH

LVMH.PA , L'Oréal OREP.PA et Richemont CFR.S ont toutes figuré parmi les 10 plus fortes hausses du STOXX. Les dépenses de luxe américaines sont devenues positives en septembre pour la première fois en 37 mois, selon les données de la carte BofA.

Les actions d'Orsted ORSTED.CO ont bondi de 4 % après qu'un juge fédéral américain a statué que le développeur danois d'éoliennes offshore pouvait reprendre les travaux sur un projet de parc éolien presque achevé au large de la côte de Rhode Island.

"Nous considérons qu'il s'agit d'une évolution favorable", a déclaré Laura Cooper, stratège en investissements mondiaux chez Nuveen, qui a des perspectives favorables sur le secteur de l'énergie propre.

Les détaillants .SXRP ont grimpé de près de 2%, stimulés par un bond de 14,6% du distributeur de produits d'aménagement de la maison Kingfisher KGF.L après qu'il ait relevé ses perspectives de bénéfices pour l'ensemblede l'année.

Le groupe irlandais Kingspan KSP.I a bondi de 8,2% après avoir annoncé son intention d'introduire en bourse 25% de son unité de centres de données ADVNSYS, ce qui pourrait permettre au fabricant de matériaux de construction de se libérer de ses dettes.

L'indice technologique plus large .SX8P a augmenté de 0,6 %, inversant les pertes initiales, suite aux gains des actions technologiques de Wall Street, Nvidia ayant déclaré qu'il investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournirait des puces pour centres de données.

Les actions européennes, qui ont surpassé leurs homologues américaines au début de l'année 2025 grâce à des gains liés à la défense, sont depuis restées à la traîne, l'optimisme en matière d'intelligence artificielle ayant stimulé les géants américains de la technologie.

Le S&P 500 .SPX a gagné près de 14 % depuis le début de l'année, contre 9,3 % pour le STOXX 600.

Le sous-indice de la santé .SXDP a chuté de 1,2%, mettant fin à sa plus longue série de gains quotidiens en plus d'un mois, les actions du fabricant de médicaments Roche ROG.S et de Novo Nordisk NOVOb.CO ayant chuté de plus de 2% chacune.

Sur le front des données, la croissance de la zone euro s'est maintenue , soutenue par la puissance de feu budgétaire de l'Allemagne qui a aidé à compenser les craintes économiques de la France, mais des nuages d'orage pourraient s'accumuler alors que les tarifs douaniers américains commencent à mordre, des données clés ont montré mardi.

L'économie française s'est contractée au cours de la même période, tandis que les entreprises britanniques ont fait état d'une perte de vitesse et de confiance.

L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, a adopté un ton prudemment optimiste , déclarant qu'il était plus à l'aise avec les perspectives d'inflation qu'au début de l'année.

En Suède, la banque centrale a réduit son taux directeur à 1,75% et a signalé une pause prolongée. L'indice de référence de Stockholm .OMXSPI a clôturé en hausse de 0,7%, après avoir atteint un plus haut de près d'un mois.