Les actions européennes finissent en baisse, les investisseurs évaluant des résultats mitigés et se concentrant sur les négociations commerciales

L'UE va intensifier ses plans de rétorsion alors que les perspectives d'un accord sur les tarifs douaniers américains s'assombrissent

Ryanair en hausse après un bénéfice trimestriel plus que doublé

Les actions du secteur minier progressent en raison de la hausse des prix des métaux

Stellantis prévoit une perte nette pour le premier semestre 2025

(Mise à jour pour la clôture du marché) par Sanchayaita Roy, Twesha Dikshit et Ragini Mathur

Les actions européennes ont terminé une séance agitée dans le rouge lundi, alors que les investisseurs ont pesé un ensemble mitigé de résultats d'entreprises et ont attendu avec impatience le résultat des négociations commerciales en cours entre les États-Unis et l'Union européenne.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de0,1%, la chute des valeurs de la santé telles que Roche

ROG.S et Novonordisk NOVOb.CO ayant compensé les gains des sociétés minières .SXPP .

Les traders se préparent à une semaine remplie de mises à jour d'entreprises en Europe et aux États-Unis et examineront attentivement les rapports des entreprises pour trouver des indices sur l'impact que l'incertitude commerciale a eu sur la rentabilité et la demande des consommateurs.

Lundi, Stellantis STLAM.MI a déclaré s'attendre à une perte nette de 2,3 milliards d'euros (2,68 milliards de dollars) pour le premier semestre 2025 , le constructeur automobile étant confronté au double défi de réorganiser ses gammes de produits tout en faisant face à l'impact des droits de douane américains .

Les actions du constructeur automobile ont été volatiles tout au long de la journée et ont terminé en hausse d'environ 1,5 %.

Ryanair RYA.I a bondi de 5,7 % après que le plus grand transporteur à bas prix d'Europe a déclaré que son bénéfice trimestriel avait plus que doublé . D 'autres compagnies aériennes telles que Lufthansa LHAG.DE et EasyJet EZJ.L ont gagné environ 1% chacune.

Pendant ce temps, les négociations commerciales étaient au centre des préoccupations, des diplomates ayant déclaré que l' UE envisageait des mesures "anti-coercition" de grande envergure qui permettraient à l'Union de cibler les services américains ou de restreindre l'accès aux appels d'offres publics en l'absence d'un accord .

Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 30 % sur les importations en provenance d'Europe si aucun accord n'est signé avant la date limite du 1er août.

"La question se résume finalement à savoir si l'UE peut avaler un résultat déséquilibré qui penche en faveur des États-Unis, ou si Trump accepterait une certaine forme de contre-mesures de l'UE sans augmenter davantage les droits de douane", a déclaré Henry Cook, économiste principal à la banque MUFG.

"Le terrain d'atterrissage pour un accord semble encore étroit et il y a beaucoup de risques que les choses se gâtent."

L'indice de référence STOXX 600 a récupéré toutes ses pertes depuis la chute d'avril, lorsque Donald Trump a imposé des droits de douane aux économies mondiales. Toutefois, les ambiguïtés commerciales et leur impact sur les entreprises ont incité les investisseurs à rester prudents.

L'incertitude ambiante a poussé les investisseurs à se tourner vers des valeurs refuges telles que l'or XAU= et les obligations souveraines européennes lundi. GOL/ EUR/GVD

Parmi les actions, Delivery Hero DHER.DE a enregistré son plus grand bond de plus de 16% en un jour depuis plus d'un an. Vendredi, Prosus a proposé de réduire sa participation dans la société allemande et de renoncer à son siège au conseil d'administration pour répondre aux préoccupations de l'UE concernant l'accord de 4,1 milliards d'euros (4,78 milliards de dollars) Just Eat Takeaway TKWY.AS , selon des sources.

Les mineurs Glencore GLEN.L , Anglo American AAL.L et Antofagasta ANTO.L ont progressé de 3 à 5%, suivant une hausse des prix des métaux industriels après que la Chine ait promis de stabiliser sa croissance industrielle, et sur l'espoir d'une plus grande stimulation. IRN/

Les marchés attendent également la décision politique de la BCE plus tard dans la semaine, les traders estimant qu'il n'y aura pas de changement dans les taux d'intérêt.