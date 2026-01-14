 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions européennes et asiatiques atteignent des niveaux record, la hausse des métaux se poursuit
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 11:30

    Les actions mondiales ont oscillé autour de niveaux record
mercredi, les traders trouvant des moyens de justifier pourquoi
l'économie et la politique mondiales de plus en plus compliquées
n'affecteraient pas les actions, bien que la nervosité soit
apparente sur les marchés des métaux précieux et du pétrole. 
  
     Les investisseurs ont tenté de trouver un équilibre entre
ces préoccupations générales et ce qui sera une journée chargée
en termes de développements à court terme avec les résultats des
entreprises américaines qui s'accélèrent, une série d'orateurs
de la Réserve fédérale et la possibilité d'une décision de la
Cour suprême sur les droits de douane. 
  
    Avant cela, les indicesdes actions en Asie  .MIAPJ0000PUS 
et en Europe  .STOXX  ont tous deux atteint des sommets
historiques, les premiers étant soutenus par les marchés
japonais, les investisseurs se préparant à une éventuelle
élection qui pourrait conduire à une plus grande stimulation
dans ce pays.
     Les contrats à terme sur les actions américaines ont
toutefois baissé de 0,2%.  EScv1  
  
     "Nous commençons l'année comme nous l'avons terminée
l'année dernière, les gens sont très positifs à l'égard des
actions, et dans ce contexte, il y a une lente rotation des
États-Unis vers le reste du monde, que ce soit par conviction ou
par gestion du risque, c'est difficile à dire", a déclaré Ben
Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco
BBI. 
  
     "Ce qui est différent, c'est que l'incertitude politique,
menée par les États-Unis, est montée en flèche, ce qui a généré
des titres sur la nécessité de "vendre l'Amérique". 
  
     "Même si cela ne s'est pas produit - le dollar est un peu
devenu une valeur refuge - nous le voyons se manifester dans
cette incroyable hausse des métaux", a-t-il déclaré.
  
    
     
  
     HAUSSE DES MÉTAUX 
  
     L'argent a dépassé les 90 dollars l'once pour la première
fois mercredi. Il a commencé en 2025 à moins de 30 dollars
l'once et a fait un bond de 27% au cours des neuf premiers jours
de l'année.  XAG=   GOL/  
  
     L'or est de nouveau à des niveaux record et a augmenté de 7
% au cours des deux premières semaines de l'année, tandis que le
cuivre est également à des niveaux sans précédent.  CMCU3 
 MET/L  
  
     Les craintes concernant tous les sujets, de l'indépendance
de la Réserve fédérale à la pression que les aspirations des
États-Unis  à posséder le Groenland   exercent sur
l'alliance de l'Otan, en passant par les implications des 
grandes manifestations en Iran  , sont toujours bien
présentes dans l'esprit des investisseurs.
     L'Iran a également fait grimper les prix du pétrole, bien
que mercredi le Brent ait baissé par rapport au sommet de plus
de deux mois atteint mardi, pour s'établir à 64,90 dollars le
baril.  O/R 
  
    
     
  
     JOURNÉE CHARGÉE
  
     Même si les investisseurs n'avaient pas à prendre le temps
de réfléchir à la politique des grandes puissances et à
l'importance de l'indépendance des banques centrales, la journée
de mercredi aurait été chargée. 
  
     Il est possible que la décision de la Cour suprême des
États-Unis sur la légalité des tarifs douaniers du président
Donald Trump intervienne plus tard dans la journée, tandis que
Citigroup  C.N , Wells Fargo  WFC.N  et Bank of America  BAC.N 
doivent publier leurs résultats du quatrième trimestre. 
  
     JPMorgan Chase  JPM.N  a déclaré mardi que son bénéfice
avait dépassé les estimations des analystes, ses traders ayant
profité de la volatilité des marchés, bien que ses actions aient
chuté en raison de l'absence de revenus provenant de la banque
d'investissement. 
  
     On apprend également que  le conglomérat américain de
grands magasins haut de gamme Saks Global  s'est placé
sous la protection de la loi sur les faillites.
    
     
  
     LE JAPON AU CENTRE DE L'ATTENTION 
  
     Plus tôt dans la journée, le Japon était au centre de
l'attention, les médias locaux ayant rapporté que la Première
ministre Sanae Takaichi envisageait de convoquer des élections
anticipées à la chambre basse  le 8 février. 
     Cela a fait grimper le Nikkei  .N225  de plus de 1 % pour
atteindre un record et a poussé les obligations d'État
japonaises à la baisse, ce que l'on appelle le " commerce
Takaichi   " qui semble avoir été accéléré cette semaine
alors que les investisseurs s'inquiètent de la santé budgétaire
du pays.
    C'est une mauvaise nouvelle pour le yen japonais, qui est
tombé à son niveau le plus faible depuis juillet 2024 et était
en dernier lieu à 159,29 pour un dollar, les autorités
japonaises ayant averti qu' elles pourraient intervenir
directement sur les marchés pour stopper sa chute.  JPY=   FRX/ 
     Les autres devises sont restées globalement stables, l'euro
restant inchangé à 1,1648 dollar.  EUR=  
  
     Les actions chinoises  .CSI300  ont inversé la tendance
pour s'échanger 0,4% de moins après que les bourses chinoises 
ont resserré les exigences de marge   dans un mouvement
surprise pour refroidir le marché des actions en pleine
effervescence. Les actions de premier ordre ont atteint leur
plus haut niveau en 10 ans mardi.  .SS  
     Les investisseurs ont surtout ignoré les données
commerciales où la Chine a enregistré un  excédent commercial
record   de près de 1,2 trillion de dollars en 2025, grâce
à l'essor des exportations vers les marchés non américains.

Valeurs associées

Argent
91,22 USD Six - Forex 1 +4,89%
BANK OF AMERICA
54,390 USD NYSE -1,40%
CITIGROUP
116,310 USD NYSE -1,16%
CSI 300 INDEX
4 741,93 Pts Six - Forex 1 -0,40%
EUR/USD SPOT
1,1645 USD Six - Forex 1 0,00%
JPMORGAN CHASE
310,800 USD NYSE -4,24%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
54 341,23 Pts Six - Forex 1 +1,48%
Or
4 637,22 USD Six - Forex 1 +1,10%
Pétrole Brent
66,17 USD Ice Europ +1,08%
Pétrole WTI
61,85 USD Ice Europ +1,19%
STOXX Europe 600
610,84 Pts DJ STOXX +0,07%
USD/JPY SPOT
158,6670 Six - Forex 1 -0,29%
WELLS FARGO
93,430 USD NYSE -1,65%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank