Les actions européennes et asiatiques atteignent des niveaux record, la hausse des métaux se poursuit

Les actions mondiales ont oscillé autour de niveaux record mercredi, les traders trouvant des moyens de justifier pourquoi l'économie et la politique mondiales de plus en plus compliquées n'affecteraient pas les actions, bien que la nervosité soit apparente sur les marchés des métaux précieux et du pétrole. Les investisseurs ont tenté de trouver un équilibre entre ces préoccupations générales et ce qui sera une journée chargée en termes de développements à court terme avec les résultats des entreprises américaines qui s'accélèrent, une série d'orateurs de la Réserve fédérale et la possibilité d'une décision de la Cour suprême sur les droits de douane. Avant cela, les indicesdes actions en Asie .MIAPJ0000PUS et en Europe .STOXX ont tous deux atteint des sommets historiques, les premiers étant soutenus par les marchés japonais, les investisseurs se préparant à une éventuelle élection qui pourrait conduire à une plus grande stimulation dans ce pays. Les contrats à terme sur les actions américaines ont toutefois baissé de 0,2%. EScv1 "Nous commençons l'année comme nous l'avons terminée l'année dernière, les gens sont très positifs à l'égard des actions, et dans ce contexte, il y a une lente rotation des États-Unis vers le reste du monde, que ce soit par conviction ou par gestion du risque, c'est difficile à dire", a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco BBI. "Ce qui est différent, c'est que l'incertitude politique, menée par les États-Unis, est montée en flèche, ce qui a généré des titres sur la nécessité de "vendre l'Amérique". "Même si cela ne s'est pas produit - le dollar est un peu devenu une valeur refuge - nous le voyons se manifester dans cette incroyable hausse des métaux", a-t-il déclaré. HAUSSE DES MÉTAUX L'argent a dépassé les 90 dollars l'once pour la première fois mercredi. Il a commencé en 2025 à moins de 30 dollars l'once et a fait un bond de 27% au cours des neuf premiers jours de l'année. XAG= GOL/ L'or est de nouveau à des niveaux record et a augmenté de 7 % au cours des deux premières semaines de l'année, tandis que le cuivre est également à des niveaux sans précédent. CMCU3 MET/L Les craintes concernant tous les sujets, de l'indépendance de la Réserve fédérale à la pression que les aspirations des États-Unis à posséder le Groenland exercent sur l'alliance de l'Otan, en passant par les implications des grandes manifestations en Iran , sont toujours bien présentes dans l'esprit des investisseurs. L'Iran a également fait grimper les prix du pétrole, bien que mercredi le Brent ait baissé par rapport au sommet de plus de deux mois atteint mardi, pour s'établir à 64,90 dollars le baril. O/R JOURNÉE CHARGÉE Même si les investisseurs n'avaient pas à prendre le temps de réfléchir à la politique des grandes puissances et à l'importance de l'indépendance des banques centrales, la journée de mercredi aurait été chargée. Il est possible que la décision de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité des tarifs douaniers du président Donald Trump intervienne plus tard dans la journée, tandis que Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N et Bank of America BAC.N doivent publier leurs résultats du quatrième trimestre. JPMorgan Chase JPM.N a déclaré mardi que son bénéfice avait dépassé les estimations des analystes, ses traders ayant profité de la volatilité des marchés, bien que ses actions aient chuté en raison de l'absence de revenus provenant de la banque d'investissement. On apprend également que le conglomérat américain de grands magasins haut de gamme Saks Global s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites. LE JAPON AU CENTRE DE L'ATTENTION Plus tôt dans la journée, le Japon était au centre de l'attention, les médias locaux ayant rapporté que la Première ministre Sanae Takaichi envisageait de convoquer des élections anticipées à la chambre basse le 8 février. Cela a fait grimper le Nikkei .N225 de plus de 1 % pour atteindre un record et a poussé les obligations d'État japonaises à la baisse, ce que l'on appelle le " commerce Takaichi " qui semble avoir été accéléré cette semaine alors que les investisseurs s'inquiètent de la santé budgétaire du pays. C'est une mauvaise nouvelle pour le yen japonais, qui est tombé à son niveau le plus faible depuis juillet 2024 et était en dernier lieu à 159,29 pour un dollar, les autorités japonaises ayant averti qu' elles pourraient intervenir directement sur les marchés pour stopper sa chute. JPY= FRX/ Les autres devises sont restées globalement stables, l'euro restant inchangé à 1,1648 dollar. EUR= Les actions chinoises .CSI300 ont inversé la tendance pour s'échanger 0,4% de moins après que les bourses chinoises ont resserré les exigences de marge dans un mouvement surprise pour refroidir le marché des actions en pleine effervescence. Les actions de premier ordre ont atteint leur plus haut niveau en 10 ans mardi. .SS Les investisseurs ont surtout ignoré les données commerciales où la Chine a enregistré un excédent commercial record de près de 1,2 trillion de dollars en 2025, grâce à l'essor des exportations vers les marchés non américains.